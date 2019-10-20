Мужской и женский чемпионат по баскетболу среди команд первого дивизиона начинается 9 ноября 2021 года. Посмотреть потоковые трансляции матчей можно несколькими способами. Всё зависит от того, какие конференции вам интересны.

Трансляции баскетбольных матчей доступны на следующих платформах:

— YouTube TV

— Hulu+Live TV

— fuboTV

— Sling TV

— ESPN+

Читайте дальше, чтобы узнать подробнее о конкретной конференции.

Смотрите баскетбольные матчи Big Ten онлайн

Цена: от 65 долларов США в месяц и выше

Каналы: ESPN, BTN, CBS, Fox и FS1

Игры Большой десятки в основном транслируются на каналах ESPN и Big Ten Network (BTN). Некоторые матчи показывают CBS, Fox и FS1, причем CBS также транслирует полуфиналы турнира Большой десятки и «Мартовского безумия». Big Ten Network будет транслировать все игры турнира Big Ten до полуфиналов.

Все перечисленные выше каналы можно посмотреть на YouTube TV и Hulu+Live TV. На этих сервисах есть возможность бесплатного просмотра в пробном режиме.

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте подробнее обо всех способах подключения телевизора к ExpressVPN.

[Хотите быть в курсе всех крупнейших событий в мире спорта? Подпишитесь на спортивную рассылку ExpressVPN.]

Смотрите прямые трансляции баскетбольного турнира SEC

Цена: от 45 долларов США в месяц и выше

Каналы: ESPN и SEC Network (чтобы смотреть SEC Network, используйте расширение Sports Extra для Sling TV)

Болельщикам Юго-Восточной конференции (SEC) достаточно иметь доступ к ESPN и SEC Network. Оба канала можно смотреть через Sling TV или Hulu+ Live TV. Эти сервисы предоставляют бесплатный пробный период.

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте подробнее обо всех способах подключения телевизора к ExpressVPN.

Смотрите матчи конференции ACC в прямом эфире

Цена: от 65 долларов США в месяц и выше

Каналы: ESPN и ACC Network

На канале ESPN транслируется большинство игр конференции Атлантического побережья (ACC). Но некоторые из матчей транслируются региональными спортивными сетями и другими вещательными компаниями, такими как ACC Network.

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте подробнее обо всех способах подключения телевизора к ExpressVPN.

Смотрите онлайн баскетбольные матчи Big 12

Цена: от 35 долларов США и выше

Каналы: ESPN и CBS

ESPN транслирует большинство игр Big 12. На CBS можно посмотреть эксклюзивные трансляции некоторых матчей.

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте подробнее о всех способах подключения телевизора к ExpressVPN.

Смотрите баскетбольные матчи конференции Pac-12

Цена: от 60 долларов США в месяц и выше

Каналы: CBS, ESPN, Fox и Pac-12 Network

Большинство игр Pac-12 показываются на каналах Pac-12 Network и ESPN. Остальные игры транслируют исключительно CBS и Fox.

Все основные каналы для просмотра игр Pac-12 можно найти на Sling TV и fuboTV. Эти сервисы предоставляют бесплатный пробный период. Для регистрации может потребоваться американская кредитная карта или PayPal.

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте подробнее обо всех способах подключения телевизора к ExpressVPN.

Как еще можно смотреть баскетбольные турниры NCAA

Также у вас есть возможность посмотреть некоторые из игр, используя указанные ниже сервисы.

Трансляции игр на Paramount+

Цена: 5 долларов США в месяц

Каналы: CBS

Paramount+ предлагает пакет Essential, с помощью которого можно смотреть различные местные каналы CBS, транслирующие игры. Стоимость подписки составляет всего 5 долларов США в месяц. Хотя этот пакет и не позволяет посмотреть все игры, но, возможно, вы сможете найти нужный вам матч. К тому же сервис предоставляет множество других преимуществ. Кроме того, предлагается семидневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть:

Смотрите игры небольших конференций на ESPN+

Цена: 10 долларов в месяц или 100 долларов США в год

Сеть ESPN+ приобрела права на трансляцию игр некоторых небольших конференций, таких как Atlantic 10, Лига плюща, конференция долины Огайо, конференция США, Американская спортивная конференция и Среднеамериканская конференция. Если ваша команда участвует в одной из этих конференций, обязательно оформите подписку на этот сервис, которая также позволяет смотреть турниры MLS, НХЛ.

Чтобы смотреть:

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте подробнее обо всех способах подключения телевизора к ExpressVPN.

Кто из баскетболистов NCAA попадет в НБА в этом году

Несмотря на то, что в последние годы многие перспективные баскетболисты ищут альтернативу NCAA, большинство будущих звезд НБА по-прежнему выходят из студенческого баскетбола.

