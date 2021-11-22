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Смотрите Кубок Дэвиса онлайн в 2024 году

Обновлено: 25 января 2024

Смотрите все этапы Кубка Дэвиса под надежной защитой VPN!

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Как смотреть прямые трансляции Кубка Дэвиса с VPN

Чтобы смотреть все матчи Кубка Дэвиса — 2024 в прямом эфире с VPN:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к VPN-серверу в стране, в которой транслируются матчи турнира. Например, австралийским болельщикам, желающим смотреть трансляции из своей страны, следует подключиться к защищенному серверу в Австралии, выбрав локацию в Сиднее или Мельбурне.
  3. Проверьте расписание выбранной вами вещательной компании, например, 9Now в Австралии и найдите нужный вам матч.
  4. Приятного просмотра!

Смотрите на компьютере? Для наилучшего качества трансляции используйте расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

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Могу ли я использовать VPN, чтобы смотреть матчи Кубка Дэвиса из другой страны?

ExpressVPN — это сервис, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность, и его не следует использовать в качестве средства обхода авторских прав. Мы не можем видеть или контролировать то, что вы делаете, подключившись к нашим VPN-серверам, поэтому вы сами несете ответственность за соблюдение наших Условий предоставления услуг и условий вашего контент-провайдера, а также за соблюдение всех применимых к данной ситуации законов.

Зачем нужен VPN-сервис для просмотра Кубка Дэвиса — 2024 онлайн?

ExpressVPN — это лучший VPN-сервис для безопасного и защищенного просмотра теннисных матчей Кубка Дэвиса в прямом эфире. Благодаря 10-гигабитным VPN-серверам нового поколения, расположенным по всему миру, вы можете наслаждаться полной защитой конфиденциальности, не пропуская ни одного матча. ExpressVPN предлагает удобные приложения для WindowsMacAndroid и iOS, а также различные способы смотреть трансляции на экране телевизора. Если вам понадобится помощь, вы можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. ExpressVPN также предлагает 30-дневную гарантию возврата денег без всяких обязательств!

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Где смотреть Кубок Дэвиса в вашей стране

США

Tennis Channel

Цена: от 45 долл. США в месяц

Канал: The Tennis Channel

Смотрите Кубок Дэвиса в 2024 году на канале Tennis Channel. Чтобы смотреть Tennis Channel, зайдите на сайт Fubo (75 долл. США в месяц), Sling TV (35 долл. США в месяц + 10 долл. США в месяц за пакет Sports Extra) или DirecTV Stream (90 долл. США в месяц, пакет Ultimate или выше) и зарегистрируйтесь. Для Fubo и DirecTV Stream доступны бесплатные пробные периоды. Время матчей уточняйте в официальном расписании.

Примечание. Вам, возможно, потребуется ввести действительный почтовый индекс США (например, 10001, 48104).

Смотреть Кубок Дэвиса на экране ТВ

Великобритания

BBC

Цена: бесплатно

К радости британских болельщиков, BBC iPlayer транслирует все матчи Кубка Дэвиса в прямом эфире. Обязательно ознакомьтесь с официальным расписанием BBC и наслаждайтесь просмотром.

Смотреть BBC с VPN

Австралия

9Now

Цена: бесплатно

Каналы: Channel 9

Австралийский канал 9Now бесплатно освещает некоторые теннисные турниры, включая Кубок Дэвиса. На канале 9Now будут транслироваться все матчи Кубка Дэвиса. Обязательно проверьте расписание, чтобы знать, когда подключаться.

Смотреть 9Now с VPN

Австрия

ServusTV

Цена: бесплатно

На канале ServusTV, который также освещает гонки Формулы-1 и Лигу чемпионов УЕФА, можно бесплатно посмотреть трансляции матчей Кубка Дэвиса на немецком языке. У австрийских болельщиков есть прекрасная возможность бесплатно смотреть Кубок Дэвиса на ServusTV.

Смотреть ServusTV с VPN

Италия

RaiPlay

Цена: бесплатно

Итальянские болельщики могут смотреть матчи Кубка Дэвиса на RaiPlay через браузер или приложения для iOS и Android. RaiPlay также позволяет смотреть другие виды спорта, включая футбол, и тысячи итальянских фильмов и телепрограмм в прямом эфире и по запросу.

Смотреть RaiPlay с VPN

Когда начинается Кубок Дэвиса — 2024?

Отборочный турнир Кубка Дэвиса стартует 2 февраля 2024 года.

В какой стране будет проходить Кубок Дэвиса в 2024 году?

Следите за анонсом, чтобы узнать, где будет проходить финальный турнир Кубка Дэвиса — 2024.

Расписание матчей Кубка Дэвиса 2024

Ознакомьтесь с официальным расписанием турнира Кубка Дэвиса, чтобы узнать дату и время матчей.

Какие страны принимают участие в Кубке Дэвиса 2024?

В отборочных матчах Кубка Дэвиса в 2024 году примут участие 24 страны: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Китайский Тайбэй, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Республика Корея, Нидерланды, Перу, Португалия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Украина и США.

Из отборочного турнира 12 команд выходят в групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса наряду с командой Италии — чемпионом 2023 года, занявшей второе место командой Австралии,  а также командами Испании и Великобритании, получившими уайлд-кард.

Предыдущие чемпионы Кубка Дэвиса

ГодПобедитель
2013Чехия
2014Швейцария
2015Великобритания
2016Аргентина
2017Франция
2018Хорватия
2019Испания
2021Россия
2022Канада
2023Италия

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ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями предоставления услуг вашего контент-провайдера.

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