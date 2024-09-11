Как смотреть прямые трансляции матчей «Манчестер Юнайтед» в 2025 году

Чтобы смотреть все матчи «Манчестер Юнайтед» безопасно в прямом эфире под защитой VPN:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверу в нужной вам стране. Например, пользователи из Великобритании могут подключиться к британскому серверу, чтобы смотреть матчи на Amazon Prime Video или Discovery+. Болейте за любимую команду!

Купить ExpressVPN



Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Зачем нужен VPN-сервис для просмотра матчей «Манчестер Юнайтед» в прямом эфире

Некоторые интернет-провайдеры могут замедлять ваше соединение, если считают, что вы слишком много смотрите потоковые трансляции, что приводит к задержкам и буферизации. С помощью VPN вы сможете зашифровать свой трафик, скрыть свои действия в Сети и обойти ограничения провайдера, чтобы смотреть, как играет «Манчестер Юнайтед» без прерываний!

Если вы работаете по выходным, а сеть Wi-Fi в вашем офисе блокирует стриминговые сервисы, вы можете пропустить игру «Манчестер Юнайтед». Но с VPN ваш трафик будет зашифрован и анонимизирован, что позволит вам легко получить доступ к стриминговым платформам.

Купить ExpressVPN

VPN №1 для просмотра матчей «Манчестер Юнайтед» в 2025 году

Если вы хотите посмотреть прямой эфир, когда играет «Манчестер Юнайтед», и не хотите пропустить ни одного захватывающего момента сезона 2024–25, вам нужен ExpressVPN.

ExpressVPN предлагает глобальную сеть серверов в 105 странах мира, которые отлично работают с сервисами, транслирующими матчи «Манчестер Юнайтед», такими как NOW, Fubo и Optus Sports. Наши серверы с пропускной способностью 10 Гбит/с обеспечат вам сверхбыстрое VPN-соединение, так что вам не придется беспокоиться о буферизации или задержках во время решающих моментов игры.

Вы можете подключить до 8 устройств одновременно с помощью одной подписки, чтобы смотреть игру на смарт-телевизоре, пока члены вашей семьи смотрят свои любимые сериалы на других устройствах. Попробуйте прямо сейчас! Мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег!

Купить ExpressVPN

Смотрите, как играет «Манчестер Юнайтед» в 2024–25 с бесплатным пробным периодом

Канада

Fubo

В Канаде вы можете смотреть прямые трансляции матчей «Манчестер Юнайтед» на Fubo, купив пакет Soccer или Premium. Fubo транслирует все 380 матчей Английской Премьер-лиги сезона 2024–25 в Канаде. Семидневный бесплатный пробный период Fubo — это отличный способ посмотреть матчи «Манчестер Юнайтед» без обязательств. Вы также сможете посмотреть матчи Лиги 1, Серии А и Кубка Италии. Возможно, для оформления подписки вам понадобится почтовый индекс Канады (например, G1X 2W1, V9N 9C5).



Новая Зеландия

Sky Sport Now

В Новой Зеландии вы можете посмотреть, как играет «Манчестер Юнайтед» на платформе Sky Sports Now, которая включает 12 каналов Sky Sport и ESPN. Этот сервис предлагает недельные, месячные и годовые подписки. Также предлагается 7-дневный бесплатный пробный период (для месячной и годовой подписки), если вы хотите посмотреть только определенные матчи. Для подписки вам понадобится способ оплаты из Новой Зеландии, или же вы можете использовать PayPal.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Франция

Canal+

Во Франции Canal+ транслирует все 380 матчей Премьер-лиги сезона 2024–25 гг., включая все матчи «Манчестер Юнайтед». Кроме того, этот канал освещает другие спортивные события и предлагает большой выбор телепередач, а также художественных и документальных фильмов по запросу. Семидневный бесплатный пробный период Canal+ позволит вам бесплатно посмотреть один или два матча «Манчестер Юнайтед».

