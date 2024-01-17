Как смотреть онлайн Супербоул 2024 в вашей стране

Отличные новости: вы можете смотреть онлайн Супербоул 2024 (он же Super Bowl 58) в прямом эфире с помощью ExpressVPN, выполнив несколько простых действий:

Оформите подписку на ExpressVPN . Подключитесь к VPN-серверу в локации, где ведет трансляции интересующий вас сервис. Например, если вы хотите смотреть Супербоул онлайн на каком-нибудь австралийском канале, подключитесь к безопасному серверу в Австралии, а если на американском канале, то к серверу в США . Ознакомьтесь с программой трансляций соответствующего сервиса (например, 7plus или Fubo ), чтобы найти интересующую вас игру. Включайте трансляцию и наслаждайтесь просмотром!

Смотрите на компьютере? Чтобы смотреть Супербоул онлайн самым удобным образом, воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge.

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Можно ли использовать VPN, чтобы смотреть Супербоул 2024 в другой стране?

Некоторые люди смотрят Супербоул, подключаясь к VPN-серверу в другой стране, но это может привести к нарушению условий предоставления услуг соответствующего сервиса потоковых трансляций или даже к нарушению авторских прав. ExpressVPN — это инструмент защиты подключений и обеспечения приватной работы в Сети, и его использование в целях, связанных с нарушением авторских прав, противоречит нашим условиям предоставления услуг. Мы не знаем, чем вы занимаетесь в Сети, пока подключены к нашим VPN-серверам, и уж тем более не можем это контролировать. Таким образом, вся ответственность за соблюдение или несоблюдение соответствующих правил и законов целиком и полностью ложится на вас.

Лучший VPN-сервис для просмотра Супербоула 2024

ExpressVPN — это лучший VPN-сервис для безопасного и приватного просмотра Супербоула 58 онлайн в прямом эфире. Мы используем передовые серверы с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенные в самых востребованных регионах мира. Они обеспечат вам полноценную и безукоризненную VPN-защиту и помогут смотреть спорт онлайн, не пропуская ни секунды трансляции. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, также мы дадим вам возможность смотреть онлайн-трансляции на экране ТВ. Если вам потребуется помощь, обратитесь в доступный 24/7 онлайн-чат ExpressVPN и воспользуйтесь надежной 30-дневной гарантией возврата денег!

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Как бесплатно смотреть Супербоул 58 онлайн

НФЛ заключила официальные соглашения с рядом сервисов потоковых трансляций, и на их площадках вы сможете бесплатно смотреть Супербоул 58 в самых разных странах мира. Читайте дальше, чтобы узнать, входит ли в их число ваша страна!

6play

Страна: Франция

6play покажет зрителям из Франции бесплатные трансляции Супербоула. Собственно говоря, 6play — это в принципе бесплатный сервис потоковых трансляций, но для доступа к нему вам потребуются отдельные учетные записи 6play или M6 Replay. ExpressVPN дополнит собой вашу подписку на 6play и позволит смотреть французские передачи под отличной защитой и без проблем со скоростью подключения.

Смотрите 6play с VPN

7plus

Страна: Австралия

Австралийская сеть Seven снова готова предложить своим зрителям бесплатные онлайн-трансляции Супербоула. Фанаты футбола из этой страны могут смотреть бесплатно матчи НФЛ онлайн на 7Mate, пока идет регулярный сезон.

Внимание. Для регистрации вам может потребоваться указать австралийский почтовый индекс (например, 2001 или 3001).

Смотрите 7plus с VPN

ITVX

Цена: бесплатно

Зрители из Соединенного Королевства могут смотреть онлайн Супербоул 58 бесплатно на ITVX.

Внимание. Для регистрации вам может потребоваться указать британский почтовый индекс (например, W4 5HZ, KT6 4EU).

Как смотреть футбол онлайн в прямом эфире на ITVX

RTL and Nitro

Страна: Германия и Австрия

Фанаты футбола из Германии и Австрии могут бесплатно смотреть прямые онлайн-трансляции Супербоула на RTL. Пока длится регулярный сезон, зрители из этих стран могут еженедельно смотреть прямые эфиры двух эксклюзивно доступных воскресных игр под надежной защитой на RTL или Nitro. Эти сервисы заключили с НФЛ соглашение о партнерстве в Германии, в рамках которого могут предложить своим зрителям такой эксклюзивный контент. На сайте RTL+ также будут доступны еженедельные прямые эфиры эксклюзивных матчей.

