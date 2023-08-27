Как смотреть онлайн трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2024

Вы можете безопасно смотреть онлайн трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2024 с VPN, сделав всего несколько шагов:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверу в стране, где ведет трансляции нужный вам сервис. Например, австралийские поклонники тенниса могут подключиться к серверу в Австралии, чтобы бесплатно и безопасно смотреть US Open на 9Now. Наслаждайтесь теннисом!

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Лучший VPN для просмотра US Open 2024

ExpressVPN — лучший VPN для поклонников тенниса, которые хотят безопасно смотреть онлайн трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2024. Мы используем новейшие серверы с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенные в разных точках мира, так что вы сможете наслаждаться конфиденциальными VPN-подключения, не пропуская ни секунды действия. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также множество способов смотреть Открытый чемпионат США по теннису — 2024 онлайн на большом экране вашего ТВ. Если вам потребуется помощь, ExpressVPN предлагает круглосуточную поддержку в чате и 30-дневную гарантию возврата денег без риска!

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Как бесплатно смотреть онлайн трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2024

Австралия

9Now

Австралийский сервис Channel 9 обладает правами на бесплатную трансляцию US Open 2024! Зрители могут смотреть турнир через сайт 9Now или с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Для регистрации может потребоваться австралийский почтовый индекс (например, 2000 или 3001), но это совершенно бесплатно.

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Новая Зеландия

TVNZ

Зрители из Новой Зеландии могут смотреть онлайн трансляции US Open бесплатно на TVNZ+, сервисе потоковых трансляций бесплатного телеканала TVNZ.

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Смотрите Открытый чемпионат США по теннису — 2024 с бесплатными пробными версиями

США

YouTube TV

Цена: от 73 долл. США/месяц

Каналы: ABC, ESPN, ESPN 2

YouTube TV предлагает зрителям из США доступ к каналам, на которых транслируется US Open, и подписка стоит 73 долл. США/месяц. Возможно, потребуется указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104 и т.д.), но сервис принимает множество способов оплаты. Если вы не хотите сразу оформлять подписку на YouTube TV, воспользуйтесь бесплатной пробной версией.

Внимание. Для подписки на YouTube TV может потребоваться выданная в США банковская карта или зарегистрированная в этой стране учетная запись PayPal. Вы также можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет кредитной/дебетовой карты США.

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Fubo

Цена: 80 долл. США/месяц

Каналы: ABC, ESPN, ESPN 2

Хотите еще один способ посмотреть US Open 2024? Обратите внимание на Fubo, который предлагает ABC, ESPN, ESPN 2, а также 7-дневную бесплатную пробную версию.

Внимание. Для подписки на Fubo требуется выданная в США банковская карта. От указанного при регистрации адреса будет зависеть ассортимент доступных вам каналов. Изменить свое местоположение после регистрации нельзя.

Как смотреть Fubo

DirecTV Stream

Цена: от 85 долл. США/месяц

Каналы: ABC, ESPN, ESPN 2

DirecTV Stream — это более дорогой сервис, но все же это отличный вариант для зрителей из США, которые предпочитают классические сервисы потоковых трансляций очередным приложениям. Сервис предлагает 5-дневную бесплатную пробную версию.

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Другие способы смотреть онлайн трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2024

США

ESPN+

Цена: 11 долл. США/месяц

ESPN+ будет транслировать US Open, который также будет показываться на ABC, ESPN и ESPN 2. Обратите внимание, что для трансляции матчей US Open на ESPN+ обычно требуется подписка либо на услуги традиционного кабельного телеоператора, либо на сервис потоковых трансляций (например, YouTube TV).

Смотреть ESPN с VPN

Hulu+Live TV

Цена: 77 долл. США/месяц

Каналы: ABC, ESPN, ESPN 2

Hulu не предлагает бесплатную пробную версию, но у него есть пакет с прямыми трансляциями для американских фанатов. Он включает в себя все основные каналы, где транслируются матчи US Open, а также дает доступ ко множеству региональных спортивных сетей. Бесплатной пробной версии тут нет.

