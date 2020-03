Hvorfor er der gratis proxyservere?

På samme måde som med gratis VPN'er, så er ejerne af gratis proxy webservere nødt til at få deres omkostninger dækket. De kan gøre det ved at indsætte reklamer i din trafik eller ved at sælge dine data til annoncører. Uanset hvad, så er der ikke meget grund for online proxysider til at holde din browsing hurtig, sikker og anonym.

Husk på at både betalte og gratis proxyservere altid bør kryptere deres trafik med HTTPS for at sørge for at det ikke bliver monitoreret eller ændret under transit.