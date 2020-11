Hvorfor bruge en Mexico proxy?

Det mexicanske internet har mere end 58 millioner brugere, der repræsenterer 45% af den samlede befolkning. Det er mere end en 100% stigning i internetpenetration i de sidste ti år. Desværre, så er digitale trusler som regeringsovervågning, dataindsamling og tilfælde af hacking vokset i proportion.

Det er derfor det er vigtigere end nogensinde for internetbrugere i Mexico at bruge en VPN (virtual private network) til at beskytte dem selv. ExpressVPN tilføjer 256-bit AES kryptering og sikker VPN tunneling til din internetforbindelse, hvilket gør din internettrafik ulæsbar for hackere og internetudbyder i Mexico, eller hvor som helst ellers.

Det bedste er at ExpressVPN skjuler din IP-adresse, som giver endnu et lag af privatliv og anonymitet til alt, hvad du foretager dig online. Du kan bruge ExpressVPN til at få en mexicansk IP-adresse uden for Mexico eller få en amerikansk IP-adresse i Mexico. Eller du kan vælge imellem 160 placeringer i 94 lande verden over.

