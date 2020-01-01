Нет. Одной подписки ExpressVPN не достаточно, чтобы смотреть ABC. Для получения доступа к онлайн-контенту необходимо ввести учетные данные вашего провайдера кабельного или спутникового телевидения или учетные данные беспроводного сервиса.
Смотрите ABC онлайн с VPN
Входящая в большую тройку сеть ABC является авторитетным источником новостей, а также спортивных и развлекательных программ. В любой точке США этот канал транслируется бесплатно через спутниковое телевидение, но что, если вы хотите посмотреть ABC онлайн*?
ExpressVPN позволяет смотреть ABC безопасно, конфиденциально и без ограничений скорости со стороны интернет-провайдеров.
Смотрите телеканал ABC в прямом эфире с VPN за 3 простых шага
Шаг 1
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Шаг 2
Выберите безопасную локацию VPN-серверов в США.
Шаг 3
Авторизуйтесь на сайте abc.go.com или откройте приложение ABC и смотрите канал на любом устройстве!
Смотрите прямые трансляции ABC через приложение ABC, веб-сайт ABC Go или через беспроводной сервис
Как смотреть ABC в прямом эфире без кабеля
К счастью, чтобы смотреть ABC онлайн, вам не нужна подписка на кабельное или спутниковое телевидение. Сейчас канал ABC транслируется всё большим количеством беспроводных онлайн-сервисов, которые позволяют смотреть программы ABC через их собственные приложения и веб-сайты или дают вам полный доступ к сайту ABC и приложениям, или и то, и другое.
Если вы или член вашей семьи уже подписаны на кабельное или спутниковое телевидение, то можете просто ввести свои учетные данные и начать смотреть ABC онлайн.
Кроме того, на сайте ABC можно посмотреть некоторые популярные программы без входа в систему. Они доступны в течение одной недели после их выхода в эфир. Ищите программы без замка.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые программы сети ABC можно смотреть через Интернет в прямом эфире, только если вас есть подписка на платный телесервис, на котором транслируется канал ABC. Если у вас нет кабельного или спутникового телевидения и вы не хотите ничего платить, то лучшим вариантом для вас будет воспользоваться бесплатной пробной версией беспроводного сервиса.
На каких устройствах можно смотреть ABC?
Вы можете смотреть ABC онлайн через официальный сайт abc.go.com. Для просмотра с ExpressVPN мы рекомендуем наши приложения для Windows, Mac или Linux в сочетании с браузерными расширениями для Chrome или Firefox.
Также можно использовать приложение ABC, доступное для устройств Android, iOS, Apple TV, Amazon Fire (включая Fire TV и Fire TV Stick), Android TV, Roku и некоторых моделей телевизоров Samsung. ExpressVPN предлагает решения для всех этих устройств и многих других. (Примечание. Не все устройства поддерживаются полностью; обращайтесь за помощью в службу поддержки).
Кроме того, вы можете получить доступ к ABC через один из перечисленных ниже беспроводных сервисов.
Популярные вопросы: как смотреть ABC c ExpressVPN
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на ABC?
Какие беспроводные сервисы предлагают доступ к ABC?
Контент сервисов все время меняется, но ABC транслируется Hulu + Live TV, YouTube TV, AT&T TV Now (ранее DirecTV Now) и Sling TV. Все они полностью совместимы с приложениями ExpressVPN, так что вы можете безопасно смотреть ABC в любом месте, даже в публичных Wi-Fi-сетях.
Узнайте больше об использовании беспроводных сервисов для просмотра телепередач в прямом эфире.
Как можно бесплатно смотреть ABC онлайн?
Все беспроводные сервисы предлагают бесплатный пробный период. Подключаясь к ним по очереди, вы легко сможете бесплатно смотреть программы ABC в течении многих недель. Цена варьируется в зависимости от пакета услуг, но большинство сервисов дешевле, чем кабельное телевидение, и ни один из них не требует долгосрочного контракта.
Я смогу смотреть местный канал ABC?
Все беспроводные сервисы предлагают прямые трансляции ABC с местных телеканалов, так что у вас всегда есть доступ к региональным новостям и спортивным трансляциям. Доступный вам контент, как правило, определяется вашим почтовым индексом, который указан в вашей учетной записи, поэтому у вас должен сохраниться доступ к местным каналам, даже если вы используете мобильное устройство вдали от дома. Подробности можно узнать на сайте каждого отдельного сервиса.
Какие прямые спортивные трансляции я могу посмотреть на ABC?
ABC совместно с филиальной сетью ESPN — это основной канал для любителей спорта. В число главных спортивных событий, транслируемых на ABC, входит студенческий футбол, профессиональный баскетбол, высшая лига футбола и гонки Формулы-1. (Не говоря уже об Оскарах, если вам нравятся такие мероприятия.)
Узнайте больше о том, как с помощью ExpressVPN смотреть прямые трансляции спортивных событий.
* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования ABC.
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