Великобритания

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video — Вы также можете воспользоваться 30-дневным бесплатным пробным периодом Prime Video, чтобы бесплатно посмотреть оба матча и может найти что-нибудь интересное для себя в британском каталоге Prime Video. Для подписки вам понадобится способ оплаты из Великобритании и нужно будет указать Великобританию в качестве страны для вашей учетной записи. При этом вы не сможете выбрать другую страну даже во время путешествий.

Discovery+

Каналы: TNT Sports

Находясь в Великобритании, вы сможете посмотреть прямые трансляции нескольких матчей «Манчестер Юнайтед» на канале TNT Sports, который входит в премиум-план Discovery+ наряду с Eurosport и множеством развлекательных каналов. Discovery+ также транслирует европейские клубные соревнования, например, Европейскую Лигу УЕФА, что является еще одним отличным способом посмотреть игры «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне!

Работаете на выходных и беспокоитесь, что не сможете посмотреть матчи? С ExpressVPN вы можете зашифровать свой интернет-трафик, скрыв его от посторонних глаз, и разблокировать спортивные стриминговые сервисы даже при использовании рабочей сети Wi-Fi, чтобы никогда не пропускать голы или захватывающие моменты!

Хотите смотреть на экране ТВ? Узнайте все способы, как установить ExpressVPN на ваш телевизор.

США

DirecTV Stream

Каналы: NBC, USA Network

Подписчики DirecTV Stream в США могут смотреть прямые трансляции матчей Премьер-лиги сезона 2024–25 гг. на NBC и USA Network. DirecTV Stream — популярная стриминговая платформа, включающая все нужные каналы для болельщиков «Манчестер Юнайтед», желающих смотреть прямые трансляции Премьер-лиги. Новые подписчики могут воспользоваться 5-дневным бесплатным пробным периодом, чтобы посмотреть матчи «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. Для подписки на DirecTV Stream требуется почтовый индекс США (например, 90210, 10022) и действительная банковская карта, выпущенная в США.

Fubo

Каналы: NBC, USA Network

В США вы можете смотреть прямые трансляции матчей «Манчестер Юнайтед» и других игр Премьер-лиги на протяжении сезона 2024–25 гг. на Fubo, который включает каналы NBC и USA Network. Fubo также предлагает 7-дневный бесплатный пробный период для новых подписчиков, желающих посмотреть игры «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Для подписки на Fubo требуется способ оплаты из США.

Hulu + Live TV

Каналы: NBC, USA Network

Hulu + Live TV предлагает пакет для жителей США, включающий каналы NBC и USA Network, которые транслируют матчи «Манчестер Юнайтед» в прямом эфире. Новые и возвращающиеся подписчики могут также воспользоваться 3-дневным бесплатным пробным периодом Hulu + Live TV, чтобы посмотреть один из предстоящих матчей «Манчестер Юнайтед». Для оформления подписки требуется банковская карта, выпущенная в США.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

YouTube TV

Каналы: NBC, USA Network

В США YouTube TV предоставляет доступ к каналам NBC и USA Network, которые будут транслировать матчи «Манчестер Юнайтед» (и другие игры Премьер-лиги) в сезоне 2024–25 гг. Для оформления подписки на YouTube TV, возможно, понадобится указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104 и т. д.), но сервис принимает множество других способов оплаты, включая PayPal и Google Play, даже если у вас нет банковской карты, выпущенной в США. Если вы не хотите сразу покупать подписку на YouTube TV, воспользуйтесь бесплатным пробным периодом, чтобы посмотреть, как «Манчестер Юнайтед» одерживает важные победы в этом сезоне.

Пытаетесь следить за игрой «Манчестер Юнайтед», подключившись к публичной сети Wi-Fi в отеле или кафе? Некоторые сети Wi-Fi и сетевые провайдеры могут замедлять ваше соединение в зависимости от того, вы делаете онлайн. Для решения этой проблемы воспользуйтесь ExpressVPN и подключитесь к одному из наших высокоскоростных серверов, чтобы зашифровать и анонимизировать свои действия в Интернете и смотреть игру без задержек в любой сети.

