Как смотреть прямые трансляции Кубка Дэвиса с VPN
Чтобы смотреть все матчи Кубка Дэвиса — 2024 в прямом эфире с VPN:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к VPN-серверу в стране, в которой транслируются матчи турнира. Например, австралийским болельщикам, желающим смотреть трансляции из своей страны, следует подключиться к защищенному серверу в Австралии, выбрав локацию в Сиднее или Мельбурне.
- Проверьте расписание выбранной вами вещательной компании, например, 9Now в Австралии и найдите нужный вам матч.
- Приятного просмотра!
Смотрите на компьютере? Для наилучшего качества трансляции используйте расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.
Могу ли я использовать VPN, чтобы смотреть матчи Кубка Дэвиса из другой страны?
ExpressVPN — это сервис, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность, и его не следует использовать в качестве средства обхода авторских прав. Мы не можем видеть или контролировать то, что вы делаете, подключившись к нашим VPN-серверам, поэтому вы сами несете ответственность за соблюдение наших Условий предоставления услуг и условий вашего контент-провайдера, а также за соблюдение всех применимых к данной ситуации законов.
Зачем нужен VPN-сервис для просмотра Кубка Дэвиса — 2024 онлайн?
ExpressVPN — это лучший VPN-сервис для безопасного и защищенного просмотра теннисных матчей Кубка Дэвиса в прямом эфире. Благодаря 10-гигабитным VPN-серверам нового поколения, расположенным по всему миру, вы можете наслаждаться полной защитой конфиденциальности, не пропуская ни одного матча. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также различные способы смотреть трансляции на экране телевизора. Если вам понадобится помощь, вы можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. ExpressVPN также предлагает 30-дневную гарантию возврата денег без всяких обязательств!
Где смотреть Кубок Дэвиса в вашей стране
США
Tennis Channel
Цена: от 45 долл. США в месяц
Канал: The Tennis Channel
Смотрите Кубок Дэвиса в 2024 году на канале Tennis Channel. Чтобы смотреть Tennis Channel, зайдите на сайт Fubo (75 долл. США в месяц), Sling TV (35 долл. США в месяц + 10 долл. США в месяц за пакет Sports Extra) или DirecTV Stream (90 долл. США в месяц, пакет Ultimate или выше) и зарегистрируйтесь. Для Fubo и DirecTV Stream доступны бесплатные пробные периоды. Время матчей уточняйте в официальном расписании.
Примечание. Вам, возможно, потребуется ввести действительный почтовый индекс США (например, 10001, 48104).
Великобритания
BBC
Цена: бесплатно
К радости британских болельщиков, BBC iPlayer транслирует все матчи Кубка Дэвиса в прямом эфире. Обязательно ознакомьтесь с официальным расписанием BBC и наслаждайтесь просмотром.
Австралия
9Now
Цена: бесплатно
Каналы: Channel 9
Австралийский канал 9Now бесплатно освещает некоторые теннисные турниры, включая Кубок Дэвиса. На канале 9Now будут транслироваться все матчи Кубка Дэвиса. Обязательно проверьте расписание, чтобы знать, когда подключаться.
Австрия
ServusTV
Цена: бесплатно
На канале ServusTV, который также освещает гонки Формулы-1 и Лигу чемпионов УЕФА, можно бесплатно посмотреть трансляции матчей Кубка Дэвиса на немецком языке. У австрийских болельщиков есть прекрасная возможность бесплатно смотреть Кубок Дэвиса на ServusTV.
Италия
RaiPlay
Цена: бесплатно
Итальянские болельщики могут смотреть матчи Кубка Дэвиса на RaiPlay через браузер или приложения для iOS и Android. RaiPlay также позволяет смотреть другие виды спорта, включая футбол, и тысячи итальянских фильмов и телепрограмм в прямом эфире и по запросу.
Когда начинается Кубок Дэвиса — 2024?
Отборочный турнир Кубка Дэвиса стартует 2 февраля 2024 года.
В какой стране будет проходить Кубок Дэвиса в 2024 году?
Следите за анонсом, чтобы узнать, где будет проходить финальный турнир Кубка Дэвиса — 2024.
Расписание матчей Кубка Дэвиса — 2024
Ознакомьтесь с официальным расписанием турнира Кубка Дэвиса, чтобы узнать дату и время матчей.
Какие страны принимают участие в Кубке Дэвиса — 2024?
В отборочных матчах Кубка Дэвиса в 2024 году примут участие 24 страны: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Китайский Тайбэй, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Республика Корея, Нидерланды, Перу, Португалия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Украина и США.
