Вот-вот начнутся постсезонные турниры NBA, и игрокам 30 команд лиги нужно будет решать, что делать со своим статусом свободного агента, а также готовиться к Летней лиге NBA.
Как бы вы ни собирались следить за матчами NBA — на сервисе NBA League Pass или при помощи беспроводных сервисов, транслирующих матчи NBA, — вам пригодится помощь VPN.
Как смотреть онлайн матчи NBA с VPN
Вы сможете начать смотреть матчи NBA онлайн, выполнив несколько простых шагов:
- Купите ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации в США.
- Выберите стриминговую платформу, где можно смотреть ABC или ESPN.
- Включайте матчи и наслаждайтесь!
Смотрите на компьютере? Для наиболее комфортного просмотра воспользуйтесь расширением ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox или Edge.
Как смотреть онлайн матчи NBA на League Pass
Если вы хотите следить за всеми грандиозными играми NBA, то лучшего источника, чем канал NBA League Pass, не найти. Вы сможете смотреть все игры целиком, воспользовавшись международной версией этого стримингового сервиса, который предлагает семидневный пробный период.
NBA League Pass
Стоимость: 7 долларов США за сезон
Ходите наслаждаться всеми матчами NBA приватно и под защитой VPN? Сервис NBA League Pass станет вашим лучшим решением.
Отключения во время трансляции матчей NBA: международная версия League Pass или League Pass США?
Есть ли разница, где смотреть контент сервиса NBA League Pass — в Германии, Австралии, Канаде или США? Сервис League Pass доступен как в США, так и за пределами этой страны, но у версий сервиса есть свои отличия, о которых стоит знать каждому фанату.
Сервис League Pass США транслирует все прямые включения с игр, а также повторы игр всех команд целиком. При этом части игр могут не транслироваться. Когда играет определенная команда, то в это время для местной аудитории на сервисе League Pass США трансляция будет недоступна. Игры, которые транслируются на национальном уровне на каналах ESPN, ABC, TNT и NBA TV (то есть все постсезонные игры), также будут недоступны на сервисе. Все прошедшие игры становятся доступны на онлайн-сервисах через три дня после прямой трансляции. Если вы купите подписку 3-Game Choice, то доступ к играм, которые транслируются на национальном уровне, можно будет купить уже через 3 часа после прямой трансляции. Игры, которые транслируются на местном уровне, можно будет купить через 3 дня после трансляции.
Хотите смотреть, не думая о том, где игра будет доступна? Международная версия сервиса League Pass также предлагает прямые трансляции игр всех команд, и все они будут доступны сразу!
Причина простая: отключение прямых трансляций некоторых игр связано с тем, что таким образом местные вещательные компании могут сохранить свою аудиторию, и одновременно пользователи сохраняют доступ к играм в других регионах. Если вы смотрите онлайн из других стран (не США и не Канада), то все игры для вас будут доступны, поскольку вы не являетесь аудиторией местного телевещательного рынка. Если вы хотите посмотреть игры одной единственной команды, выбирайте подписку Team Choice, чтобы сэкономить деньги!
Как отменить подписку на NBA League Pass
Если вам кажется, что подписка не стоит своих денег, то отменить ее довольно просто. Есть даже официальное подробное руководство по отмене подписки. Также стоит помнить, что подписка на услуги сервиса автоматически обновляется каждый месяц, если вы купили подписку на месяц, и перед каждым сезоном, если вы купили подписку на год. Вы можете отключить автоматическое обновление подписки, и тогда перед продлением подписки на новый сезон вам сначала придет уведомление по электронной почте.
Смотрите онлайн матчи NBA на сервисах с пробным периодом
Есть множество беспроводных сервисов, на которых можно смотреть разнообразный контент. Подписка на них может быть довольно дорогой, но большинство таких сервисов предлагают бесплатный пробный период, так что у вас есть возможность проверить, стоят ли их услуги таких денег.
SlingTV
Стоимость: 35 долларов США в месяц и выше
Каналы: ESPN
Сервис SlingTV предлагает каналы, на которых транслируются постсезонные турниры NBA (плей-оффы). Среди них: ESPN, TNT и ESPN3 (NBA на канале ABC). Чтобы получить доступ ко всем этим каналам, вам нужно оформить подписку Sling Orange и Sling Blue (совместный пакет стоит 50 долларов США). Здесь есть 3-дневный бесплатный пробный период.
Примечание. Для оформления подписки вам понадобится банковская карта США или учетная запись PayPal.
YouTube TV
Стоимость: 65 долларов США в месяц и выше
Каналы: ABC, ESPN, TNT, NBA TV
Сервис YouTube TV предлагает к просмотру более 70 местных каналов, включая ABC. Подписка на сервис стоит 65 долларов США в месяц, для ее оформления вам не нужен адрес плательщика в США (при этом вам может понадобиться почтовый индекс США, соответствующий региону трансляции данных каналов). Сервис предлагает доступ к разнообразным спортивным каналам и 5-дневный бесплатный пробный период.
