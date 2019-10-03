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Хотите смотреть онлайн матчи плей-офф НХЛ? Ищете лучший способ смотреть ESPN+? А может хотите протестировать беспроводные сервисы, транслирующие игры НХЛ, используя VPN? Вы пришли точно по адресу.

На этой странице вы узнаете, как смотреть любимую лигу, а также о том, кто вероятнее всего станет обладателем Кубка Стэнли.

Смотрите прямые трансляции плей-офф Кубка Стэнли на CBC

Цена: бесплатно

CBC — одна из основных вещательных компаний, имеющих права на трансляцию матчей НХЛ в Канаде. Обязательно сверьтесь с расписанием хоккейных матчей на CBC, чтобы знать, когда подключаться. При регистрации учетной записи не должно возникнуть никаких проблем, но для подключения к CBC Gem вам может потребоваться канадский почтовый индекс (например, R3T 4A7, V1M 1Y8).

Чтобы смотреть онлайн матчи НХЛ на CBC:

Как смотреть CBC онлайн

Как смотреть плей-офф НХЛ онлайн на ESPN+ с VPN

Канал ESPN+ — это один из лучших источников для просмотра плей-офф Кубка Стэнли из любой точки мира и на любом устройстве. Здесь вы сможете посмотреть не только все матчи НХЛ по доступной цене, но и множество других трансляций спортивных событий.

Цена: 10 долларов США/месяц или 100 долларов США/сезон

Смотрите на компьютере? Для наилучших результатов мы рекомендуем использовать браузерное расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge.

Смотрите матчи плей-офф НХЛ на сервисах с бесплатным пробным периодом

Есть ряд стриминговых сервисов, например Sling TV и YouTube TV, которые позволят вам болеть за любимые хоккейные команды, поскольку включают такие каналы как ESPN и ABC, где транслируются финальные матчи НХЛ. Подписка на них довольно дорогая, но плюс в том, что эти сервисы предлагают бесплатный пробный период. Так вы можете без риска попробовать услуги сервиса, чтобы понять, подходит ли он вам. Просто следуйте инструкции и выберите свой беспроводной сервис:

Смотрите на компьютере? Для наилучших результатов мы рекомендуем использовать браузерное расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge.

Sling TV

Цена: от 35 долларов США/месяц и выше

Sling TV — лучший и самый дешевый способ смотреть онлайн матчи НХЛ. Для подписки вам понадобится банковская карта США или кошелек PayPal. В приложении доступен трехдневный бесплатный пробный период.

YouTube TV

Цена: от 65 долларов США/месяц и выше

YouTube TV включает все каналы, которые вам понадобятся для просмотра матчей НХЛ. Есть пятидневный бесплатный пробный период.

Примечание. Вам может понадобиться действительная банковская карта США или кошелек PayPal для подписки на YouTube TV. Также можно подписаться на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет банковской карты США.

Смотреть YouTube с ExpressVPN

Hulu + Live TV

Цена: 70 долларов США/месяц

Hulu не предлагает бесплатных пробных периодов, но пакет с прямыми телевизионными трансляциями включает семь каналов, где можно безопасно смотреть матчи НХЛ онлайн.

Смотреть Hulu с VPN

Событие Дата(ы) Церемония открытия сезона 7 октября 2022 Матч в честь дня Благодарения 25 ноября 2022 Зимняя классика 2 января 2023 Матч всех звезд НХЛ 3 и 4 февраля 2023 Завершение регулярного чемпионата 13 апреля 2023 Плей-офф Кубка Стэнли Будет объявлено позже Драфт НХЛ 28-29 июня 2023