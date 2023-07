I proxy gratuiti , d'altra parte, sono molto meno affidabili di una VPN a pagamento per tenerti connesso ai tuoi programmi preferiti. La parte migliore? Sarai connesso e riprodurrai lo streaming in meno di cinque minuti .

ExpressVPN è il modo più veloce , sicuro e affidabile per guardare la TV britannica online. Con una connessione crittografata, il tuo provider di servizi Internet e altri operatori di rete non saranno in grado di bloccare o rallentare determinati tipi di attività online , come lo streaming.

I servizi di streaming in tutto il mondo a volte possono limitare l'accesso ai contenuti in base al tuo indirizzo IP, un identificatore univoco che mostra anche la tua posizione approssimativa nel mondo. Ciò significa che se vuoi guardare programmi TV britannici online, avrai bisogno di un indirizzo IP del Regno Unito .

Accesso sicuro su qualsiasi rete

I servizi di streaming online offerti da canali come BBC, Channel 4, ITV e Channel 5 sono ben noti anche al di fuori del Regno Unito per il loro variegato mix di contenuti locali e esteri.

Ora, se ti trovi nel Regno Unito e non sei troppo preoccupato per la tua sicurezza online, potresti essere in grado di accedere e guardare senza problemi, a condizione che il tuo provider Internet o il tuo operatore Wi-Fi locale non limitino intenzionalmente tali servizi.

Ma se il tuo ISP limita determinati tipi di contenuti o la scuola, l'ufficio o la rete Wi-Fi pubblica bloccano lo streaming per preservare la larghezza di banda o ridurre le distrazioni, hai bisogno di una VPN. E se vuoi semplicemente goderti le protezioni relative a privacy e sicurezza di una VPN premium senza interferire con il tuo streaming, avrai bisogno di un provider con posizioni server ottimizzate in tutto il Regno Unito, che offra connessioni veloci, fluide e prive di errori con indirizzi IP britannici. Tutto questo puoi trovarlo in ExpressVPN.