Hangi Birleşik Krallık TV'sini ücretsiz izleyebilirim?

Her büyük Birleşik Krallık ücretsiz yayın ağı, isteğe bağlı, eşzamanlı yayın veya canlı yayın içeriğinin bir kombinasyonunu sunar. Buna şunlar dahildir: BBC iPlayer, ITVX, All 4 ve My5.

BBC iPlayer; BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parlamentosu, BBC Alba, CBeebies ve S4C'den içerik sunar.

ITVX, ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4 ve CITV'den içerik sunar.

All 4; Channel 4, E4, More4, Film4 ve E4 Extra'dan içerik sunar.

My5, Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action ve 5Select'ten içerik sunar.

Sky Go, Sky TV ve Sky Sports'tan içerik sunar.

Now TV, Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema ve Fox'tan içerik sunar.