Derimot er gratis proxyer langt mindre pålitelige enn et betalt VPN for å holde deg koblet til underholdningen din. Det beste med det? Du kommer til å være tilkoblet og klar til å strømme på u nder fem minutter .

Sikker tilgang på alle nettverk

Strømmetjenester på nett som tilbys av kanaler som BBC, Channel 4, ITV og Channel 5 er kjente også utenfor Storbritannia for sin mangfoldige blanding av utenlandsk og lokalt innhold.

Hvis du er i Storbritannia og ikke er så bekymret for nettsikkerheten din, kan du kanskje logge på og se på uten problemer, forutsatt at internettleverandøren din eller din lokale Wi-Fi-operatør ikke begrenser slike tjenester.

Men hvis internettleverandøren din struper visse typer innhold, eller skolen, arbeidsplassen eller offentlige nettverk blokkerer strømming for å bevare båndbredde eller redusere distraksjoner, så trenger du et VPN. Hvis du rett og slett vil nyte all personvern- og sikkerhetsbeskyttelsen til et premium VPN uten at det forstyrrer strømmingen din, trenger du en leverandør med optimaliserte serverlokasjoner over hele Storbritannia, som tilbyr raske, stabile og feilfrie tilkoblinger med britiske IP-adresser. Det er ExpressVPN.