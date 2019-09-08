Смотрите прямые трансляции теннисных матчей на 9 Now
Цена: бесплатно
Каналы: Channel 9
Channel 9 предлагает жителям Австралии бесплатный доступ к трансляциям определенных теннисных турниров. Вам нужно будет лишь подключиться к локации VPN-серверов в Австралии и оформить подписку. Обязательно сверьтесь с расписанием, чтобы не пропустить нужную игру.
Чтобы смотреть теннис на 9 Now:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Австралии.
- Откройте 9Now и зарегистрируйтесь.
- Наслаждайтесь бесплатным просмотром!
Узнайте больше о просмотре 9Now с ExpressVPN.
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Как смотреть теннисные турниры ATP на Tennis Channel
Цена: от 10 долл. США в месяц
Каналы: Tennis Channel
Tennis Channel — это лучший вариант для просмотра теннисных матчей в прямом эфире. Это единственный круглосуточный спортивный телеканал, который достаточно подробно освещает 100 самых популярных спортивных турниров. Также здесь доступны бесплатные пробные периоды. Расписание игр лучше всего проверять в официальном календаре.
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в США.
- Откройте fuboTV (65 долл. США/месяц), Sling TV (10 долл. США/месяц + 10 долл. США/месяц за подписку на пакет Sports Extra) или DirecTV Now (90 долл. США/месяц, вам подойдет тариф Ultimate и выше) и оформите подписку. Вам потребуется ввести почтовый индекс США (например, 10001, 48104).
- Наслаждайтесь трансляциями!
Узнайте больше о просмотре fuboTV, Sling TV и DirecTV Now с ExpressVPN.
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Смотрите теннисные матчи ATP в прямом эфире на Tennis TV
Цена: 15 долл. США/месяц или 120 долл. США/год
Если вы хотите смотреть теннис и только теннис, Tennis TV предлагает вам отдельную подписку. Зарегистрировав учетную запись, вы сможете смотреть трансляции в браузере. У вас будет доступ к прямым эфирам более чем 2000 теннисных матчей ATP, которые разыгрываются в ходе 63 разных турниров.
Для безопасного и приватного просмотра:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к ближайшей локации VPN-серверов.
- Откройте Tennis TV и оформите подписку.
- Наслаждайтесь матчами!
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Как смотреть теннис в прямом эфире на ESPN
Цена: от 20 долл. США/месяц
Каналы: ESPN и ESPN 2
Смотреть теннисные матчи в прямом эфире также можно на ESPN. Насладиться трансляциями ESPN можно с помощью различных бесплатных пробных периодов от сервисов, о которых мы расскажем далее. DirecTV Now не предлагает бесплатный пробный период.
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в США.
- Откройте YouTube TV (от 55 долл. США в месяц), Hulu + Live TV (70 долл. США/месяц), Sling TV Orange (10 долл. США/месяц, вам потребуется выданная американским банком карта или американская учетная запись PayPal) или DirecTV Now (70 долл. США/месяц) и оформите подписку. Вам потребуется ввести почтовый индекс США (например, 10001, 48104).
- Наслаждайтесь трансляциями!
Внимание! Для оформления подписки на YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV или DirecTV Now вам может потребоваться действительная банковская карта, выданная в США. Вы также можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет такой карты.
Узнайте больше о просмотре YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV и DirecTV Now с ExpressVPN.
Хотите смотреть теннис на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.
Как смотреть прямые трансляции теннисных матчей на ESPN+
Цена: 10 долл. США/месяц или 100 долл. США/год
Смотрите прямые трансляции теннисных матчей, в том числе турниры Большого шлема (например, Уимблдонский турнир), на ESPN+. Оформить подписку на ESPN+ можно вместе с сервисом по запросу Disney+ и Hulu за 14 долл. США в месяц. Если вы не планируете подписываться на ESPN+, воспользуйтесь семидневным бесплатным пробным периодом.
Для просмотра:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в США.
- Откройте ESPN+ и зарегистрируйтесь. Вам потребуется ввести почтовый индекс США (например, 10001, 48104).
- Наслаждайтесь просмотром!
Узнайте больше о просмотре ESPN+ с ExpressVPN.
Хотите смотреть теннис на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.
Смотрите прямые трансляции теннисных матчей онлайн на Zattoo (лицензия BBC)
Цена: бесплатно
Каналы: BBC Sport
BBC имеет лицензию на трансляцию различных теннисных турниров в Британии. Вы сможете смотреть BBC бесплатно на Zattoo (Швейцария). Обязательно сверьтесь с официальным графиком на сайте BBC, чтобы узнать, когда будет проходить интересующий вас матч.
Чтобы смотреть теннис онлайн на Zattoo:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии.
- Откройте Zattoo и зарегистрируйтесь.
- Наслаждайтесь просмотром.
Узнайте больше о просмотре Zattoo с ExpressVPN.
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Смотрите теннис онлайн в прямом эфире на BBC
Цена: бесплатно
Каналы: BBC Sport
BBC имеет право на трансляцию определенных теннисных турниров на территории Соединенного Королевства. И лучше всего, что эти трансляции доступны бесплатно!
Чтобы наслаждаться просмотром из любой точки мира:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Великобритании.
- Зарегистрируйтесь в BBC iPlayer. Вам потребуется указать британский почтовый индекс (например, WC1X 0AA).
- Наслаждайтесь бесплатным просмотром!
Узнайте больше о просмотре BBC iPlayer с ExpressVPN.
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У меня проблемы с воспроизведением онлайн-трансляций теннисных матчей
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