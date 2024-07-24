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Как смотреть онлайн Гран-при Италии 2024

Обновлено: 26 августа 2024

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Как смотреть онлайн трансляцию Гран-при Италии с VPN

Фанаты Формулы-1, которые хотят посмотреть Гран-при Италии 2024 онлайн, вам повезло! Узнайте, как с помощью VPN защищенно смотреть гонки Формулы-1, включая Гран-при Италии.

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к VPN-серверу в стране, где находится нужный вам сервис. Например, фанатам из Бельгии нужно подключиться к защищенному серверу в Бельгии, чтобы смотреть трансляцию гонок на RTBF (Бельгия).
  3. Включайте трансляцию и наслаждайтесь!

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Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Зачем нужна VPN для просмотра Гран-при Италии онлайн

Рекомендуем смотреть все гонки Формулы-1, включая Гран-при Италии, в этом сезоне с защитой от ExpressVPN. Подписка на ExpressVPN позволит вам смотреть Формулу-1 в качестве HD или даже UHD, забыть об ограничениях скорости интернет-провайдером и наслаждаться гонками без буферизации. Смотрите прямые трансляции из дома, офиса или даже с пляжа, оформив подписку на ExpressVPN уже сегодня!

Лучший VPN-сервис для просмотра прямых трансляций с Гран-при Италии

ExpressVPN — лучший VPN-сервис для защищенного просмотра Гран-при Италии. ExpressVPN предлагает простые и удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, позволяя смотреть гонки дома или в путешествии. ExpressVPN также очень легко настроить! Если у вас возникнут вопросы, ExpressVPN предлагает круглосуточную поддержку в онлайн-чате, а также 30-дневную гарантию возврата денег!

Как смотреть на большом экране ТВ

Где бесплатно смотреть Гран-при Италии

Австрия

ORF

Фанаты Формулы-1 из Австрии могут смотреть онлайн-трансляции Формулы-1 бесплатно на ORF в течение всего сезона Формулы-1 2024 года, включая Гран-при Италии. Этот австрийский сервис также показывает трансляции гонок MotoGP, футбольных, регбийных, теннисных матчей и многое другое. Комментарии ведутся на немецком языке.

Бельгия

RTBF

Если вы живете в Бельгии и хотите смотреть онлайн-трансляции Гран-при Италии, вам повезло! На RTBF можно посмотреть все гонки сезона Формулы-1 2024 года бесплатно с комментариями на французском языке.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Совет от экспертов. Если вам нужны комментарии на английском языке, можно слушать Radio 5 live от BBC во время просмотра трансляции.

Германия

RTL

Немецкий вещатель RTL также получил права на трансляцию некоторых гонок Формулы-1, включая Гран-при Италии 2024 года.

Швейцария

SRF

Жители Швейцарии могут защищенно смотреть онлайн-трансляции некоторых гонок Формулы-1, включая Гран-при Италии, на государственном телеканале SRF. Если вы не знали: SRF показывает трансляции разнообразных бесплатных спортивных программ, а также телешоу, документальные и художественные фильмы.

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Смотрите онлайн Гран-при Италии с помощью бесплатного пробного периода в своей стране

США

DirecTV Stream

Стоимость: от 85 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

DirecTV Stream — отличный вариант для фанатов из США, которые хотят смотреть гонки Формулы-1, такие как Гран-при Италии. Приятная новость: DirecTV Stream предлагает 5-дневный бесплатный пробный период.

Fubo

Стоимость: 80 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

Фанатам Формулы-1, которые ищут стриминговый сервис с гонками Формулы-1, повезло, так как на Fubo есть канал ESPN (где показывают трансляции с Гран-при Италии) и 7-дневный бесплатный пробный период.

Примечание. Вам понадобится банковская карта США для оформления подписки. Указанный адрес выставления счета повлияет на то, какие местные каналы будут вам доступны. Возможно, что в дальнейшем вы не сможете изменить свое местоположение в подписке.

