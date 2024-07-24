Как смотреть онлайн Гран-при Италии 2024

Как смотреть онлайн трансляцию Гран-при Италии с VPN

Фанаты Формулы-1, которые хотят посмотреть Гран-при Италии 2024 онлайн, вам повезло! Узнайте, как с помощью VPN защищенно смотреть гонки Формулы-1, включая Гран-при Италии.

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к VPN-серверу в стране, где находится нужный вам сервис. Например, фанатам из Бельгии нужно подключиться к защищенному серверу в Бельгии, чтобы смотреть трансляцию гонок на RTBF (Бельгия). Включайте трансляцию и наслаждайтесь!

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Зачем нужна VPN для просмотра Гран-при Италии онлайн

Рекомендуем смотреть все гонки Формулы-1, включая Гран-при Италии, в этом сезоне с защитой от ExpressVPN. Подписка на ExpressVPN позволит вам смотреть Формулу-1 в качестве HD или даже UHD, забыть об ограничениях скорости интернет-провайдером и наслаждаться гонками без буферизации. Смотрите прямые трансляции из дома, офиса или даже с пляжа, оформив подписку на ExpressVPN уже сегодня!

Лучший VPN-сервис для просмотра прямых трансляций с Гран-при Италии

ExpressVPN — лучший VPN-сервис для защищенного просмотра Гран-при Италии. ExpressVPN предлагает простые и удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, позволяя смотреть гонки дома или в путешествии. ExpressVPN также очень легко настроить! Если у вас возникнут вопросы, ExpressVPN предлагает круглосуточную поддержку в онлайн-чате, а также 30-дневную гарантию возврата денег!

Как смотреть на большом экране ТВ

Где бесплатно смотреть Гран-при Италии

Австрия

ORF

Фанаты Формулы-1 из Австрии могут смотреть онлайн-трансляции Формулы-1 бесплатно на ORF в течение всего сезона Формулы-1 2024 года, включая Гран-при Италии. Этот австрийский сервис также показывает трансляции гонок MotoGP, футбольных, регбийных, теннисных матчей и многое другое. Комментарии ведутся на немецком языке.

Бельгия

RTBF

Если вы живете в Бельгии и хотите смотреть онлайн-трансляции Гран-при Италии, вам повезло! На RTBF можно посмотреть все гонки сезона Формулы-1 2024 года бесплатно с комментариями на французском языке.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Совет от экспертов. Если вам нужны комментарии на английском языке, можно слушать Radio 5 live от BBC во время просмотра трансляции.

Германия

RTL

Немецкий вещатель RTL также получил права на трансляцию некоторых гонок Формулы-1, включая Гран-при Италии 2024 года.

Швейцария

SRF

Жители Швейцарии могут защищенно смотреть онлайн-трансляции некоторых гонок Формулы-1, включая Гран-при Италии, на государственном телеканале SRF. Если вы не знали: SRF показывает трансляции разнообразных бесплатных спортивных программ, а также телешоу, документальные и художественные фильмы.

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Смотрите онлайн Гран-при Италии с помощью бесплатного пробного периода в своей стране

США

DirecTV Stream

Стоимость: от 85 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

DirecTV Stream — отличный вариант для фанатов из США, которые хотят смотреть гонки Формулы-1, такие как Гран-при Италии. Приятная новость: DirecTV Stream предлагает 5-дневный бесплатный пробный период.

Fubo

Стоимость: 80 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

Фанатам Формулы-1, которые ищут стриминговый сервис с гонками Формулы-1, повезло, так как на Fubo есть канал ESPN (где показывают трансляции с Гран-при Италии) и 7-дневный бесплатный пробный период.

Примечание. Вам понадобится банковская карта США для оформления подписки. Указанный адрес выставления счета повлияет на то, какие местные каналы будут вам доступны. Возможно, что в дальнейшем вы не сможете изменить свое местоположение в подписке.

