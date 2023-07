ฉันสามารถดูทีวีอังกฤษฟรีอะไรได้บ้าง?

เกือบทุกเครือข่ายใหญ่ของอังกฤษที่เปิดให้ดูฟรีมีการผสมผสานระหว่างแบบออนดีมานด์ การออกอากาศคู่ขนาน หรือเนื้อหาที่เปิดให้สตรีมสด ซึ่งหมายรวมถึง: BBC iPlayer, ITVX, All 4 และ My5

BBC iPlayer เสนอเนื้อหาจาก BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parliament, BBC Alba, CBeebies และ S4C

ITVX เสนอเนื้อหาจาก ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4 และ CITV

All 4 เสนอเนื้อหาจาก Channel 4, E4, More4, Film4 และ E4 Extra

My5 เสนอเนื้อหาจาก Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action และ 5Select

Sky Go เสนอเนื้อหาจาก Sky TV และ Sky Sports

Now TV เสนอเนื้อหาจาก Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema และ Fox