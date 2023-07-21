Watch British TV online Birleşik Krallık TV dizileri VPN ile çevrimiçi nasıl izlenir
Birleşik Krallık TV'sini bir VPN uygulamasıyla çevrimiçi izlemek, yerel Wi-Fi ağları tarafından belirlenen kısıtlamaların üstesinden gelmeye yardımcı olur ve içerik tabanlı yavaşlatmayı atlatır. Seyahat halindeyken Birleşik Krallık TV'sini evde olduğu kadar kolay izleyin.
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3 kolay adımda internetten Birleşik Krallık TV'si izleyin
1. Adım
2. Adım
Cihazınız için en son uygulamayı indirin.
3. Adım
Birleşik Krallık'taki bir VPN sunucusuna bağlanın.
VPN Birleşik Krallık TV'siyle nasıl çalışır
Dünyanın her yerindeki video izleme hizmetleri bazen, dünyadaki yaklaşık konumunuzu da gösteren size özel bir tanımlayıcı olan IP adresinize göre içeriğe erişimi kısıtlayabilir. Bu, İngiliz TV dizilerini çevrimiçi izlemek istiyorsanız bir Birleşik Krallık IP adresine ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.
ExpressVPN çevrimiçi İngiliz TV izlemenin en hızlı, en güvenli ve en güvenilir yoludur. Şifreli bir bağlantıyla, internet servis sağlayıcınız ve diğer ağ operatörleriniz video izleme gibi belirli çevrimiçi etkinlikleri engelleyemez veya yavaşlatamaz.
VPN uygulamanız bir İngiliz sunucusuna bağlı olduğu sürece, cihazınız bir İngiliz IP adresi gösterecektir. Bu, video izleme erişiminize müdahale etmeden bir VPN'den beklediğiniz güvenliği ve gizliliği sağlar.
Öte yandan, ücretsiz proxy'ler, sizi eğlencenize bağlı tutmak için ücretli bir VPN'den çok daha az güvenilirdir. En iyi kısım ne? Beş dakikadan daha kısa sürede bağlanacak ve video izleyebileceksiniz.
Herhangi bir ağda güvenli erişim
BBC, Channel 4, ITV ve Channel 5 gibi kanallar tarafından sunulan çevrimiçi video hizmetleri, yurtdışı ve yerel içeriklerin çeşitli karışımlarıyla Birleşik Krallık dışında bile iyi bilinir.
Şimdi, Birleşik Krallık'taysanız ve çevrimiçi güvenliğiniz konusunda çok endişeli değilseniz internet sağlayıcınız veya yerel Wi-Fi operatörünüzün bu tür hizmetleri kısıtlamaması koşuluyla oturum açabilir ve sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz.
Ancak İSS'niz belirli içerik türlerini kısıtlıyorsa veya okulunuz, ofisiniz veya herkese açık Wi-Fi ağı bant genişliğini korumak veya dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için izlemeyi engelliyorsa bir VPN'e ihtiyacınız vardır. Ayrıca, izlemeyi engellemeden birinci sınıf bir VPN'in tüm gizlilik ve güvenlik korumalarından yararlanmak istiyorsanız Birleşik Krallık genelinde optimize edilmiş sunucu konumlarına sahip, Birleşik Krallık IP adresleriyle hızlı, sorunsuz, hatasız bağlantılar sunan bir VPN sağlayıcıya ihtiyacınız olacaktır. Bu da ExpressVPN'dir.
Hangi Birleşik Krallık dizilerini çevrimiçi izleyebilirim?
Mevcut hizmetlere erişebilecek miyim?
ExpressVPN, çoğu Birleşik Krallık video hizmetine erişmenize yardımcı olabilir, ancak bir VPN kullanmak bu hizmetlerden herhangi biri için aboneliğiniz olacağı anlamına gelmez. Yine mevcut bir hesaba ihtiyacınız olacak veya yeni hesap açacaksınız.
ExpressVPN'in yüksek bağlantı hızlarıyla, en sevdiğiniz programları her yerden, hatta ofis ağlarından ve herkese açık Wi-Fi'dan HD olarak izleyebilirsiniz.
Hangi Birleşik Krallık TV'sini ücretsiz izleyebilirim?
Her büyük Birleşik Krallık ücretsiz yayın ağı, isteğe bağlı, eşzamanlı yayın veya canlı yayın içeriğinin bir kombinasyonunu sunar. Buna şunlar dahildir: BBC iPlayer, ITVX, All 4 ve My5.
BBC iPlayer; BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parlamentosu, BBC Alba, CBeebies ve S4C'den içerik sunar.
ITVX, ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4 ve CITV'den içerik sunar.
All 4; Channel 4, E4, More4, Film4 ve E4 Extra'dan içerik sunar.
My5, Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action ve 5Select'ten içerik sunar.
Sky Go, Sky TV ve Sky Sports'tan içerik sunar.
Now TV, Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema ve Fox'tan içerik sunar.