Hulu+Live TV

Стоимость: 77 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

Hulu предлагает пакет с прямыми трансляциями для фанатов из США, где есть все основные каналы для безопасного просмотра гонок Формулы-1, а также множество региональных спортивных сетей. Приятная новость: Hulu теперь предлагает 3-дневный бесплатный пробный период!

YouTube TV

Стоимость: от 73 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

YouTube TV предлагает жителям США каналы, где есть трансляции гонок Формулы-1, включая ESPN (где можно посмотреть гонки Гран-при Италии). Возможно, вам нужно будет указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104 и т.д.), зато сервис принимает оплату различными способами. Если вы не хотите покупать подписку на YouTube TV, воспользуйтесь бесплатным пробным периодом.

Примечание. Вам может понадобиться действительная банковская карта США или PayPal для оформления подписки на YouTube TV. Даже если у вас нет банковской карты США, можно оформить подписку на YouTube TV через Google Play.

Великобритания

NOW

Стоимость: 33 фунт. стерлингов в месяц или 12 фунт. стерлингов за дневной абонемент

Канал: Sky Sports F1

NOW — отличный способ для зрителей из Великобритании смотреть 11 каналов Sky Sports онлайн без договора, включая трансляции сезона Формулы-1 2024 года на канале Sky Sports F1. Если вы хотите посмотреть только одну конкретную гонку, например Гран-при Италии, вы можете выбрать дневной абонемент или воспользоваться 7-дневным бесплатным пробным периодом.

Австралия

Kayo Sports

Стоимость: 25 австралийских долл. в месяц

Канал: Fox

Спортивный стриминговый сервис Kayo Sports, принадлежащий Foxtel, — еще один отличный вариант для жителей Австралии, который позволяет смотреть онлайн-трансляции гонок Формулы-1. Kayo Sports также предлагает 14-дневный бесплатный пробный период, если вы хотите посмотреть только одну конкретную гонку. Для оформления подписки на Kayo Sports вам понадобится австралийская банковская карта.

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Другие способы смотреть Гран-при Италии в своей стране

США

ESPN+

Стоимость: 11 долл. США в месяц

ESPN+ часто показывает гонки Формулы-1 одновременно с трансляцими на ABC, ESPN и ESPN 2 в течение сезона 2024 года. Обратите внимание, что для просмотра трансляций Формулы-1 (включая Гран-при Италии) на ESPN+ обычно требуется действующая подписка на кабельное телевидение или на стриминговый сервис, такой как YouTube TV.

Sling TV

Стоимость: разная

Каналы: ESPN

Sling TV предоставляет зрителям в США доступ ко всем каналам, транслирующим гонки Формулы-1, включая ESPN (где показывают Гран-при Италии). Предупреждаем, что у Sling больше нет бесплатного пробного периода.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Великобритания

Sky Sports

Стоимость: от 22 фунт. стерлингов в месяц

Каналы: Sky Sports F1

Sky Sports в Великобритании будет показывать онлайн-трансляции гонок Гран-при Италии 2024 года на канале Sky Sports F1. При этом, чтобы смотреть эти тв-трансляции, вам потребуется специализированное оборудование. Также нужно будет предоставить действительный почтовый индекс и данные банковской карты Великобритании/Ирландии. Если у вас уже есть подписка на Sky, вы можете смотреть контент этого сервиса онлайн через Sky Go.

Австралия

Foxtel Now

Стоимость: 58 австралийских долл. в год (спортивный пакет HD)

Канал: Foxtel

Фанаты из Австралии могут смотреть все гонки Формулы-1 в прямом эфире онлайн, купив спортивный пакет HD от Foxtel Now. Для оформления подписки на Foxtel вам понадобится австралийская банковская карта.

Смотрите онлайн Гран-при Италии на F1 TV Pro

Стоимость: 10 долл. США в месяц или 80 долл. США в год

Официальный стриминговый сервис F1 TV Pro дает доступ к каждой гонке, включая Гран-при Италии, но стоимость подписки зависит от вашего местоположения. Для некоторых стран (например, для Индии) действует 7-дневный бесплатный пробный период, но не для США. Чтобы смотреть прямые трансляции защищенно с VPN, подключитесь к серверу в своем регионе, где доступен сервис F1 TV Pro, и смотрите трансляции на сайте F1 TV.