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TVNZ

Страна: Новая Зеландия

Жители Новой Зеландии могут смотреть Супербоул 58 бесплатно на TVNZ — так же, как наслаждались бесплатными трансляциями трех игр в неделю во время сезона НФЛ 2023-24!

Хотите смотреть трансляции на большом экране? Вот все способы подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите TVNZ с VPN

Смотрите Супербоул 58 на Paramount Plus

Цена: 6 долл. США в месяц

Зрители из США могут смотреть Супербоул 58 в прямом эфире на Paramount Plus. Обратите внимание, что просмотр матчей Супербоула на Paramount Plus позволит вам смотреть шоу в перерыве между таймами целиком.

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Смотрите Супербоул 2024 на DAZN

Цена: варьируется

Страна: все страны мира (за пределами США и Китая)

Иностранным фанатам этого вида спорта повезло — игры НФЛ транслируются везде. С NFL Game Pass International вы сможете смотреть прямые эфиры всех матчей НФЛ без ограничений, и вам даже не потребуется подписка на американский канал кабельного ТВ. Цена NFL Game Pass в каждой стране разная: так, в Германии вам придется заплатить примерно 175 евро (188 долл. США) за доступ ко всему сезону. Следует также помнить, что подписка на DAZN связана с определенным регионом, ее нельзя перенести, если вы, к примеру, путешествуете в другой стране.

Отличные новости для тех, кто в первую очередь считает себя фанатами исполнителя Ашера, чем фанатами Super Bowl MVP: DAZN будет вести трансляцию Супербоула в США, в рамках которой вы сможете смотреть не только всю рекламу, но и шоу в перерыве между таймами.

Подписка NFL Game Pass включает в себя доступ ко всем играм предсезонья и Супербоула, а также обзоры матчей, NFL RedZone, NFL Network и прочему контенту НФЛ. DAZN можно смотреть на самых разных устройствах, включая также смартфоны, планшеты, компьютеры и ТВ. Последнее особенно удобно, если вы планируете смотреть матчи НФЛ на большом экране.

Сколько стоит NFL Game Pass в моей стране?

Цены на NFL Game Pass зависят от страны. Так, фанаты из Бразилии должны будут заплатить примерно 387 бразильских реалов (81 долл. США) за доступ ко всему сезону. Следует также помнить, что подписка на DAZN связана с определенным регионом, ее нельзя перенести, если вы, к примеру, путешествуете в другой стране.

Входит ли NFL Game Pass в подписку на DAZN?

Фанаты футбола могут приобрести NFL Game Pass International либо вместе с подпиской на DAZN, либо отдельно.

На каких устройствах доступна международная версия NFL Game Pass?

Международная версия NFL Game Pass доступна на практически любых устройствах с экраном — компьютерах, смартфона, телевизорах Smart TV, игровых приставках и не только. Полный список приведен здесь, и, к слову, ExpressVPN совместим с большинством из этих устройств!

Смотрите DAZN с VPN

Где смотреть Super Bowl 58 онлайн в рамках пробного периода

Ищете способ безопасно и приватно посмотреть Супербоул Super Bowl 58? ExpressVPN вам поможет!

YouTube TV

Цена: от 73 долл. США в месяц

Каналы: ABC, CBS, ESPN, Fox и NBC

С YouTube TV вам будут доступны все каналы, где транслируются игры НФЛ, в том числе CBS, где в эфир США выйдут матчи Супербоула 58. В 2024 году подписку на YouTube TV стоит 73 долл. США в месяц. Пользователи из США могут зарегистрироваться, указав свой почтовый индекс (например, 10022, 48104 и т.д.). Сервис принимает оплату самыми разными способами. К слову: указывать почтовый индекс необходимо, так как от этого зависит, к какой локальной сети вы получите доступ. Так, с индексом 10549 вы получите доступ к нью-йоркским каналам и сможете посмотреть все матчи «Джетс» или «Джайнтс» на CBS или Fox. Если же оплачивать подписку вам не хочется, воспользуйтесь YouTube TV в рамках бесплатного пробного периода.

Внимание. Для оформления подписки на YouTube TV вам потребуются выданная в США банковская карта или PayPal. Если у вас нет такой карты, оформить подписку на YouTube TV можно через Google Play.

Хотите смотреть трансляции на большом экране? Вот все способы подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

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Fubo

Цена: 75 долл. США в месяц

Каналы: ABC, CBS, ESPN, Fox и NBC

А вот еще один способ смотреть матчи НФЛ! Зрителям из США доступен семидневный бесплатный период Fubo, в рамках которого вы сможете посмотреть все самые долгожданные матчи НФЛ в прямом эфире, в том числе Супербоул на CBS.

