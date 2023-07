Welche britischen Fernsehinhalte kann ich kostenlos schauen?

Jeder große frei empfangbare britische Sender bietet eine Kombination aus On-Demand-, Simulcast- oder Live-Streaming-Inhalten an. Dazu gehören: BBC iPlayer, ITVX, All 4 und My5.

BBC iPlayer bietet Inhalte von BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parliament, BBC Alba, CBeebies und S4C.

ITVX bietet Inhalte von ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4 und CITV.

All 4 bietet Inhalte von Channel 4, E4, More4, Film4 und E4 Extra.

My5 bietet Inhalte von Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action und 5Select.

Sky Go bietet Inhalte von Sky TV und Sky Sports

Now TV bietet Inhalte von Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema und Fox.