Hulu+Live TV

Стоимость: 77 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

Hulu предлагает пакет с прямыми трансляциями для фанатов из США, где есть все основные каналы для безопасного просмотра гонок Формулы-1, а также множество региональных спортивных сетей. Приятная новость: Hulu теперь предлагает 3-дневный бесплатный пробный период!

YouTube TV

Стоимость: от 73 долл. США в месяц

Каналы: ESPN

YouTube TV предлагает жителям США каналы, где есть трансляции гонок Формулы-1, включая ESPN (где можно посмотреть гонки Гран-при Италии). Возможно, вам нужно будет указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104 и т.д.), зато сервис принимает оплату различными способами. Если вы не хотите покупать подписку на YouTube TV, воспользуйтесь бесплатным пробным периодом.

Примечание. Вам может понадобиться действительная банковская карта США или PayPal для оформления подписки на YouTube TV. Даже если у вас нет банковской карты США, можно оформить подписку на YouTube TV через Google Play.

Великобритания

NOW

Стоимость: 33 фунт. стерлингов в месяц или 12 фунт. стерлингов за дневной абонемент

Канал: Sky Sports F1

NOW — отличный способ для зрителей из Великобритании смотреть 11 каналов Sky Sports онлайн без договора, включая трансляции сезона Формулы-1 2024 года на канале Sky Sports F1. Если вы хотите посмотреть только одну конкретную гонку, например Гран-при Италии, вы можете выбрать дневной абонемент или воспользоваться 7-дневным бесплатным пробным периодом.

Австралия

Kayo Sports

Стоимость: 25 австралийских долл. в месяц

Канал: Fox

Спортивный стриминговый сервис Kayo Sports, принадлежащий Foxtel, — еще один отличный вариант для жителей Австралии, который позволяет смотреть онлайн-трансляции гонок Формулы-1. Kayo Sports также предлагает 14-дневный бесплатный пробный период, если вы хотите посмотреть только одну конкретную гонку. Для оформления подписки на Kayo Sports вам понадобится австралийская банковская карта.

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Другие способы смотреть Гран-при Италии в своей стране

США

ESPN+

Стоимость: 11 долл. США в месяц

ESPN+ часто показывает гонки Формулы-1 одновременно с трансляцими на ABC, ESPN и ESPN 2 в течение сезона 2024 года. Обратите внимание, что для просмотра трансляций Формулы-1 (включая Гран-при Италии) на ESPN+ обычно требуется действующая подписка на кабельное телевидение или на стриминговый сервис, такой как YouTube TV.

Sling TV

Стоимость: разная

Каналы: ESPN

Sling TV предоставляет зрителям в США доступ ко всем каналам, транслирующим гонки Формулы-1, включая ESPN (где показывают Гран-при Италии). Предупреждаем, что у Sling больше нет бесплатного пробного периода.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Великобритания

Sky Sports

Стоимость: от 22 фунт. стерлингов в месяц

Каналы: Sky Sports F1

Sky Sports в Великобритании будет показывать онлайн-трансляции гонок Гран-при Италии 2024 года на канале Sky Sports F1. При этом, чтобы смотреть эти тв-трансляции, вам потребуется специализированное оборудование. Также нужно будет предоставить действительный почтовый индекс и данные банковской карты Великобритании/Ирландии. Если у вас уже есть подписка на Sky, вы можете смотреть контент этого сервиса онлайн через Sky Go.

Австралия

Foxtel Now

Стоимость: 58 австралийских долл. в год (спортивный пакет HD)

Канал: Foxtel

Фанаты из Австралии могут смотреть все гонки Формулы-1 в прямом эфире онлайн, купив спортивный пакет HD от Foxtel Now. Для оформления подписки на Foxtel вам понадобится австралийская банковская карта.

Смотрите онлайн Гран-при Италии на F1 TV Pro

Стоимость: 10 долл. США в месяц или 80 долл. США в год

Официальный стриминговый сервис F1 TV Pro дает доступ к каждой гонке, включая Гран-при Италии, но стоимость подписки зависит от вашего местоположения. Для некоторых стран (например, для Индии) действует 7-дневный бесплатный пробный период, но не для США. Чтобы смотреть прямые трансляции защищенно с VPN, подключитесь к серверу в своем регионе, где доступен сервис F1 TV Pro, и смотрите трансляции на сайте F1 TV.