Внимание. Для оформления подписки вам потребуется выданная в США банковская карта. Указанный платежный адрес определит, какие локальные каналы будут вам доступны. Изменить локацию будет нельзя.

Смотрите на компьютере? Чтобы смотреть Супербоул онлайн самым удобным образом, воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge.

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DirecTV Stream

Цена: от 65 долл. США в месяц

Каналы: ABC, CBS, ESPN, Fox и NBC

DirecTV Stream нередко рассматривается как относительно дорогой сервис, но для тех фанатов футбола из США, которые предпочитают беспроводные сервисы лишним потоковым приложениям, он станет отличным вариантом. Самый дешевый тариф DirecTV обойдется вам в 65 долл. США в месяц (но только в первые три месяца, потом цена вернется к стандартным 75 долл. США в месяц). Отдельно отметим, что сервис предоставляет 5-дневный бесплатный пробный период.

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Другие способы смотреть онлайн Супербоул 2024

США

Hulu + Live TV

Цена: от 70 долл. США в месяц

Каналы: ABC, CBS, ESPN, Fox и NBC

Страна: США

Hulu+Live TV — это еще один способ смотреть игры НФЛ в прямом эфире. Увы, бесплатного пробного периода тут нет. Подобно другим сервисам, здесь игры показываются на основе региональных ограничений и других соответствующих правил. В течение регулярного сезона пользователи из США могут еженедельно сверяться с 506sports.com, чтобы узнать, какие игры будут транслироваться в их регионе. Для регистрации потребуется указать почтовый индекс США (например, 10012, 48104) и указать реквизиты банковской карты.

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Канада

TSN

Цена: 20 канадских долларов в месяц

Зрители из Канады могут смотреть весь сезон Супербоула на TSN+. Бесплатного пробного периода нет и здесь, но TSN+ дает пользователям из Канады возможность приобрести доступ на сутки менее чем за 11 канадских долларов (что весьма удобно, если вы хотите посмотреть какую-то одну игру или даже только финал).

Смотрите трансляции на большом экране

Какие команды сражаются в Супербоуле 58?

Отличный вопрос! Мы и сами пока не знаем. Как только узнаем, то сразу же обновим эту страницу.

Кто выступает в шоу между таймами Супербоула?

В сентябре 2023 года НФЛ объявила, что на 58-м Супербоуле будет выступать R&B-исполнитель Ашер — восьмикратный, между прочим, лаурет Грэмми. В феврале 2011 года Ашер выступал на Супербоуле 45, спев свой хит «OMG» вместе с солистом группы The Black Eyed Peas‘ — will.i.am.

Супербоул 58 — ставки

Станут ли Патрик Махоумс и «Канзас-Сити Чифс» чемпионами НФЛ еще раз? Вот коэффициенты на грядущий Супербоул по версии FanDuel Sportsbook.

Команда Коэффициент Сан-Франциско Форти Найнерс +175 Балтимор Рэйвенс +270 Баффало Биллс +490 Канзас-Сити Чифс +700 Детройт Лайонс +900 Грин-Бей Пэкерс +3000 Хьюстон Тексанс +3300 Тампа-Бэй Бакканирс +3300

ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего сервиса потоковых трансляций.

ЧаВо: прямые трансляции НФЛ Можно ли смотреть НФЛ за пределами США? Определенно! NFL Game Pass International доступен пользователям по всему миру. Цены варьируются в зависимости от региона (обратитесь в нашу службу поддержки, чтобы получить консультацию по выбору оптимальной локации). Кроме того, тут есть дополнительный бонус — игры доступны без ограничений! С ExpressVPN вы всегда сможете смотреть футбольные матчи NFL в HD с неограниченной пропускной способностью и под надежной защитой. Просто подключитесь к одному из наших безопасных высокоскоростных серверов, прежде чем запустить приложение Game Pass International. Как смотреть футбол онлайн на ПК? Все просто! Если вы смотрите спорт онлайн через браузер, обязательно установите расширение ExpressVPN для for Chrome, Firefox или Edge. Наши расширения имеют все необходимые для комфортного просмотра онлайн-трансляций функции. Можно ли смотреть спорт онлайн на смартфоне или планшете? Да. У ExpressVPN есть приложения для всех основных мобильных платформ, в том числе iOS и Android. Как смотреть футбол онлайн на ТВ с VPN? Вкратце говоря, есть пять основных способов смотреть спортивные передачи на ТВ с ExpressVPN: с помощью собственного приложения для телевизоров Smart TV или потоковой приставки;

