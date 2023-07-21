Dünyanın her yerindeki video izleme hizmetleri bazen, dünyadaki yaklaşık konumunuzu da gösteren size özel bir tanımlayıcı olan IP adresinize göre içeriğe erişimi kısıtlayabilir. Bu, İngiliz TV dizilerini çevrimiçi izlemek istiyorsanız bir Birleşik Krallık IP adresine ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.

ExpressVPN çevrimiçi İngiliz TV izlemenin en hızlı, en güvenli ve en güvenilir yoludur. Şifreli bir bağlantıyla, internet servis sağlayıcınız ve diğer ağ operatörleriniz video izleme gibi belirli çevrimiçi etkinlikleri engelleyemez veya yavaşlatamaz.

VPN uygulamanız bir İngiliz sunucusuna bağlı olduğu sürece, cihazınız bir İngiliz IP adresi gösterecektir. Bu, video izleme erişiminize müdahale etmeden bir VPN'den beklediğiniz güvenliği ve gizliliği sağlar.

Öte yandan, ücretsiz proxy'ler, sizi eğlencenize bağlı tutmak için ücretli bir VPN'den çok daha az güvenilirdir. En iyi kısım ne? Beş dakikadan daha kısa sürede bağlanacak ve video izleyebileceksiniz.