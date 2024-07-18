Как смотреть Суперкубок УЕФА с помощью VPN

Независимо от того, за какую команду вы болеете, мы знаем, что вы хотите смотреть Суперкубок УЕФА в потрясающем качестве, без буферизации и замедления подключения, а также не сталкиваясь с помехами, связанными с работой вашего интернет-провайдера или локальной сети. Чтобы смотреть футбол онлайн под надежной защитой ExpressVPN, просто выполните эти простые шаги:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверу в соответствующей стране. Например, болельщики из Великобритании могут подключиться к серверу в Великобритании, чтобы безопасно смотреть Суперкубок УЕФА на Discovery+. Гол!

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Лучший VPN для просмотра Суперкубка УЕФА

ExpressVPN — лучший VPN для футбольных фанатов, которые хотят смотреть Суперкубок УЕФА 2024 под защитой. Мы используем новейшие серверы с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенные в разных точках мира, так что вы сможете наслаждаться конфиденциальными VPN-подключения, не пропуская ни секунды действия. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также множество способов смотреть Суперкубок УЕФА онлайн на большом экране вашего ТВ. Если вам потребуется помощь, ExpressVPN предлагает круглосуточную поддержку в чате и 30-дневную гарантию возврата денег без риска!

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Как смотреть Суперкубок УЕФА 2024 с бесплатными пробными версиями

Великобритания

Discovery+

Цена: 30 фунтов/месяц

Каналы: TNT Sports 1, TNT Ultimate

В Великобритании футбольные болельщики могут смотреть каждую игру Лиги чемпионов УЕФА, включая Суперкубок, на TNT Sports через Discovery+ (доступно с премиум-тарифом сервиса, который также предлагает доступ ко множеству других лиг и видов спорта на Eurosport). Новые подписчики могут воспользоваться 7-дневным бесплатным пробным периодом.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в Великобритании.

Соединенные Штаты

DirecTV Stream

Цена: от 85 долл. США/месяц

Каналы: CBS

Смотрите Суперкубок УЕФА через DirecTV Stream! Если вы хотите посмотреть только этот матч, попробуйте 5-дневный бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США.

Fubo

Цена: 80 долл. США/месяц

Каналы: CBS

Фанаты футбола в США также могут смотреть Суперкубок УЕФА через Fubo на CBS. Доступен 7-дневный бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США.

Hulu + Live TV

Цена: от 77 долл. США/месяц

Каналы: CBS

Hulu + Live TV — это еще один способ смотреть Суперкубок УЕФА. Доступен 3-дневный бесплатный пробный период! Вам может потребоваться указать действительный почтовый индекс США (например, 10012, 48104) и реквизиты банковской карты.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Paramount Plus

Цена: от 6 долл. США/месяц

Каналы: CBS

CBS владеет правами на трансляцию Лиги чемпионов УЕФА в США, и каждый матч, включая Суперкубок УЕФА, доступен для просмотра в прямом эфире онлайн через Paramount Plus. Для тех, кто не знаком с сервисом, Paramount Plus предлагает 7-дневный бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США.

YouTube TV

Цена: от 73 долл. США/месяц

Каналы: CBS

YouTube TV предлагает к вашим услугам канал CBS, который будет транслировать Суперкубок УЕФА в США. Хорошие новости: YouTube TV также предлагает бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США. Если у вас её нет, оформите подписку через Google Pay.

Другие способы смотреть прямые трансляции Суперкубка УЕФА

Австралия

Stan Sport

Цена: 10 долл. Австралии/месяц

Stan Sport — лучший способ для австралийских футбольных фанатов смотреть Суперкубок УЕФА. Этот австралийский потоковый сервис также позволяет смотреть каждый матч Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА в Австралии.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в Австралии.

Следите за обновлениями, чтобы узнать о новых способах смотреть Суперкубок УЕФА!

Как смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на всех ваших устройствах

Футбольные фанаты могут смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на множестве устройств: от смартфонов и планшетов до игровых консолей и телевизоров.

Когда состоится Суперкубок УЕФА 2024?

Суперкубок УЕФА 2024 пройдет в среду, 14 августа 2024 года. Ежегодный футбольный матч сведет победителя Лиги чемпионов против победителя Лиги Европы, то есть «Реал Мадрид» сразится с «Аталантой».

Какие правила Суперкубка УЕФА 2024?

Суперкубок УЕФА 2024 будет проводиться по стандартным правилам соревнований УЕФА с некоторыми специфическими условиями для матча. Одно из самых важных правил: Суперкубок 2024 года — это матч длительностью 90 минут без дополнительного времени; если после основного времени счет останется равным, победитель будет определен в серии пенальти.

Где пройдет Суперкубок УЕФА 2024?

Суперкубок УЕФА 2024 пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, Польша.

Недавние победители Суперкубка

Год Победитель 2014 Реал Мадрид (вторая победа) 2015 Барселона (пятая победа) 2016 Реал Мадрид (третья победа) 2017 Реал Мадрид (четвертая победа) 2018 Атлетико Мадрид (третья победа) 2019 Ливерпуль (четвертая победа) 2020 Бавария (вторая победа) 2021 Челси (вторая победа) 2022 Реал Мадрид (пятая победа) 2023 Манчестер Сити (первая победа) 2024 Скоро узнаем

ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего провайдера контента, чтобы узнать больше.

