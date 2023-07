Gratis proxies zijn veel minder betrouwbaar dan een betaalde VPN om je in contact te houden met jouw ontspanning. En wat het mooiste is? Je kunt binnen vijf minuten verbinden en beginnen met streamen.

Zolang je VPN-app is verbonden met een Britse server toont je apparaat een Brits IP-adres. Zo krijg je de veiligheid en privacy die je van een VPN verwacht, zonder dat het je toegang tot streamen in de weg staat.

ExpressVPN is de snelste , veiligste manier om online Britse tv te kijken. Met een versleutelde verbinding zijn je internetprovider en andere netwerkbeheerders niet in staat bepaalde soorten online activiteit (streaming bijvoorbeeld) te blokkeren of vertragen .

Veilige toegang op ieder netwerk

De online streamingdiensten die worden aangeboden door kanalen als BBC, Channel 4, ITV en Channel 5 staan ook buiten het VK bekend om hun veelzijdige mix van content van eigen bodem en uit het buitenland.

Als je je in het VK bevindt en je niet druk maakt over je veiligheid online, kun je gerust zonder problemen inloggen en kijken, mits je internetprovider of je locale wifi-beheerder die diensten niet beperkt.

Maar als je internetprovider bepaalde soorten content afknijpt, of als je school, kantoor of openbare wifi-netwerk streaming blokkeert om bandbreedte te besparen of afleiding te verminderen, heb je een VPN nodig. En als je gewoon wilt profiteren van alle privacy- en veiligheidsbescherming van een betaalde VPN zonder dat het je streaming in de weg staat, heb je een provider nodig met geoptimaliseerde serverlocaties overal in het VK, die snelle, prettige en foutloze verbindingen biedt met Britse IP-adressen. Dat is dus ExpressVPN.