Скачайте приложение F1 TV для iOS и Android

В приложениях F1TV для iOS и Android (сматрфоны и планшеты) можно смотреть трансляции гонок во время путешествий. В этих приложениях есть интересные функции, такие как режим просмотра «Битва», когда экран делится на две части, в каждой из которых можно увидеть трансляцию из кабины главных соперников гонок. Это великолепная возможность наблюдать за гонками сразу с двух точек зрения. Вы также получите доступ к эксклюзивным документальным фильмам, шоу и огромной библиотеке тематического контента.

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Как смотреть Гран-при Италии на всех устройствах

С подпиской на ExpressVPN фанаты Формулы-1 могут смотреть онлайн-трансляцию Гран-при Италии на множестве устройств — от смартфонов и планшетов до игровых приставок и телевизоров.

Как смотреть онлайн-трансляции гонок Гран-при Италии в разных странах

Смотрите онлайн-трансляции Гран-при Италии в Гонконге

От Бахрейна до Абу-Даби: узнайте, как смотреть онлайн-трансляции всех гонок Формулы-1 в Гонконге защищенно, на молниеносной скорости и в отличном качестве HD.

Смотрите Гран-при Италии в Австралии

Жители Австралии, которые хотят смотреть онлайн-трансляции гонок Формулы-1, а также тренировочные и отборочные заезды, могут воспользоваться отличными сервисами потоковых трансляций на протяжении всего сезона.

Смотрите онлайн-трансляцию Гран-при Италии в Сингапуре

Хотите насладиться гонками Формулы-1, сидя на дома диване или в номере отеля в Сингапуре? ExpressVPN с радостью вам поможет.

Смотрите Гран-при Италии в Канаде

Вы фанат Формулы-1 из Канады? У нас есть для вас решение.

Как слушать Гран-при Италии

BBC Sounds

Стоимость: бесплатно

Британские фанаты Формулы-1, которые предпочитают слушать комментарии ко всем гонкам, могут следить за соревнованиями в прямом эфире на BBC Sounds: здесь будет аудиотрансляция событий с Гран-при Италии. Наслаждайтесь гонками, защитив свои данные и конфиденциальность.

Расписание Гран-при Италии 2024 года

СобытиеДата и время
Практика 1Пятница, 30 августа, 13:30 по местному времени / 6:30 ET / 12:30 BST
Практика 2Пятница, 30 августа, 17:00 по местному времени / 11:00 ET / 16:00 BST
Практика 3Суббота, 30 августа, 12:30 по местному времени / 6:30 ET / 11:30 BST
КвалификацияСуббота, 30 августа, 16:00 по местному времени / 10:00 ET / 15:00 BST
ГонкаВоскресенье, 1 сентября, 15:00 по местному времени / 9:00 ET / 14:00 BST

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Когда начинается Гран-при Италии в 2024 году?

Гран-при Италии начнется в воскресенье, 1 сентября, в 15:00 по местному времени / 9:00 ET / 14:00 BST.

Где пройдет Гран-при Италии 2024 года?

Гран-при Италии 2024 года пройдет на автодроме Autodromo Nazionale di Monza, также известном как Монца или (нам очень нравится это название) Храм скорости.

Победители Гран-при Италии последних лет

ГонкаПобедитель
2014Льюис Хэмилтон (вторая победа)
2015Льюис Хэмилтон (третья победа)
2016Нико Росберг (первая победа)
2017Льюис Хэмилтон (четвертая победа)
2018Льюис Хэмилтон (пятая победа)
2019Шарль Леклер (первая победа)
2020Пьер Гасли (первая победа)
2021Даниэль Риккардо (первая победа)
2022Макс Ферстаппен (первая победа)
2023Макс Ферстаппен (вторая победа)
2024Скоро узнаем!

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ЧаВо: прямые трансляции гонок Формулы-1

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