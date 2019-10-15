Вот-вот начнутся постсезонные турниры NBA, и игрокам 30 команд лиги нужно будет решать, что делать со своим статусом свободного агента, а также готовиться к Летней лиге NBA.

Как бы вы ни собирались следить за матчами NBA — на сервисе NBA League Pass или при помощи беспроводных сервисов, транслирующих матчи NBA, — вам пригодится помощь VPN.

Как смотреть онлайн матчи NBA с VPN

Вы сможете начать смотреть матчи NBA онлайн, выполнив несколько простых шагов:

Купите ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в США. Выберите стриминговую платформу, где можно смотреть ABC или ESPN. Включайте матчи и наслаждайтесь!

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Как смотреть онлайн на большом экране ТВ

Как смотреть онлайн матчи NBA на League Pass

Если вы хотите следить за всеми грандиозными играми NBA, то лучшего источника, чем канал NBA League Pass, не найти. Вы сможете смотреть все игры целиком, воспользовавшись международной версией этого стримингового сервиса, который предлагает семидневный пробный период.

NBA League Pass

Стоимость: 7 долларов США за сезон

Ходите наслаждаться всеми матчами NBA приватно и под защитой VPN? Сервис NBA League Pass станет вашим лучшим решением.

Отключения во время трансляции матчей NBA: международная версия League Pass или League Pass США?

Есть ли разница, где смотреть контент сервиса NBA League Pass — в Германии, Австралии, Канаде или США? Сервис League Pass доступен как в США, так и за пределами этой страны, но у версий сервиса есть свои отличия, о которых стоит знать каждому фанату.

Сервис League Pass США транслирует все прямые включения с игр, а также повторы игр всех команд целиком. При этом части игр могут не транслироваться. Когда играет определенная команда, то в это время для местной аудитории на сервисе League Pass США трансляция будет недоступна. Игры, которые транслируются на национальном уровне на каналах ESPN, ABC, TNT и NBA TV (то есть все постсезонные игры), также будут недоступны на сервисе. Все прошедшие игры становятся доступны на онлайн-сервисах через три дня после прямой трансляции. Если вы купите подписку 3-Game Choice, то доступ к играм, которые транслируются на национальном уровне, можно будет купить уже через 3 часа после прямой трансляции. Игры, которые транслируются на местном уровне, можно будет купить через 3 дня после трансляции.

Хотите смотреть, не думая о том, где игра будет доступна? Международная версия сервиса League Pass также предлагает прямые трансляции игр всех команд, и все они будут доступны сразу!

Причина простая: отключение прямых трансляций некоторых игр связано с тем, что таким образом местные вещательные компании могут сохранить свою аудиторию, и одновременно пользователи сохраняют доступ к играм в других регионах. Если вы смотрите онлайн из других стран (не США и не Канада), то все игры для вас будут доступны, поскольку вы не являетесь аудиторией местного телевещательного рынка. Если вы хотите посмотреть игры одной единственной команды, выбирайте подписку Team Choice, чтобы сэкономить деньги!

Как отменить подписку на NBA League Pass

Если вам кажется, что подписка не стоит своих денег, то отменить ее довольно просто. Есть даже официальное подробное руководство по отмене подписки. Также стоит помнить, что подписка на услуги сервиса автоматически обновляется каждый месяц, если вы купили подписку на месяц, и перед каждым сезоном, если вы купили подписку на год. Вы можете отключить автоматическое обновление подписки, и тогда перед продлением подписки на новый сезон вам сначала придет уведомление по электронной почте.

Смотрите онлайн матчи NBA на сервисах с пробным периодом

Есть множество беспроводных сервисов, на которых можно смотреть разнообразный контент. Подписка на них может быть довольно дорогой, но большинство таких сервисов предлагают бесплатный пробный период, так что у вас есть возможность проверить, стоят ли их услуги таких денег.

SlingTV

Стоимость: 35 долларов США в месяц и выше

Каналы: ESPN

Сервис SlingTV предлагает каналы, на которых транслируются постсезонные турниры NBA (плей-оффы). Среди них: ESPN, TNT и ESPN3 (NBA на канале ABC). Чтобы получить доступ ко всем этим каналам, вам нужно оформить подписку Sling Orange и Sling Blue (совместный пакет стоит 50 долларов США). Здесь есть 3-дневный бесплатный пробный период.

Примечание. Для оформления подписки вам понадобится банковская карта США или учетная запись PayPal.

Как смотреть онлайн на Sling

YouTube TV

Стоимость: 65 долларов США в месяц и выше

Каналы: ABC, ESPN, TNT, NBA TV

Сервис YouTube TV предлагает к просмотру более 70 местных каналов, включая ABC. Подписка на сервис стоит 65 долларов США в месяц, для ее оформления вам не нужен адрес плательщика в США (при этом вам может понадобиться почтовый индекс США, соответствующий региону трансляции данных каналов). Сервис предлагает доступ к разнообразным спортивным каналам и 5-дневный бесплатный пробный период.

Как смотреть YouTube с ExpressVPN

FuboTV

Стоимость: 70 долларов США в месяц

Каналы: ESPN, ABC, NBA TV

Сервис FuboTV — это потрясающий (хоть и дорогой) вариант для просмотра онлайн матчей NBA. Если вы не хотите покупать подписку, то можете воспользоваться 7-дневным пробным периодом.

Как смотреть онлайн fubo TV

Hulu+Live TV

Стоимость: 70 долларов США в месяц

Каналы: ESPN, ABC, TBS, TNT

Сервис Hulu+Live TV предлагает доступ к шести местным каналам, где транслируются матчи NBA, а также к каналам ESPN, ABC, TBS и TNT. Обратите внимание, что в настоящее время здесь нет бесплатного пробного периода. Кроме того вам понадобится как почтовый индекс США, так и адрес плательщика США, к которому привязана банковская карта.

Как смотреть Hulu с VPN