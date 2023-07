Vilka brittiska TV-program kan jag se gratis?

Alla stora brittiska kostnadsfria nätverk erbjud en kombination av on-demand, simulcast eller livestreamade program. Detta inkluderar: BBC iPlayer, ITVX, All 4 och My5.

BBC iPlayer erbjuder innehåller från BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parliament, BBC Alba, CBeebies och S4C.

ITVX erbjuder innehåll från ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4 och CITV.

All 4 erbjuder innehåll från Channel 4, E4, More4, Film4 och E4 Extra.

My5 erbjuder innehåll från Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action och 5Select.

Sky Go erbjuder innehåll från Sky TV och Sky Sports

Now TV erbjuder innehåll från Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema och Fox.