с помощью воспроизведения трансляции на ПК и подключения к нему ТВ по HDMI-кабелю;

посредством беспроводной трансляции, передающейся на ТВ или потоковую приставку с ПК или мобильного устройства;

посредством подключения к роутеру ExpressVPN, благодаря чему вы сможете защитить любое количество устройств и использовать разные серверные локации одновременно;

также вы можете воспользоваться функцией MediaStreamer, разработанной ExpressVPN специально для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение (например, игровых и телеприставок). MediaStreamer требуется настроить всего раз, но эта функция не окружит ваш трафик полноценной VPN-защитой. Подробнее о том, как подключиться к ExpressVPN на ТВ, читайте здесь. Также вы можете обратиться в наш доступный 24/7 онлайн-чат за пошаговыми инструкциями. Входит ли в подписку на ExpressVPN еще и NFL Game Pass или аккаунт NFL+? Нет, вам все равно придется приобрести подписку или создать отдельную учетную запись. Но ExpressVPN гарантирует, что вы сможете смотреть потоковые трансляции под надежной защитой и на максимальной скорости, причем без ущерба для качества изображения. Наш сервис работает со всеми самыми популярными приложениями для потокового вещания со всего мира. Использование VPN позволяет смотреть потоковый контент в HD и под надежной защитой, в том числе от ограничения пропускной способности и скорости подключения интернет-провайдером. В чем разница между просмотром NFL Game Pass International и NFL+ в США? В таких странах, как Мексика, Бразилия и большинство стран ЕС, NFL Game Pass International предлагает доступ к прямым трансляциям всех 256 игр регулярного чемпионата, а также плей-офф НФЛ и Супербоулу, причем без каких-либо ограничений. В свою очередь, приложение NFL+ в США предлагает доступ к прямым трансляциям игр НФЛ только для одной команды (в пределах вашего домашнего рынка), а также национальных игр прайм-тайм. Оно также доступно только для прямых трансляций на мобильных и планшетных устройствах. Подключение к рекомендованному VPN-серверу установлено, но зайти на сервис потоковых трансляций не удается! Не беспокойтесь! Уровень загруженности серверов быстро меняется (особенно в час пик, когда сразу много людей пытаются смотреть определенные передачи), и здесь как нельзя кстати приходятся высокоскоростные серверы ExpressVPN, расположенные по всему миру. Если вы пытаетесь получить доступ к сайту в США или Германии, то, например, попробуйте подключиться к другому серверу в этих странах. Если вы пытаетесь подключиться к стране с одной доступной серверной локацией, первым делом проверьте настройки местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, выключите службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах Windows и Mac службы определения местоположения можно отключить в меню настроек «Конфиденциальность и безопасность». Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к сотруднику нашей службы поддержки, которая доступна круглосуточно и без выходных в чате. Подключение к VPN-серверу установлено, но скорость низкая! Если скорость вашего интернет-подключения невелика, а также если потоковые трансляции то и дело тормозят, тому может быть несколько возможных причин: — удаленность выбранного вами VPN-сервера от вашей локации;

— ваш тип подключения (проводные в целом надежнее, чем беспроводные);

— проблемы взаимодействия между VPN и вашим интернет-провайдером;

— низкая скорость исходного интернет-подключения;

— тип вашего устройства и его вычислительная мощность. Для устранения неполадок попробуйте выполнить каждый из следующих шагов: — Скачайте последнюю версию ExpressVPN.

— Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

— Смените VPN-протокол. Если вы попробовали все вышеперечисленные способы и по-прежнему испытываете проблемы со скоростью потокового вещания, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и сотрудник службы поддержки окажется рядом с вами в считанные секунды. Какие еще сервисы потоковых трансляций можно смотреть с ExpressVPN? ExpressVPN отлично работает со всеми популярными приложениями потоковых трансляций в любых странах мира. Используя VPN для просмотра видео онлайн, вы получаете возможность смотреть трансляции в HD, под защитой, с неограниченным трафиком и без вмешательства интернет-провайдера (который может порой замедлять подключения). Если вы хотите болеть за любимую команду из любой точки мира, даже если путешествуете или используете незащищенную публичную точку доступа Wi-Fi, ExpressVPN станет для вас идеальным решением.