Купить ExpressVPN

Другие способы смотреть матчи Премьер-лиги в прямом эфире

Германия

Sky Deutschland

В Германии фанаты «Манчестер Юнайтед» могут смотреть прямые трансляции Премьер-лиги на WOW — стриминговом сервисе, принадлежащем Sky. На WOW также доступны трансляции матчей Бундеслиги и Кубка Германии (DFB-Pokal). Для подписки на сервис WOW требуется способ оплаты из Германии.

Италия

Sky Italia

В Италии футбольные болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей «Манчестер Юнайтед» на Sky Italia. Этот сервис также предлагает трансляции других спортивных событий, включая футбол, регби и Формулу-1. Для оформления подписки вам понадобится способ оплаты из Италии.

Испания

DAZN

Сервис DAZN в Испании транслирует игры Премьер-лиги, в том числе матчи «Манчестер Юнайтед», в прямом эфире и по запросу на протяжении всего сезона. Для подписки на DAZN требуется почтовый индекс Испании, и сервис принимает несколько способов оплаты, включая PayPal. Если вы купили подписку на DAZN в Испании, ваша учетная запись будет привязана к испанской библиотеке контента и вы не сможете изменить страну даже во время путешествий.

Великобритания

NOW

Каналы: Sky Sports Football

NOW покажет 128 матчей Премьер-лиги в сезоне 2024–25 гг, включая несколько матчей «Манчестер Юнайтед», которые будут транслироваться на Sky Sports Football. Купите однодневную подписку, если вы хотите посмотреть конкретный матч «Манчестер Юнайтед», или выберите месячную подписку, чтобы посмотреть больше игр. Лучшее предложение от NOW — это подписка на 6 месяцев. NOW принимает несколько способов оплаты, включая PayPal.

Sky Sports

Канал Sky Sports доступен для жителей Великобритании и Ирландии и требует заключения договора, но вы также можете смотреть все игры онлайн через приложение Sky Go для компьютеров, устройств iOS и Android. Для оформления подписки вам понадобится способ оплаты из Великобритании или Ирландии.

Хотите смотреть на экране ТВ? Узнайте обо всех способах, как установить ExpressVPN на телевизор.

США

Peacock Premium

Peacock Premium предлагает самый доступный способ смотреть прямые трансляции матчей Премьер-лиги, включая несколько игр «Манчестер Юнайтед», которые транслируются исключительно на Peacock и NBC. Для подписки на Peacock требуется способ оплаты из США.

Купить ExpressVPN

Смотрите прямые трансляции матчей «Манчестер Юнайтед» на всех ваших устройствах

ExpressVPN предлагает до восьми одновременных подключений на различных устройствах по одной подписке, что позволяет пользователям смотреть матчи «Манчестер Юнайтед» на смартфоне или планшете, пока игровые консоли и смарт-телевизоры подключены к другим серверам. С приложениями для всех устройств вы сможете смотреть «Красных дьяволов» дома или в пути!

Состав «Манчестер Юнайтед» в 2025 году

Постоянные игроки клуба «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2024-25 гг. стремятся развить успех прошлого сезона под руководством Эрика тен Хага. Команда также пополнилась новыми игроками для укрепления атаки и защиты. Сочетание опытных ветеранов, таких как Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд, и перспективных молодых талантов, таких как Кобби Майну, дает надежду на борьбу за победу в Премьер-лиге и чемпионате Европы в этом сезоне. Главный вопрос — сможет ли Эрик тен Хаг объединить команду и вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину лиги и стать чемпионом Европы.

Купить ExpressVPN

ExpressVPN — это сервис VPN, не предназначенный для обхода авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования ExpressVPN и Условиями использования вашего контент-провайдера для получения дополнительной информации.