Скачайте приложение F1 TV для iOS и Android

В приложениях F1TV для iOS и Android (сматрфоны и планшеты) можно смотреть трансляции гонок во время путешествий. В этих приложениях есть интересные функции, такие как режим просмотра «Битва», когда экран делится на две части, в каждой из которых можно увидеть трансляцию из кабины главных соперников гонок. Это великолепная возможность наблюдать за гонками сразу с двух точек зрения. Вы также получите доступ к эксклюзивным документальным фильмам, шоу и огромной библиотеке тематического контента.

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Как смотреть Гран-при Италии на всех устройствах

С подпиской на ExpressVPN фанаты Формулы-1 могут смотреть онлайн-трансляцию Гран-при Италии на множестве устройств — от смартфонов и планшетов до игровых приставок и телевизоров.

Как смотреть онлайн-трансляции гонок Гран-при Италии в разных странах

Смотрите онлайн-трансляции Гран-при Италии в Гонконге

От Бахрейна до Абу-Даби: узнайте, как смотреть онлайн-трансляции всех гонок Формулы-1 в Гонконге защищенно, на молниеносной скорости и в отличном качестве HD.

Смотрите Гран-при Италии в Австралии

Жители Австралии, которые хотят смотреть онлайн-трансляции гонок Формулы-1, а также тренировочные и отборочные заезды, могут воспользоваться отличными сервисами потоковых трансляций на протяжении всего сезона.

Смотрите онлайн-трансляцию Гран-при Италии в Сингапуре

Хотите насладиться гонками Формулы-1, сидя на дома диване или в номере отеля в Сингапуре? ExpressVPN с радостью вам поможет.

Смотрите Гран-при Италии в Канаде

Вы фанат Формулы-1 из Канады? У нас есть для вас решение.

Как слушать Гран-при Италии

BBC Sounds

Стоимость: бесплатно

Британские фанаты Формулы-1, которые предпочитают слушать комментарии ко всем гонкам, могут следить за соревнованиями в прямом эфире на BBC Sounds: здесь будет аудиотрансляция событий с Гран-при Италии. Наслаждайтесь гонками, защитив свои данные и конфиденциальность.

Расписание Гран-при Италии 2024 года

Событие Дата и время Практика 1 Пятница, 30 августа, 13:30 по местному времени / 6:30 ET / 12:30 BST Практика 2 Пятница, 30 августа, 17:00 по местному времени / 11:00 ET / 16:00 BST Практика 3 Суббота, 30 августа, 12:30 по местному времени / 6:30 ET / 11:30 BST Квалификация Суббота, 30 августа, 16:00 по местному времени / 10:00 ET / 15:00 BST Гонка Воскресенье, 1 сентября, 15:00 по местному времени / 9:00 ET / 14:00 BST

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Когда начинается Гран-при Италии в 2024 году?

Гран-при Италии начнется в воскресенье, 1 сентября, в 15:00 по местному времени / 9:00 ET / 14:00 BST.

Где пройдет Гран-при Италии 2024 года?

Гран-при Италии 2024 года пройдет на автодроме Autodromo Nazionale di Monza, также известном как Монца или (нам очень нравится это название) Храм скорости.

Победители Гран-при Италии последних лет

Гонка Победитель 2014 Льюис Хэмилтон (вторая победа) 2015 Льюис Хэмилтон (третья победа) 2016 Нико Росберг (первая победа) 2017 Льюис Хэмилтон (четвертая победа) 2018 Льюис Хэмилтон (пятая победа) 2019 Шарль Леклер (первая победа) 2020 Пьер Гасли (первая победа) 2021 Даниэль Риккардо (первая победа) 2022 Макс Ферстаппен (первая победа) 2023 Макс Ферстаппен (вторая победа) 2024 Скоро узнаем!

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ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования ExpressVPN и Условиями использования выбранного сервиса, чтобы узнать больше.

