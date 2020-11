Sikrer dit privatliv online

Brug offentlige Wi-Fi hotspots nemt og sikkert når du har ExpressVPN. Vores VPN service i Spanien erstatter din IP adresse med en et andet sted i verden og krypterer data når du er online for at beskytte dem fra tredjeparter. ExpressVPN går op i at holde dit privatliv privat, så vi monitorerer ikke dine browsingaktiviteter uanset om du er i Spanien eller rejser til den anden side af jorden. Du kan endelig have fuldstændig ro i sindet når du er online med ExpressVPN.