Hvordan du bruger en fransk VPN-proxytjeneste

Få en IP-adresse i Frankrig eller fra et andet land med ExpressVPN

Hvorfor bruge en VPN? For at holde det, du gør online, privat. For at få adgang til franske hjemmesider og tjenester sikkert, mens du rejser til udlandet. Eller for at omgå internettjenesteudbydere, der begrænser bestemt indhold på fx Netflix eller HBO Go.

I alle disse situationer vil ExpressVPN gøre alt for at levere den bedste service. Alle apps er nu tilgængelige på fransk og mange andre sprog.