Вот список игроков, за которыми стоит понаблюдать в этом сезоне и которые вскоре могут стать игроками вашей любимой команды НБА:

Паоло Банчеро, форвард, Дьюкский университет

Хотя Банчеро и не отличается суператлетичностью, его игра в нападении чрезвычайно отточенная и разносторонняя. Он способен быстро переключаться с одного конца площадки на другой. В этом сезоне он должен стать главной угрозой в команде Дьюкского университета и выглядит надежным кандидатом на попадание в НБА.

Чет Холмгрен, центровой/форвард, Университет Гонзага

В мире не так много двухметровых игроков, свободно владеющих мячом и обладающих хорошим броском, как Холмгрен, что делает его выдающимся баскетболистом. Но талантливому форварду не хватает выносливости и ему придется серьезно поработать, если он собирается конкурировать с большими игроками НБА.

Калеб Хустан, форвард, Мичиганский университет

Хустан не особо бросается в глаза, но он может защищать несколько позиций и стабильно попадать в кольцо из-за арки. Канадец получает высокие оценки за свое чувство игры и, как известно, может передавать отличные пасы, хотя эта креативность редко заканчивается собственным броском.

Джабари Смит (младший), форвард, Обернский университет

Очевидно, что Джабари Смит способен набирать очки, используя свой высокий рост и плавный бросок. Почти все остальные аспекты его игры остаются под вопросом, но он привлекательный кандидат с большим потенциалом.

Джален Дюрен, форвард, Университет Мемфиса

При росте почти 206 см и весе 106 кг Дюрен уже обладает всеми параметрами, позволяющими ему конкурировать на самом высоком уровне, и он отлично справляется с бросками в кольцо. Самый большой вопрос, сможет ли он расширить свой арсенал трюков, добавив в него бросок с периметра.

Джейден Айви, защитник, Университет Пердью

Обладая атлетичностью и динамикой, Айви выглядит как универсальный игрок на уровне НБА. В последнее время он резко поднялся в рейтинге после того, как прибыл в Пердью без особой шумихи.

ТайТи Вашингтон, защитник, Университет Кентукки

При драфте, где может не хватать талантливых защитников, Вашингтон может стать привлекательным для клубов, нуждающихся в помощи на задней линии. У него отличный бросок, он хорошо ориентируется на площадке и обладает лидерскими качествами, хотя у него и есть склонность к чрезмерному дриблингу.

Эй-Джей Гриффин, форвард, Дьюкский университет

Команды НБА будут очарованы сочетанием роста, отличным броском и сообразительностью Гриффина, но его проблемы со здоровьем являются тревожным сигналом.

Прямые трансляции «Мартовского безумия» — ЧаВо

Можно ли смотреть трансляции спортивных событий на моем компьютере?

Конечно! Если вы открываете сервис потоковых трансляций через веб-браузер, обязательно установите расширение ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox или Edge. С его помощью вы сможете смотреть трансляции еще более комфортным образом.

Можно ли смотреть трансляции спортивных событий на моем смартфоне или планшете?

Да. ExpressVPN предлагает приложения для основных мобильных устройств, включая устройства под управлением ОС iOS и Android.

Где можно посмотреть трансляции игр «Мартовского безумия»?

Узнать расписание матчей можно в верхней части этой статьи: вы сможете узнать там дату, время и платформу, которая будет вести соответствующую трансляцию.

Чтобы смотреть баскетбольные матчи NCAA, выполните следующие действия:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в подходящей стране. Зайдите в свою учетную запись нужного сервиса потоковых трансляций (например, Sling или Hulu). Наслаждайтесь просмотром!

Как смотреть трансляцию на моем ТВ с помощью VPN?

Вкратце говоря, есть пять разных способов смотреть трансляции спортивных событий на ТВ с помощью ExpressVPN:

Установив собственное приложение для телевизора Smart TV или телеприставки.

Запустив трансляцию на компьютере и подключив к нему телевизор через кабель HDMI.

Передавая изображения, в том числе беспроводным образом, на телевизор или телеприставку с вашего компьютера или мобильного устройства.

Используя роутер, на котором настроено подключение к ExpressVPN — так вы сможете подключить сколько угодно устройств и использовать сразу несколько локаций VPN-серверов одновременно.

С помощью MediaStreamer, разработанного ExpressVPN решения для устройств, не поддерживающих установку VPN (например, Apple TV и игровых приставок). MediaStreamer надо настраивать всего один раз, хотя этот метод и не обеспечивает полной VPN-защиты. Обратите внимание, что вы можете подключить ваше устройство Apple TV или игровую приставку в VPN-роутеру, чтобы смотреть трансляции комфортно и защищенно!

Чтобы узнать больше о том, как установить ExpressVPN на ваш телевизор, нажмите ниже или обратитесь в нашу доступную 24/7 службу поддержки за пошаговыми инструкциями.