ЧаВо: прямые трансляции гонок Формулы-1 Могу ли я с помощью VPN смотреть гонки Формулы-1 из другой страны? Некоторые пользователи смотрят гонки Формулы-1, (например, Гран-при Италии) подключившись к VPN-серверу в другой стране, но это может нарушать авторские права или условия использования сервиса потокового вещания. ExpressVPN — это инструмент для защиты конфиденциальности и данных, который не предназначен для нарушения авторских прав согласно нашим Условиям использования. Мы не можем отслеживать и контролировать ваши действия при подключении к нашей VPN-сети, поэтому вы сами несете ответственность за соблюдение всех надлежащих условий и законов. Стоит ли смотреть гонки Формулы-1 с помощью бесплатных VPN? Нет. ExpressVPN предлагает высококачественные услуги, которых может не быть у бесплатных VPN-сервисов (например, доступ к молниеносным серверам в 105 странах). Подписка на ExpressVPN позволит вам смотреть гонки Формулы-1 без буферизации и лагов. Вы можете попробовать ExpressVPN без риска благодаря 30-дневной гарантии возврата денег! Где я могу бесплатно смотреть гонки Формулы-1? Фанаты из Бельгии могут бесплатно смотреть все гонки Формулы-1 с комментариями на французском языке на RTBF, а фанаты в Австрии могут смотреть избранные гонки в течение сезона бесплатно на ServusTV с комментариями на немецком языке. В Австралии 10play показывает Гран-при Австралии (24 марта) бесплатно. Гран-при Британии (7 июля) будет доступен для бесплатного просмотра местным жителям на Channel 4. Жители США, которые хотят бесплатно смотреть онлайн-трансляции Формулы-1, могут сделать это на сервисе YouTube TV, который предлагает бесплатный пробный период. На каком канале доступны гонки Формулы-1? Если вы хотите смотреть все гонки Формулы-1 в течение сезона, вы можете смотреть онлайн-трансляции на RTBF (бесплатно в Бельгии; комментарии на французском языке); ABC, ESPN и ESPN2 (доступны через Sling, YouTube TV и Hulu + Live TV в США); Sky Sports F1 (доступен через NOW и Sky Sports в Великобритании), Fox Sports (доступен через Kayo Sports и Foxtel Now в Австралии) и Viaplay (Нидерланды). Кроме того, ServusTV (Австрия; комментарии на немецком языке) показывает избранные гонки, а Гран-при Австралии бесплатно транслируется на 10play (Австралия), а Гран-при Британии — на Channel 4 (Великобритания). Могу ли я посмотреть Формулу-1 на Amazon Prime Video? Нет, на Amazon Prime Video нельзя посмотреть онлайн-трансляции Формулы-1. Могу ли я посмотреть Формулу-1 на Paramount Plus? Нет, на Paramount Plus нельзя посмотреть онлайн-трансляции Формулы-1. Могу ли я посмотреть Формулу-1 на Disney+? Нет, на Disney+ нельзя посмотреть онлайн-трансляции Формулы-1. Можно ли смотреть Формулу-1 бесплатно на Hulu? Нет, но подписчики Hulu+Live TV могут смотреть онлайн-трансляции Формулы-1. Могу ли я посмотреть Формулу-1 на Netflix? Нет, на Netflix нельзя посмотреть онлайн-трансляции Формулы-1. Сколько стоит подписка на F1 TV? Стоимость подписки на F1 TV зависит от того, в какой стране вы хотите получить к этому сервису доступ. Проверьте цену на официальном сайте в вашем регионе. Могу ли я посмотреть онлайн-трансляции гонок Формулы-1 на компьютере? Конечно! Если вы открываете сервис потокового контента через браузер, обязательно установите также расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge. В этих расширениях есть специальные функции, которые помогут устранить распространенные проблемы при просмотре потоковых видео. На каком канале показывают трансляции Формулы-1 в Испании? С 2024 года в Испании гонки Формулы-1 можно посмотреть на DAZN. Как я могу смотреть Формулу-1 без Sky? Жители Великобритании, которые хотят смотреть Формулу-1 без подписки на Sky Sports, могут следить за избранными гонками на NOW. На каком канале показывают Гран-при Британии? Гран-при Британии будет транслироваться бесплатно на Channel 4 в Великобритании, ORF в Австрии и RTBF в Бельгии. Зрители в США могут смотреть Гран-при Британии на ABC через стриминговые сервисы, такие как YouTube TV, Fubo и DirecTV Stream. Могу ли я смотреть онлайн-трансляции Формулы-1 на телефоне или планшете? Да. ExpressVPN предлагает приложения для всех основных мобильных устройств и платформ, включая iOS и Android. Как я могу смотреть онлайн-трансляции Формулы-1 на телевизоре с VPN? Вкратце говоря, есть пять основных способов смотреть спортивные передачи на ТВ с ExpressVPN: -с помощью собственного приложения для телевизоров Smart TV или потоковой приставки;