Смотреть Hulu с VPN

Sling TV

Цена: варьируется

Каналы: ABC, ESPN, ESPN 2

Sling TV позволяет абонентам из США смотреть онлайн трансляции всех матчей Открытого чемпионата США по теннису — 2024. Также у вас будет доступ к другим каналам, таким как NBA TV, MLB Network, NHL Network и beIN SPORTS.



Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox, или Edge.

Смотреть теннис через Sling

Канада

TSN+

Цена: 20 долл. Канады/месяц

Канадские фанаты могут смотреть онлайн трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2024 на TSN+. Хотя бесплатная пробная версия здесь не предлагается, TSN+ дает возможность купить суточную подписку менее чем за 11 долл. Канады (что очень кстати, если вы хотите посмотреть только какой-то один конкретный матч или финал). Заранее уточните расписание трансляций.

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Великобритания

Sky Sports

Цена: от 22 фунтов/месяц

Британские фанаты тенниса, которые хотят смотреть онлайн трансляции US Open, могут подключиться к Sky Sports. Sky Sports доступен только жителям Великобритании и Ирландии и требует оформления подписки. Абоненты сервиса также могут смотреть все матчи онлайн через приложение Sky Go для компьютеров, iOS и Android.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Великобритании или Ирландии банковская карта.

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Австралия

Stan Sport

Цена: 10 долл. Австралии/месяц (в дополнение к подписке на Stan за 15 долл. Австралии/месяц)

Австралийские поклонники тенниса могут смотреть матчи Открытого чемпионата США по теннису — 2024 без рекламы, причем как в прямом эфире, так и по запросу, на Stan Sport. Stan Sport доступен как дополнительный пакет (10 долл. Австралии/месяц) к подписке на Stan (15 долл. Австралии/месяц).

Внимание. Для регистрации может потребоваться выданная в Австралии банковская карта и почтовый индекс этой страны.

Смотреть теннисные трансляции

Могу ли я использовать VPN для просмотра US Open 2024 из другой страны?

Некоторые пользователи могут смотреть US Open, подключаясь к VPN-серверу в другой стране, но это может нарушать условия предоставления услуг соответствующего сервиса потоковых трансляций или даже законы о защите авторских прав. ExpressVPN — это инструмент защиты подключений и обеспечения приватной работы в Сети, и его использование в целях, связанных с нарушением авторских прав, противоречит нашим Условиям использования. Мы не можем отслеживать или контролировать ваши действия в Сети, пока вы подключены к нашим VPN-серверам. Таким образом, вся ответственность за соблюдение соответствующих правил и законов целиком и полностью ложится на вас.

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Когда начнется US Open 2024?

Основная сетка US Open 2024 начнется в понедельник, 26 августа.

Где пройдет Открытый чемпионат США по теннису — 2024?

US Open 2024 пройдет в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Квинсе, Нью-Йорк.

Расписание US Open 2024

Даты Раунд 26 августа – 2 сентября 2024 Первые раунды 3-4 сентября 2024 Четвертьфиналы 5 сентября 2024 Полуфинал среди женщин 6 сентября 2024 Полуфинал среди мужчин 7 сентября 2024 Финал среди женщин 8 сентября 2024 Финал среди мужчин

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Кто примет участие в чемпионате US Open 2024?

Новак Джокович, Карлос Алькарас и Ига Свёнтек — лишь некоторые из звездных игроков, которые, как ожидается, примут участие в US Open 2024.

Как смотреть онлайн трансляции US Open на всех ваших устройствах

Поклонники тенниса могут смотреть онлайн трансляции US Open на множестве устройств: от смартфонов и планшетов до игровых консолей и телевизоров.

Как смотреть на большом экране телевизора

Какой призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису — 2024?

