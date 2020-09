2. Krypter din smartphone

Storbyer verden over har oplevet "epidemiske" niveauer af smartphonetyveri i nyere tid. Du kan hjælpe til med at gøre smartphonetyveri meget mindre interessant for kriminelle ved at kryptere din smartphone. Hvis mobiltyve ikke kan låse din telefon op eller se dine data, er der ikke meget ved at stjæle den overhovedet! Følg disse trin-for-trin instruktioner for at slå full-disk kryptering til på iOS og Android.