Mitä brittiläisiä palveluita voin katsoa ilmaiseksi?

Jokainen suuri ilmaiskanava Isossa-Britanniassa tarjoaa jonkinlaisen yhdistelmän tilaus-, rinnakkaislähetys- tai live-sisältöä. Näihin kuuluvat muun muassa BBC iPlayer, ITVX, All 4 ja My5.

BBC iPlayer tarjoaa sisältöä seuraavilta kanavilta: BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parliament, BBC Alba, CBeebies ja S4C.

All 4 tarjoaa sisältöä seuraavilta kanavilta: Channel 4, E4, More4, Film4 ja E4 Extra.

My5 tarjoaa sisältöä seuraavilta kanavilta: Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action ja 5Select.

Sky Go tarjoaa sisältöä seuraavilta kanavilta: Sky TV ja Sky Sports.

Now TV tarjoaa sisältöä seuraavilta kanavilta: Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema ja Fox.