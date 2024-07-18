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Прямая трансляция Суперкубка УЕФА 2024

Обновлено: 7 августа 2024

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Как смотреть Суперкубок УЕФА с помощью VPN

Независимо от того, за какую команду вы болеете, мы знаем, что вы хотите смотреть Суперкубок УЕФА в потрясающем качестве, без буферизации и замедления подключения, а также не сталкиваясь с помехами, связанными с работой вашего интернет-провайдера или локальной сети. Чтобы смотреть футбол онлайн под надежной защитой ExpressVPN, просто выполните эти простые шаги:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к серверу в соответствующей стране. Например, болельщики из Великобритании могут подключиться к серверу в Великобритании, чтобы безопасно смотреть Суперкубок УЕФА на Discovery+.
  3. Гол!
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Лучший VPN для просмотра Суперкубка УЕФА

ExpressVPN — лучший VPN для футбольных фанатов, которые хотят смотреть Суперкубок УЕФА 2024 под защитой. Мы используем новейшие серверы с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенные в разных точках мира, так что вы сможете наслаждаться конфиденциальными VPN-подключения, не пропуская ни секунды действия. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также множество способов смотреть Суперкубок УЕФА онлайн на большом экране вашего ТВ. Если вам потребуется помощь, ExpressVPN предлагает круглосуточную поддержку в чате и 30-дневную гарантию возврата денег без риска!

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Как смотреть Суперкубок УЕФА 2024 с бесплатными пробными версиями

Великобритания

Discovery+

Цена: 30 фунтов/месяц

Каналы: TNT Sports 1, TNT Ultimate

В Великобритании футбольные болельщики могут смотреть каждую игру Лиги чемпионов УЕФА, включая Суперкубок, на TNT Sports через Discovery+ (доступно с премиум-тарифом сервиса, который также предлагает доступ ко множеству других лиг и видов спорта на Eurosport). Новые подписчики могут воспользоваться 7-дневным бесплатным пробным периодом.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в Великобритании.

Соединенные Штаты

DirecTV Stream

Цена: от 85 долл. США/месяц

Каналы: CBS

Смотрите Суперкубок УЕФА через DirecTV Stream! Если вы хотите посмотреть только этот матч, попробуйте 5-дневный бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США.

Fubo

Цена: 80 долл. США/месяц

Каналы: CBS

Фанаты футбола в США также могут смотреть Суперкубок УЕФА через Fubo на CBS. Доступен 7-дневный бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США.

Hulu + Live TV

Цена: от 77 долл. США/месяц

Каналы: CBS

Hulu + Live TV — это еще один способ смотреть Суперкубок УЕФА. Доступен 3-дневный бесплатный пробный период! Вам может потребоваться указать действительный почтовый индекс США (например, 10012, 48104) и реквизиты банковской карты.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Paramount Plus

Цена: от 6 долл. США/месяц
Каналы: CBS

CBS владеет правами на трансляцию Лиги чемпионов УЕФА в США, и каждый матч, включая Суперкубок УЕФА, доступен для просмотра в прямом эфире онлайн через Paramount Plus. Для тех, кто не знаком с сервисом, Paramount Plus предлагает 7-дневный бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США.

YouTube TV

Цена: от 73 долл. США/месяц

Каналы: CBS

YouTube TV предлагает к вашим услугам канал CBS, который будет транслировать Суперкубок УЕФА в США. Хорошие новости: YouTube TV также предлагает бесплатный пробный период.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в США. Если у вас её нет, оформите подписку через Google Pay.

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Другие способы смотреть прямые трансляции Суперкубка УЕФА

Австралия

Stan Sport

Цена: 10 долл. Австралии/месяц

Stan Sport — лучший способ для австралийских футбольных фанатов смотреть Суперкубок УЕФА. Этот австралийский потоковый сервис также позволяет смотреть каждый матч Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА в Австралии.

Внимание. Для подписки вам потребуется банковская карта, выданная в Австралии.

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Следите за обновлениями, чтобы узнать о новых способах смотреть Суперкубок УЕФА!

Как смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на всех ваших устройствах

Футбольные фанаты могут смотреть Суперкубок УЕФА 2024 на множестве устройств: от смартфонов и планшетов до игровых консолей и телевизоров.

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Когда состоится Суперкубок УЕФА 2024?

Суперкубок УЕФА 2024 пройдет в среду, 14 августа 2024 года. Ежегодный футбольный матч сведет победителя Лиги чемпионов против победителя Лиги Европы, то есть «Реал Мадрид» сразится с «Аталантой».

Какие правила Суперкубка УЕФА 2024?

Суперкубок УЕФА 2024 будет проводиться по стандартным правилам соревнований УЕФА с некоторыми специфическими условиями для матча. Одно из самых важных правил: Суперкубок 2024 года — это матч длительностью 90 минут без дополнительного времени; если после основного времени счет останется равным, победитель будет определен в серии пенальти.

Где пройдет Суперкубок УЕФА 2024?

Суперкубок УЕФА 2024 пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, Польша.

Недавние победители Суперкубка

ГодПобедитель
2014Реал Мадрид (вторая победа)
2015Барселона (пятая победа)
2016Реал Мадрид (третья победа)
2017Реал Мадрид (четвертая победа)
2018Атлетико Мадрид (третья победа)
2019Ливерпуль (четвертая победа)
2020Бавария (вторая победа)
2021Челси (вторая победа)
2022Реал Мадрид (пятая победа)
2023Манчестер Сити (первая победа)
2024Скоро узнаем

ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего провайдера контента, чтобы узнать больше.

ЧаВо: О Суперкубке УЕФА 2024

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