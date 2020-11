En betalt VPN er den bedste VPN: Her er årsagen

Bedste fordele ved betalt VPN

ExpressVPN er et privatlivsfirma, så vi tager dit privatliv meget alvorligt. For at sikre en hurtigt, privat og sikker forbindelse for alle kunder betaler ExpressVPN for…

Et netværk af serverklynger med høj ydeevne hele verden rundt.

Et hold af trænede suppercenteragenter, som er tilgængelige 24/7 via livechat.

Et hold af dygtige udviklere og designere, som skaber, vedligeholder og hele tiden optimerer ExpressVPN-apps og -netværk.

Selvom internettet er fyldt med “gratis VPN”- eller “gratis proxy”-downloads og -reklamer, så mener vi, du bør overveje, hvordan disse udbydere har råd til at give deres tjenester væk bare sådan.