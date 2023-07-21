Самые разные сервисы онлайн-трансляций порой ограничивают пользователям доступ к своим каталогам контента. Для этого они используют IP-адреса — уникальные идентификаторы, содержащие, в частности, указание на примерное местоположение пользователя. Таким образом, если вы планируете смотреть британские фильмы, сериалы и реалити-шоу онлайн, вам потребуется британский IP-адрес.

ExpressVPN — это самый быстрый, безопасный и стабильный способ получить доступ к онлайн-трансляциям британского телевидения. Мы перенаправим ваш трафик через зашифрованный туннель, и тогда интернет-провайдер и другие третьи лица уже не смогут его отследить или перехватить. Как следствие, они не смогут помешать вам свободно работать онлайн и, в частности, смотреть трансляции.

Пока вы подключены к британскому серверу через VPN-приложение, у вашего устройства будет отображаться британский IP-адрес. Так вы получите от VPN-сервиса защищенное и конфиденциальное подключение и сможете без помех смотреть контент самых разных онлайн-кинотеатров.

При этом стоит отметить, что бесплатные прокси-сервисы уступают платным VPN в плане надежности и качества работы. Платные сервисы позволяют установить подключение и приступить к просмотру менее чем за пять минут, и это лишь одно из их преимуществ.