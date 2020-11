Hvordan du kan se BBC iPlayer med en VPN

For at se liveprogrammer på BBC skal du logge på din BBC iPlayer-konto, kigge i TV-guiden for at se, hvad der spilles lige nu og vælge det program, du vil streame live. Du kan streame liveindhold fra BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba og S4C.