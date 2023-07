Usługi streamingowe na całym świecie mogą czasami ograniczać dostęp do treści na podstawie adresu IP, unikalnego identyfikatora, który pokazuje również przybliżoną lokalizację użytkownika na świecie. Dlatego jeśli chcesz oglądać brytyjskie programy telewizyjne online, potrzebujesz adresu IP z Wielkiej Brytanii.



ExpressVPN to najszybszy, najbezpieczniejszy i niezawodny sposób na oglądanie brytyjskiej telewizji online. Dzięki szyfrowanemu połączeniu Twój dostawca usług internetowych i inni operatorzy sieci nie będą w stanie blokować ani spowalniać niektórych rodzajów aktywności online, takich jak streaming.



Dopóki aplikacja VPN jest połączona z brytyjskim serwerem, urządzenie będzie pokazywać brytyjski adres IP. Zapewnia to bezpieczeństwo i prywatność, których można oczekiwać od VPN, bez zakłócania dostępu do streamingu.



Natomiast darmowe serwery proxy są znacznie mniej stabilne niż płatny VPN, gdy mowa o zapewnieniu stałego połączenia z rozrywką. A najlepsze jest to, że możesz się połączyć i zacząć oglądać w mniej niż pięć minut.