Из отборочного турнира 12 команд выходят в групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса наряду с командой Италии — чемпионом 2023 года, занявшей второе место командой Австралии, а также командами Испании и Великобритании, получившими уайлд-кард.
Предыдущие чемпионы Кубка Дэвиса
|Год
|Победитель
|2013
|Чехия
|2014
|Швейцария
|2015
|Великобритания
|2016
|Аргентина
|2017
|Франция
|2018
|Хорватия
|2019
|Испания
|2021
|Россия
|2022
|Канада
|2023
|Италия
ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями предоставления услуг вашего контент-провайдера.
ЧаВо: как смотреть спортивные матчи онлайн
Могу ли я смотреть спортивные матчи онлайн на своем ПК?
Могу ли я смотреть спортивные матчи онлайн на своем смартфоне или планшете?
Да. Сервис ExpressVPN предлагает приложения для всех популярных мобильных устройств, в том числе под управлением iOS и Android.
Как смотреть онлайн на ТВ с помощью VPN?
Если говорить вкратце, то есть пять основных способов смотреть онлайн на ТВ при помощи ExpressVPN:
-при помощи собственного приложения для smart устройств smart TV, Android TV или других стриминговых устройств;
-стриминговый контент воспроизводится на компьютере, который подключен к ТВ при помощи HDMI-кабеля;
-дублирование экрана беспроводным способом на ваш ТВ или стриминговое устройство с компьютера или смартфона;
-подключение к роутеру с прошивкой ExpressVPN, к которому можно подключить неограниченное количество устройств, и благодаря которому становится просто одновременно подключаться к разным локациям VPN-серверов;
-С помощью функции MediaStreamer, созданной ExpressVPN для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение — например, для игровых консолей и телеприставок. Достаточно настроить MediaStreamer всего раз, однако учтите, что эта функция не обеспечивает полноценную VPN-защиту.
Больше способов установить ExpressVPN на свой полноэкранный ТВ вы найдете, нажав ниже. Также вы всегда можете обратиться за пошаговыми инструкциями в нашу круглосуточную службу поддержки.
Устройство подключено к локации VPN-серверов, но я не могу войти в свою учетную запись стримингового сервиса!
Не волнуйтесь! Загрузка сервера постоянно меняется (особенно когда множество людей пытаются одновременно посмотреть какие-то события), и именно поэтому высокоскоростные серверы сети ExpressVPN располагаются по всему миру. Например, если вы хотите открыть сервис в США или Германии, попробуйте подключиться к разным локациям VPN-серверов в этих странах.
Если вы пытаетесь подключиться к единственной локации VPN-серверов в стране, то сначала нужно проверить свои настройки определения местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, отключите все службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах под управлением Windows и Mac отключить службу определения местоположения можно в меню настроек приватности и безопасности.
Также вы всегда можете обратиться за помощью к сотруднику службы поддержки в нашем круглосуточном онлайн-чате.
Устройство подключено к VPN-сети, но скорость интернет-подключения низкая.
Если у вас медленное интернет-подключение или вам кажется, что воспроизведение стримингового контента происходит с задержками, для этого есть несколько возможных причин:
-расстояние от вашего физическогого местоположения до выбранного VPN-сервера;
-тип вашего подключения (проводное подключение более надежное, чем беспроводное);
-неэффективное межсетевое взаимодействие между VPN-сетью и сетью вашего интернет-провайдера;
-низкая скорость интернет-подключения в вашей локации;
-тип вашего устройства и его производительность.
Попробуйте решить проблему при помощи этих действий:
-загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN;
-подключитесь к другой локации VPN-серверов;
-поменяйте VPN-протокол.
Если вы выполнили все вышеперечисленное, но проблема со скоростью все еще остается нерешенной, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и в течение нескольких секунд с вами свяжется свободный сотрудник.
К каким еще стриминговым сервисам можно подключиться с помощью ExpressVPN?
ExpressVPN легко работает со всеми популярными стриминговыми приложениями со всего мира. Пользуясь VPN для доступа к стриминговому контенту, вы сможете смотреть защищенно на молниеносной скорости и в качестве HD, без ограничения пропускной способности и каких-либо вмешательств со стороны интернет-провайдера (иногда именно это приводит к снижению скорости подключения). Если хотите следить за достижениями своей любимой команды в любое время (даже во время путешествий и при подключении к незащищенным общественным сетям Wi-Fi), то ExpressVPN станет отличным способом без проблем подключаться к любимым стриминговым сервисам.