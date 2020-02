4 yderlige grunde til at prøve ExpressVPN

Ultrahurtig VPN på enhver enhed

ExpressVPN fungerer på Windows, Mac, Android, iOS, Linux og routere. Vi optimerer hele tiden for at give dig de hurtigste hastigheder uanset hvilken enhed du bruger.

Topklasses Kryptering

ExpressVPN bruger topklasses kryptering basereret på en 4096-bit CA. Dine informationer er dine.

Risikofri prøve

Vi er så sikre på, at du vil elske ExpressVPN at vi tilbyder en 30 dages pengene tilbage garanti på alle abonnementer.

Døgnsupport

Vores venlige, kyndige support team er her for at hjælpe dig syv dage om ugen, 365 dage om året. Få hurtige svar via livechat eller e-mail, når som helst.