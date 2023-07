Какие британские каналы можно смотреть бесплатно?

Все основные бесплатные британские телеканалы (в том числе BBC iPlayer, ITVX, All 4 и My5) открывают доступ к своим передачам по запросу, в параллельном режиме или прямом эфире.

BBC iPlayer: доступны передачи из каталогов BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parliament, BBC Alba, CBeebies и S4C.

ITVX: ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4 и CITV.

All 4: Channel 4, E4, More4, Film4 и E4 Extra.

My5: Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action и 5Select.

Sky Go: Sky TV и Sky Sports

Now TV: Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema и Fox.