ЧаВо: как смотреть спортивные матчи онлайн Могу ли я смотреть спортивные матчи онлайн на своем ПК? Да, конечно! Если вы открываете стриминговый сервис через веб-браузер, обязательно установите расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge. В расширении есть несколько настроек, которые могут решить распространенные проблемы при подключении к стриминговым сервисам. Могу ли я смотреть спортивные матчи онлайн на своем смартфоне или планшете? Да. Сервис ExpressVPN предлагает приложения для всех популярных мобильных устройств, в том числе под управлением iOS и Android. Как смотреть онлайн на ТВ с помощью VPN? Если говорить вкратце, то есть пять основных способов смотреть онлайн на ТВ при помощи ExpressVPN: -при помощи собственного приложения для smart устройств smart TV, Android TV или других стриминговых устройств;

-стриминговый контент воспроизводится на компьютере, который подключен к ТВ при помощи HDMI-кабеля;

-дублирование экрана беспроводным способом на ваш ТВ или стриминговое устройство с компьютера или смартфона;

-подключение к роутеру с прошивкой ExpressVPN, к которому можно подключить неограниченное количество устройств, и благодаря которому становится просто одновременно подключаться к разным локациям VPN-серверов;

-С помощью функции MediaStreamer, созданной ExpressVPN для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение — например, для игровых консолей и телеприставок. Достаточно настроить MediaStreamer всего раз, однако учтите, что эта функция не обеспечивает полноценную VPN-защиту. Больше способов установить ExpressVPN на свой полноэкранный ТВ вы найдете, нажав ниже. Также вы всегда можете обратиться за пошаговыми инструкциями в нашу круглосуточную службу поддержки. Устройство подключено к локации VPN-серверов, но я не могу войти в свою учетную запись стримингового сервиса! Не волнуйтесь! Загрузка сервера постоянно меняется (особенно когда множество людей пытаются одновременно посмотреть какие-то события), и именно поэтому высокоскоростные серверы сети ExpressVPN располагаются по всему миру. Например, если вы хотите открыть сервис в США или Германии, попробуйте подключиться к разным локациям VPN-серверов в этих странах. Если вы пытаетесь подключиться к единственной локации VPN-серверов в стране, то сначала нужно проверить свои настройки определения местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, отключите все службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах под управлением Windows и Mac отключить службу определения местоположения можно в меню настроек приватности и безопасности. Также вы всегда можете обратиться за помощью к сотруднику службы поддержки в нашем круглосуточном онлайн-чате. Устройство подключено к VPN-сети, но скорость интернет-подключения низкая. Если у вас медленное интернет-подключение или вам кажется, что воспроизведение стримингового контента происходит с задержками, для этого есть несколько возможных причин: -расстояние от вашего физическогого местоположения до выбранного VPN-сервера;

-тип вашего подключения (проводное подключение более надежное, чем беспроводное);

-неэффективное межсетевое взаимодействие между VPN-сетью и сетью вашего интернет-провайдера;

-низкая скорость интернет-подключения в вашей локации;

-тип вашего устройства и его производительность. Попробуйте решить проблему при помощи этих действий: -загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN;

-подключитесь к другой локации VPN-серверов;

-поменяйте VPN-протокол. Если вы выполнили все вышеперечисленное, но проблема со скоростью все еще остается нерешенной, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и в течение нескольких секунд с вами свяжется свободный сотрудник. К каким еще стриминговым сервисам можно подключиться с помощью ExpressVPN? ExpressVPN легко работает со всеми популярными стриминговыми приложениями со всего мира. Пользуясь VPN для доступа к стриминговому контенту, вы сможете смотреть защищенно на молниеносной скорости и в качестве HD, без ограничения пропускной способности и каких-либо вмешательств со стороны интернет-провайдера (иногда именно это приводит к снижению скорости подключения). Если хотите следить за достижениями своей любимой команды в любое время (даже во время путешествий и при подключении к незащищенным общественным сетям Wi-Fi), то ExpressVPN станет отличным способом без проблем подключаться к любимым стриминговым сервисам.