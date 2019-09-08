Смотрите прямые трансляции теннисных матчей на 9 Now

Цена: бесплатно

Каналы: Channel 9

Channel 9 предлагает жителям Австралии бесплатный доступ к трансляциям определенных теннисных турниров. Вам нужно будет лишь подключиться к локации VPN-серверов в Австралии и оформить подписку. Обязательно сверьтесь с расписанием, чтобы не пропустить нужную игру.

Чтобы смотреть теннис на 9 Now:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в Австралии. Откройте 9Now и зарегистрируйтесь. Наслаждайтесь бесплатным просмотром!

Узнайте больше о просмотре 9Now с ExpressVPN.

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Как смотреть теннисные турниры ATP на Tennis Channel

Цена: от 10 долл. США в месяц

Каналы: Tennis Channel

Tennis Channel — это лучший вариант для просмотра теннисных матчей в прямом эфире. Это единственный круглосуточный спортивный телеканал, который достаточно подробно освещает 100 самых популярных спортивных турниров. Также здесь доступны бесплатные пробные периоды. Расписание игр лучше всего проверять в официальном календаре.

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Смотрите теннисные матчи ATP в прямом эфире на Tennis TV

Цена: 15 долл. США/месяц или 120 долл. США/год

Если вы хотите смотреть теннис и только теннис, Tennis TV предлагает вам отдельную подписку. Зарегистрировав учетную запись, вы сможете смотреть трансляции в браузере. У вас будет доступ к прямым эфирам более чем 2000 теннисных матчей ATP, которые разыгрываются в ходе 63 разных турниров.

Для безопасного и приватного просмотра:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к ближайшей локации VPN-серверов. Откройте Tennis TV и оформите подписку. Наслаждайтесь матчами!

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Как смотреть теннис в прямом эфире на ESPN

Цена: от 20 долл. США/месяц

Каналы: ESPN и ESPN 2

Смотреть теннисные матчи в прямом эфире также можно на ESPN. Насладиться трансляциями ESPN можно с помощью различных бесплатных пробных периодов от сервисов, о которых мы расскажем далее. DirecTV Now не предлагает бесплатный пробный период.

Внимание! Для оформления подписки на YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV или DirecTV Now вам может потребоваться действительная банковская карта, выданная в США. Вы также можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет такой карты.

Узнайте больше о просмотре YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV и DirecTV Now с ExpressVPN.

Хотите смотреть теннис на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.

Как смотреть прямые трансляции теннисных матчей на ESPN+

Цена: 10 долл. США/месяц или 100 долл. США/год

Смотрите прямые трансляции теннисных матчей, в том числе турниры Большого шлема (например, Уимблдонский турнир), на ESPN+. Оформить подписку на ESPN+ можно вместе с сервисом по запросу Disney+ и Hulu за 14 долл. США в месяц. Если вы не планируете подписываться на ESPN+, воспользуйтесь семидневным бесплатным пробным периодом.

Для просмотра:

Узнайте больше о просмотре ESPN+ с ExpressVPN.

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Смотрите прямые трансляции теннисных матчей онлайн на Zattoo (лицензия BBC)

Цена: бесплатно

Каналы: BBC Sport

BBC имеет лицензию на трансляцию различных теннисных турниров в Британии. Вы сможете смотреть BBC бесплатно на Zattoo (Швейцария). Обязательно сверьтесь с официальным графиком на сайте BBC, чтобы узнать, когда будет проходить интересующий вас матч.

Чтобы смотреть теннис онлайн на Zattoo:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии. Откройте Zattoo и зарегистрируйтесь. Наслаждайтесь просмотром.

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Смотрите теннис онлайн в прямом эфире на BBC

Цена: бесплатно

Каналы: BBC Sport

BBC имеет право на трансляцию определенных теннисных турниров на территории Соединенного Королевства. И лучше всего, что эти трансляции доступны бесплатно!

Чтобы наслаждаться просмотром из любой точки мира:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в Великобритании. Зарегистрируйтесь в BBC iPlayer. Вам потребуется указать британский почтовый индекс (например, WC1X 0AA). Наслаждайтесь бесплатным просмотром!

Узнайте больше о просмотре BBC iPlayer с ExpressVPN.

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У меня проблемы с воспроизведением онлайн-трансляций теннисных матчей

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