ExpressVPN neden Birleşik Krallık TV'si izlemek için en iyi VPN'dir
Çok yüksek hızlar
Diğer VPN'ler internet bağlantınızı yavaşlatabilirken ExpressVPN mevcut en hızlı VPN hizmetlerinden biri olarak derecelendirilir. Bu, ara belleğe alma olmadan HD video izleyebileceğiniz anlamına gelir. Aslında, internet servis sağlayıcınızın bağlantınızı yavaşlattığını fark ettiyseniz bir VPN kullanmak hızınızı da artırabilir.
Londra, Doğu Londra, Docklands, Midlands ve Wembley'deki ultra hızlı sunuculardan birini seçin. İzleme için en iyi hızları elde etmek üzere coğrafi konumunuza en yakın sunucu konumuna bağlanmak isteyeceksiniz.
Tüm cihazlar için VPN uygulamaları
ExpressVPN tüm büyük cihazlarla uyumludur. Otel odanızdaki dizüstü bilgisayarınızdan, havaalanındaki telefonunuza kadar her yerde Birleşik Krallık TV'si izlemenize olanak tanır. Windows, Mac, Android, iPhone ve hatta oyun konsolları ve akıllı TV'ler için çözümler var.
Bir ExpressVPN aboneliği ile uygulamayı istediğiniz kadar cihaza indirebilir ve aynı anda beş cihaza kadar VPN'e bağlayabilirsiniz. Bu, ailenizdeki herkesin kendi cihazlarında aynı anda farklı programları izlemek istediği zamanlar için harikadır.
Kurulumu, kullanımı kolay
İzlemek için ExpressVPN'i ayarlamak çok kolaydır. Kayıttan kuruluma ve sunucu konumu seçmeye kadar, beş dakikadan kısa sürede bağlanacaksınız. Ağ yapılandırmaları veya ayarlarıyla uğraşmanıza gerek yok. Bir düğmeye tıklamak kadar basit!
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Destek Ekibimiz canlı sohbet veya e-posta yoluyla 7/24 hizmetinizdedir.
ExpressVPN ile Birleşik Krallık TV'si izlemeye başlayın
ExpressVPN ile Birleşik Krallık TV'si izlemek çocuk oyuncağı. Kısıtlama olmadan, sınırsız bant genişliğiyle sorunsuz bir izleme deneyimi için ipuçlarımızı izleyin.
Sıkça Sorulan Sorular: Birleşik Krallık TV'si izlemek
Yurtdışından nasıl Birleşik Krallık TV'si izlerim?
ExpressVPN uygulamasını veya tarayıcı uzantısını açarak yurtdışında— Kanada, İspanya, Almanya, Fransa ve Australya gibi bölgelerde—Birleşik Krallık TV'sini güvenle izleyebilirsiniz:
Konum çubuğundan … öğesini tıklayın
TÜM KONUMLAR > Avrupa > Birleşik Krallık'ı seçin
Birleşik Krallık'ta tercih ettiğiniz şehri seçin veya yalnızca Birleşik Krallık'ı seçin, ExpressVPN sizin için en iyi sunucu konumunu seçecektir.
Tüm favori İngiliz içeriğinizi güvenli bir şekilde izleyin!
Akıllı TV'mde nasıl Birleşik Krallık TV'si izlerim?
ExpressVPN, Birleşik Krallık TV'sini akıllı TV'nizde izlemek için çeşitli çözümlere sahiptir.
ExpressVPN'i doğrudan Samsung smart TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV dahil olmak üzere desteklenen akıllı TV sistemlerine yüklemek.
MediaStreamer hizmetimizi doğrudan VPN uygulamamızı yükleyen akıllı TV'lerde kullanmak.
Minimum ekstra kurulumla tam VPN koruması elde etmek için VPN özellikli bir yönlendiriciye bağlanmak.
Hangi izleme hizmeti en iyi Birleşik Krallık dizilerine sahip?
İzleyiciler neden ExpressVPN'i seviyor
Mükemmel. Herhangi bir şeyi izlemenin sonsuza kadar sürdüğü diğer VPN'lerin aksine, ExpressVPN ile asla bir fark hissetmiyorum. Beni mutlu etmek için çok şey gerekir ama ExpressVPN bunu başardı.
Bu hizmeti iki yıldır kullanıyorum... hatasız. Her uygulama ve video izleme hizmetiyle çalışıyor. Çalışma süresi iyi, video izlerken takılma veya gecikme olmuyor.
Bu, ben evdeyken video izleme hizmetlerimi yavaşlatmayan veya arabelleğe almayan ilk VPN hizmeti. Bunu takdir ediyorum ve işinizi doğru yaptığınız için hepinize teşekkür ederim!
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları 94 ülkedeki sayısı giderek artan sunucu konumlarına bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine Birleşik Krallık'tan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
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Taahhütsüz 30 günlük para iade garantimizden yararlanın:
Herhangi bir nedenle ExpressVPN kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde istediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.