Подключение к VPN-серверу установлено, но сервис трансляций всё равно не открывается!



Не волнуйтесь! Уровень нагрузки на серверы меняется очень быстро, и это особенно актуально в те моменты, когда люди со всего мира хотят посмотреть определенные трансляции. Именно поэтому ExpressVPN располагает глобальной и высокоскоростной серверной сетью. Если вам, к примеру, нужен доступ к американскому или немецкому сайту, попробуйте подключиться к другой локации VPN-серверов в этих странах.

Если вы пытаетесь подключиться к единственной в стране локации серверов, в первую очередь проверьте настройки геолокации. Если вы используете мобильное устройство, отключитесь от VPN, отключите геолокацию, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах под управлением ОС Windows и Mac вы можете отключить службы определения местоположения через меню «Конфиденциальность и безопасность».

Дополнительную информацию вы можете узнать, прочитав эту подробную справочную статью, также вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки через доступный 24/7 онлайн-чат.

Подключение к VPN-серверу установлено, но скорость слишком низкая



Существует несколько причин, почему скорость вашего интернет-подключения недостаточно высокая, а трансляция загружается с помехами и буферизацией:

Расстояние между выбранной вами локацией VPN-серверов и местом, где вы сейчас находитесь;

Тип вашего подключения ( проводные подключения в целом стабильнее беспроводных );

подключения в целом стабильнее ); Недостаточно качественный обмен трафиком между VPN-сервисом и вашим интернет-провайдером;

Низкая скорость интернет-подключения в вашем регионе;

Тип вашего устройства и объем доступных ему вычислительных ресурсов.

Чтобы устранить возможную проблему, воспользуйтесь следующими советами:

Загрузите самую актуальную версию ExpressVPN.

Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

Измените ваш VPN-протокол.

Если вы перепробовали все приведенные выше советы, однако это не помогло устранить проблемы со скоростью подключения, обратитесь в доступную 24/7 службу поддержки ExpressVPN, и мы тут же займемся вашим вопросом.

Прочитать больше про устранение проблем со скоростью подключения.

Входит ли в стоимость подписки на ExpressVPN доступ к тому или иному сервису потоковых трансляций?

Нет, вам потребуется оформить отдельную подписку на выбранную платформу. При этом ExpressVPN позволит вам смотреть трансляции под надежной защитой и на максимальной скорости. Вам больше не придется выбирать между защитой подключения и качеством изображения! Наш сервис отлично работает с приложениями всех самых популярных платформ онлайн-трансляций. С помощью VPN вы сможете безопасно смотреть потоковые трансляции в HD и не бояться, что интернет-провайдер ограничит скорость или пропускную способность вашего подключения.

Если вы хотите поболеть за свою любимую команду здесь и сейчас, будь то во время поездки или при подключении к небезопасной публичной сети Wi-Fi, ExpressVPN поможет вам смотреть трансляцию спортивного события самым комфортным образом.

Топ-25 команд студенческого баскетбола

Сезон 2021-22 уже начался и рейтинги меняются каждую неделю. Кто ваш фаворит? Какие из этих команд примут участие в чемпионате «Мартовское безумие»?

Бэйлор Беарз (Baylor Bears) Дьюк Блю Девилз (Duke Blue Devils) Пердью Бойлермейкерз (Purdue Boilermakers) Гонзага Бульдогс (Gonzaga Bulldogs) УКЛА Брюинз (UCLA Bruins) Канзас Джейхокс (Kansas Jayhawks) USC Троянс (USC Trojans) Аризона Уайлдкэтс (Arizona Wildcats) Оберн Тайгерс (Auburn Tigers) Мичиган Стэйт Спартанс (Michigan State Spartans) Айова Стэйт Сайклонс (Iowa State Cyclones) Хьюстон Кугарз (Houston Cougars) Огайо Стэйт Бакайс (Ohio State Buckeyes) Техас Лонгхорнс (Texas Longhorns) Алабама Кримсон Тайд (Alabama Crimson Tide) Провиденс Фрайерс (Providence Friars) Кентукки Уайлдкэтс (Kentucky Wildcats) Волонтеры Теннесси (Tennessee Volunteers) Вилланова Уайлдкэтс (Villanova Wildcats) Колорадо Стэйт Рамс (Colorado State Rams) LSU Тайгерс (LSU Tigers) Ксавье Маскетирс (Xavier Musketeers) Висконсин Бэджерс (Wisconsin Badgers) Сетон Холл Пайретс (Seton Hall Pirates) Техас Тех Рэд Рэйдерс (Texas Tech Red Raiders)

Календарь баскетбольных турниров NCAA на 2021-22

Дата (ET) Событие 9 ноября 2021 – 6 марта 2022 Обычный сезон 13 марта 2022 – 4 апреля 2022 Даты турниров 4 апреля 2022 Чемпионат NCAA

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, который вы используете.