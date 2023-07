Les services de streaming dans le monde peuvent parfois restreindre l'accès à leurs contenus en fonction de votre adresse IP, un identifiant unique qui affiche également votre localisation approximative dans le monde. Cela signifie que si vous souhaitez regarder les émissions TV britanniques en ligne, vous aurez besoin d'une adresse IP du Royaume-Uni.

ExpressVPN est la manière la plus rapide, la plus sûre et la plus fiable de regarder la TV britannique en ligne. Avec une connexion chiffrée, votre fournisseur d'accès internet et d'autres administrateurs réseaux ne pourront plus bloquer ou ralentir certains types d'activité en ligne - comme le streaming.

Tant que votre appli VPN reste connecté à un serveur britannique, votre appareil affichera une adresse IP britannique. Cela vous offre la sécurité et la confidentialité que vous attendez d'un VPN, sans interférer avec votre accès au streaming.

Les VPN payants sont de loin bien plus fiables que les proxies gratuits pour vous maintenir connecté à vos divertissements. Et le meilleur ? Vous serez connecté et pourrez commencer le streaming en moins de cinq minutes.