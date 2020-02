Fjern blokering af Facebook i skolen

Nogle skolers wi-fi-netværk blokerer Facebook for at stoppe elever i at bruge for meget tid på at browse sociale medier.

Uanset om du er en elev, en lærer eller bare på besøg, så kan du bruge en VPN til at få adgang til Facebook og holde forbindelsen med familie og venner. Som en bonus vil din forbindelse også være privat og sikker.

Lær mere om at fjerne blokeringer fra Facebook med en VPN.