-с помощью воспроизведения трансляции на ПК и подключения к нему ТВ по HDMI-кабелю;

-посредством беспроводной трансляции, передающейся на ТВ или потоковую приставку с ПК или мобильного устройства;

-посредством подключения к роутеру ExpressVPN, благодаря чему вы сможете защитить любое количество устройств и использовать разные серверные локации одновременно;

-также вы можете воспользоваться функцией MediaStreamer, разработанной ExpressVPN специально для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение (например, игровых и телеприставок). MediaStreamer требуется настроить всего раз, но эта функция не окружит ваш трафик полноценной VPN-защитой. Подробнее о том, как подключиться к ExpressVPN на ТВ, читайте здесь. Также вы можете обратиться в наш доступный 24/7 онлайн-чат за пошаговыми инструкциями. Подключение к VPN установлено, но скорость интернета низкая! Если скорость вашего интернет-подключения невелика, а также если потоковые трансляции то и дело тормозят, тому может быть несколько возможных причин: — удаленность выбранного вами VPN-сервера от вашей локации;

— ваш тип подключения (проводные в целом надежнее, чем беспроводные);

— проблемы взаимодействия между VPN и вашим интернет-провайдером;

— низкая скорость исходного интернет-подключения;

— тип вашего устройства и его вычислительная мощность. Для устранения неполадок попробуйте выполнить каждый из следующих шагов: — Скачайте последнюю версию ExpressVPN.

— Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

— Смените VPN-протокол. Если вы попробовали все вышеперечисленные способы и по-прежнему испытываете проблемы со скоростью потокового вещания, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и сотрудник службы поддержки окажется рядом с вами в считанные секунды. Подключение к предложенной локации VPN-серверов установлено, но я не могу войти в учетную запись своего потокового сервиса! Не беспокойтесь! Уровень загруженности серверов быстро меняется (особенно в час пик, когда сразу много людей пытаются смотреть определенные передачи), и здесь как нельзя кстати приходятся высокоскоростные серверы ExpressVPN, расположенные по всему миру. Если вы пытаетесь получить доступ к сайту в США или Германии, то, например, попробуйте подключиться к другому серверу в этих странах. Если вы пытаетесь подключиться к стране с одной доступной серверной локацией, первым делом проверьте настройки местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, выключите службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах Windows и Mac службы определения местоположения можно отключить в меню настроек «Конфиденциальность и безопасность». Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к сотруднику нашей службы поддержки, которая доступна круглосуточно и без выходных в чате. Какие другие сервисы потоковых трансляций можно смотреть с ExpressVPN? ExpressVPN отлично работает со всеми самыми популярными потоковыми приложениями в любых странах мира. Используя VPN для просмотра видео онлайн, вы получаете возможность смотреть трансляции в HD, под защитой, с неограниченным трафиком и без вмешательства интернет-провайдера (который может порой замедлять подключения). Если вы хотите болеть за любимую команду из любой точки мира, даже если путешествуете или используете незащищенную публичную точку доступа Wi-Fi, ExpressVPN станет для вас идеальным решением.