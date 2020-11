Rejse til Vietnam? Udstyr dig selv med en VPN

Vietnam er en fantastisk rejsedestination, men et øget niveau af internetcensur kan gøre det til en frustrerende oplevelse. Når du pakker dine tasker inden en tur til Hanoi eller Ho Chi Minh City, så husk at pakke en VPN såsom ExpressVPN i din digitale kuffert. ExpressVPN skjuler din IP adresse for at fjerne censur fra sider og servicer hvor som helst i verden fra med et enkelt klik.