Qual TV britânica posso assistir gratuitamente?

Todas as principais redes free-to-air britânicas oferecem alguma combinação de conteúdo sob demanda, simulcast ou transmissão ao vivo. Isso inclui: BBC iPlayer, ITVX, All 4, and My5.

BBC iPlayer oferece conteúdo da BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parliament, BBC Alba, CBeebies e S4C.

ITVX oferece conteúdo da ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4 e CITV.

All 4 oferece conteúdo do Channel 4, E4, More4, Film4 e E4 Extra.

My5 oferece conteúdo do Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action e 5Select.

Sky Go oferece conteúdo da Sky TV e Sky Sports

Now TV oferece conteúdo da Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema e Fox.