ЧаВо: О Суперкубке УЕФА 2024 Могу ли я использовать VPN для просмотра Суперкубка УЕФА 2024 из другой страны? Некоторые пользователи могут смотреть Суперкубок УЕФА 2024, подключаясь к VPN-серверу в другой стране, но это может нарушать условия предоставления услуг соответствующего сервиса потоковых трансляций или даже законы о защите авторских прав. ExpressVPN — это инструмент защиты подключений и обеспечения приватной работы в Сети, и его использование в целях, связанных с нарушением авторских прав, противоречит нашим условиям предоставления услуг. Мы не можем отслеживать или контролировать ваши действия в Сети, пока вы подключены к нашим VPN-серверам. Таким образом, вся ответственность за соблюдение соответствующих правил и законов целиком и полностью ложится на вас. Стоит ли использовать бесплатный VPN для просмотра Суперкубка УЕФА 2024? Нет, ExpressVPN предлагает функции премиум-класса, которые могут отсутствовать у бесплатных VPN-сервисов (например, высокоскоростные серверы в 105 странах). Подписка на ExpressVPN позволяет вам смотреть Суперкубок УЕФА 2024 без буферизации и прерываний. Вы можете попробовать ExpressVPN без риска с 30-дневной гарантией возврата денег! Могу ли я смотреть Суперкубок УЕФА 2024 бесплатно? Нет, вы не можете бесплатно смотреть Суперкубок УЕФА 2024. На каком телеканале будет транслироваться Суперкубок УЕФА 2024? Суперкубок УЕФА 2024 будет транслироваться на TNT Sports в Великобритании и CBS в США. Могу ли я смотреть Суперкубок УЕФА 2024 через приложение? Да, пользователи в Великобритании могут смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на Discovery+. Жители США могут смотреть это спортивное событие в приложениях YouTube TV, Fubo и DirecTV Stream, а австралийцы могут наслаждаться матчем на Stan Sport. Могу ли я смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на YouTube? Нет, вы не можете смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на YouTube. Однако зрители из США могут смотреть матч на CBS, который доступен на YouTube TV, причем в рамках бесплатной пробной версии! Зрители по всему миру также могут смотреть обзоры после матча. Где я могу смотреть хайлайты Суперкубка УЕФА 2024? Зрители по всему миру могут смотреть хайлайты Суперкубка УЕФА 2024 после матча. Могу ли я смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на компьютере? Конечно! Если вы смотрите спорт онлайн через браузер, обязательно установите расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge. Наши расширения имеют все необходимые для комфортного просмотра онлайн-трансляций функции. Могу ли я смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на телефоне или планшете? Да. ExpressVPN предлагает приложения для всех основных мобильных платформ, включая iOS и Android. Как смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на телевизоре с помощью VPN? Вкратце говоря, есть пять основных способов смотреть спортивные передачи на ТВ с ExpressVPN: -с помощью собственного приложения для телевизоров Smart TV или потоковой приставки;

-с помощью воспроизведения трансляции на ПК и подключения к нему ТВ по HDMI-кабелю;

-посредством беспроводной трансляции, передающейся на ТВ или потоковую приставку с ПК или мобильного устройства;

-посредством подключения к роутеру ExpressVPN, благодаря чему вы сможете защитить любое количество устройств и использовать разные серверные локации одновременно;

-также вы можете воспользоваться функцией MediaStreamer, разработанной ExpressVPN специально для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение (например, игровых и телеприставок). MediaStreamer требуется настроить всего раз, но эта функция не окружит ваш трафик полноценной VPN-защитой.

Подробнее о том, как подключиться к ExpressVPN на ТВ, читайте здесь. Также вы можете обратиться в наш доступный 24/7 онлайн-чат за пошаговыми инструкциями. Подключение к VPN-серверу установлено, но скорость низкая! Если скорость вашего интернет-подключения невелика, а также если потоковые трансляции то и дело тормозят, тому может быть несколько возможных причин: — удаленность выбранного вами VPN-сервера от вашей локации;

— ваш тип подключения (проводные в целом надежнее, чем беспроводные);

— проблемы взаимодействия между VPN и вашим интернет-провайдером;

— низкая скорость исходного интернет-подключения;

— тип вашего устройства и его вычислительная мощность. Для устранения неполадок попробуйте выполнить каждый из следующих шагов: — Скачайте последнюю версию ExpressVPN.

— Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

— Смените VPN-протокол. Если вы попробовали все вышеперечисленные способы и по-прежнему испытываете проблемы со скоростью потокового вещания, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и сотрудник службы поддержки окажется рядом с вами в считанные секунды. Подключение к рекомендованному VPN-серверу установлено, но зайти на сервис потоковых трансляций не удается! Не беспокойтесь! Уровень загруженности серверов быстро меняется (особенно в час пик, когда сразу много людей пытаются смотреть определенные передачи), и здесь как нельзя кстати приходятся высокоскоростные серверы ExpressVPN, расположенные по всему миру. Если вы пытаетесь получить доступ к сайту в США или Германии, то, например, попробуйте подключиться к другому серверу в этих странах. Если вы пытаетесь подключиться к стране с одной доступной серверной локацией, первым делом проверьте настройки местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, выключите службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах Windows и Mac службы определения местоположения можно отключить в меню настроек «Конфиденциальность и безопасность». Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к сотруднику нашей службы поддержки, которая доступна круглосуточно и без выходных в чате. Какие еще сервисы потоковых трансляций можно смотреть с ExpressVPN? ExpressVPN отлично работает со всеми самыми популярными потоковыми приложениями в любых странах мира. Используя VPN для просмотра видео онлайн, вы получаете возможность смотреть трансляции в HD, под защитой, с неограниченным трафиком и без вмешательства интернет-провайдера (который может порой замедлять подключения). Если вы хотите болеть за любимую команду из любой точки мира, даже если путешествуете или используете незащищенную публичную точку доступа Wi-Fi, ExpressVPN станет для вас идеальным решением.