FuboTV
Стоимость: 70 долларов США в месяц
Каналы: ESPN, ABC, NBA TV
Сервис FuboTV — это потрясающий (хоть и дорогой) вариант для просмотра онлайн матчей NBA. Если вы не хотите покупать подписку, то можете воспользоваться 7-дневным пробным периодом.
Hulu+Live TV
Стоимость: 70 долларов США в месяц
Каналы: ESPN, ABC, TBS, TNT
Сервис Hulu+Live TV предлагает доступ к шести местным каналам, где транслируются матчи NBA, а также к каналам ESPN, ABC, TBS и TNT. Обратите внимание, что в настоящее время здесь нет бесплатного пробного периода. Кроме того вам понадобится как почтовый индекс США, так и адрес плательщика США, к которому привязана банковская карта.
ЧаВо: как смотреть спортивные матчи онлайн
Могу ли я смотреть спортивные матчи онлайн на своем ПК?
Могу ли я смотреть спортивные матчи онлайн на своем смартфоне или планшете?
Да. Сервис ExpressVPN предлагает приложения для всех популярных мобильных устройств, в том числе под управлением iOS и Android.
Как смотреть онлайн на ТВ с помощью VPN?
Если кратко, то есть пять основных способов смотреть онлайн на ТВ при помощи ExpressVPN:
-при помощи собственного приложения для устройств smart TV или стриминговых устройств;
-стриминговый контент воспроизводится на компьютере, который подключен к ТВ при помощи HDMI-кабеля;
-дублирование экрана беспроводным способом на ваш ТВ или стриминговое устройство с компьютера или смартфона;
-подключение к роутеру с прошивкой ExpressVPN, к которому можно подключить неограниченное количество устройств, и благодаря которому становится просто одновременно подключаться к разным локациям VPN-серверов;
-при помощи функции MediaStreamer (технология ExpressVPN, которая позволяет защитить устройства без возможности подключения к VPN, например, приставки Apple TV и игровые приставки). Достаточно будет настроить MediaStreamer всего один раз, но эта технология не позволяет пользоваться всеми преимуществами VPN. Обратите внимение, что если подключить приставку Apple TV или игровую приставку к роутеру с VPN-прошивкой, то вы получите все преимущества сервиса.
Больше способов установить ExpressVPN на свой полноэкранный ТВ вы найдете здесь. Также вы всегда можете обратиться за инструкциями в нашу круглосуточную службу поддержки.
Устройство подключено к локации VPN-серверов, но я не могу войти в свою учетную запись стримингового сервиса!
Не волнуйтесь! Загрузка сервера постоянно меняется (особенно когда множество людей пытаются одновременно посмотреть какие-то события), и именно поэтому высокоскоростные серверы сети ExpressVPN располагаются по всему миру. Например, если вы хотите открыть сервис в США или Германии, попробуйте подключиться к разным локациям VPN-серверов в этих странах.
Если вы пытаетесь подключиться к единственной локации VPN-серверов в стране, то сначала нужно проверить свои настройки определения местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, отключите все службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах под управлением Windows и Mac отключить службу определения местоположения можно в меню настроек приватности и безопасности.
Также вы всегда можете обратиться за помощью к сотруднику службы поддержки в нашем круглосуточном онлайн-чате.
Устройство подключено к VPN-сети, но скорость интернет-подключения низкая.
Если у вас медленное интернет-подключение или вам кажется, что воспроизведение стримингового контента происходит с задержками, для этого есть несколько возможных причин:
-расстояние от вашего физическогого местоположения до выбранного VPN-сервера;
-тип вашего подключения (проводное подключение более надежное, чем беспроводное);
-неэффективное межсетевое взаимодействие между VPN-сетью и сетью вашего интернет-провайдера;
-низкая скорость интернет-подключения в вашей локации;
-тип вашего устройства и его производительность.
Попробуйте решить проблему при помощи этих действий:
-загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN;
-подключитесь к другой локации VPN-серверов;
-поменяйте VPN-протокол.
Если вы выполнили все вышеперечисленное, но проблема со скоростью все еще остается нерешенной, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и в течение нескольких секунд с вами свяжется свободный сотрудник.
К каким еще стриминговым сервисам можно подключиться с помощью ExpressVPN?
ExpressVPN легко работает со всеми популярными стриминговыми приложениями со всего мира. Пользуясь VPN для доступа к стриминговому контенту, вы сможете смотреть защищенно на молниеносной скорости и в качестве HD, без ограничения пропускной способности и каких-либо вмешательств со стороны интернет-провайдера (иногда именно это приводит к снижению скорости подключения). Если хотите следить за достижениями своей любимой команды в любое время (даже во время путешествий и при подключении к незащищенным общественным сетям Wi-Fi), то ExpressVPN станет отличным способом без проблем подключаться к любимым стриминговым сервисам.