Призовой фонд чемпионата US Open 2024 еще не объявлен. Однако Новак Джокович и Коко Гауфф получили по 3 миллиона долларов США за свои победы над Даниилом Медведевым и Ариной Соболенко в 2023 году.

Недавние победители US Open

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Коко Гауфф — все они побеждали на US Open в последние годы. Вот полный список победителей, начиная с 2014 года.

Год Победитель среди мужчин Победитель среди женщин 2014 Марин Чилич (первая победа) Серена Уильямс (шестая победа) 2015 Новак Джокович (вторая победа) Флавия Пеннетта (первая победа) 2016 Стан Вавринка (первая победа) Каролина Плишкова (первая победа) 2017 Рафаэль Надаль (вторая победа) Слоан Стивенс (первая победа) 2018 Новак Джокович (третья победа) Наоми Осака (первая победа) 2019 Рафаэль Надаль (третья победа) Бьянка Андрееску (первая победа) 2020 Доминик Тим (первая победа) Наоми Осака (вторая победа) 2021 Даниил Медведев (первая победа) Эмма Радукану (первая победа) 2022 Карлос Алькарас (первая победа) Ига Свёнтек (первая победа) 2023 Новак Джокович (четвертая победа) Коко Гауфф (первая победа) 2024 Скоро узнаем! Скоро узнаем!

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ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего провайдера контента, чтобы узнать больше.

ЧаВо: прямые трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2024 Стоит ли использовать бесплатный VPN для просмотра US Open? Нет, ExpressVPN предлагает функции премиум-класса, которые могут отсутствовать у бесплатных VPN-сервисов (например, высокоскоростные серверы в 105 странах). Подписка на ExpressVPN позволяет вам смотреть АПЛ без буферизации и прерываний. Вы можете попробовать ExpressVPN без риска с 30-дневной гарантией возврата денег! Можно ли смотреть US Open бесплатно? Да, зрители из Австралии могут бесплатно смотреть онлайн трансляции US Open 2024 на 9Now. Жители Новой Зеландии могут наслаждаться матчами бесплатно на TVNZ. На каких ТВ-каналах будет транслироваться US Open 2024? Открытый чемпионат США по теннису — 2024 будет транслироваться на различных каналах, включая ABC, ESPN и ESPN 2 (США), TSN (Канада), Sky Sports (Великобритания), Channel Nine и Stan Sport (Австралия) и TVNZ (Новая Зеландия). Можно ли смотреть US Open 2024 через приложение? Да, вы можете смотреть Открытый чемпионат США по теннису — 2024 через различные приложения, включая YouTube TV, Fubo, DirecTV Stream и ESPN+ (США), TSN (Канада), Sky Sports (Великобритания), 9Now и Stan Sport (Австралия) и TVNZ (Новая Зеландия). Можно ли смотреть Открытый чемпионат США по теннису — 2024 на YouTube? Нет, вы не сможете смотреть US Open 2024 на YouTube. Однако зрители из США могут смотреть теннис на ABC, ESPN и ESPN 2, которые доступны на YouTube TV, причем сервис также предлагает бесплатные пробные версии! Какой теннисист имеет больше всего титулов US Open? Ричард Сирс, Уильям Ларнед и Билл Тилден поставили рекорд по количеству титулов US Open среди мужчин — они по семь раз побеждали в этом турнире. Однако свои победы они совершили еще до начала Открытой эры в 1968 году. Джимми Коннорс (1974, 1976, 1978, 1982 и 1983), Пит Сампрас (1990, 1993, 1995, 1996 и 2002) и Роджер Федерер (2004–08) возглавляют список современных игроков с пятью титулами каждый. Какая теннисистка имеет больше всего титулов US Open? Восемь одиночных титулов Mоллы Бьюрстедт Маллори на US Open остаются рекордом как среди мужчин, так и среди женщин по состоянию на 2024 год. Однако Маллори завоевала все свои титулы до Открытой эры. Крис Эверт (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982) и Серена Уильямс (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014) возглавляют список современных игроков с шестью титулами US Open в одиночном разряде.