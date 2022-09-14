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Смотрите онлайн гонки NASCAR в 2024 году

Обновлено: 27 января 2024

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Как смотреть сезон гонок NASCAR 2024

Права на трансляцию гонок NASCAR есть у разных каналов, включая Fox, FS1, NBC и USA Network. Больше всего шансов посмотреть все интересные гонки у тех, кто имеет подписку на беспроводной сервис типа Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV или DirecTV Stream. Сервисы Fubo, YouTube TV и DirecTV Stream также предлагают бесплатный пробный период.

Вы можете посмотреть все гонки с помощью VPN, для этого выполните следующие шаги:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов, которая соответствует локации выбранного вещательного сервиса. Например, фанатам гонок NASCAR из Америки необходимо подключиться к локации серверов в США.
  3. Сверьтесь с расписанием канала, на котором вы планируете смотреть гонки: например, Sling TV Blue (стоимость подписки разная), Hulu+Live TV (70 долл. США в месяц), Fubo (80 долл. США в месяц), DirecTV Stream (84 долл. США в месяц) или YouTube TV (73 долл. США в месяц).
  4. Включайте канал и наслаждайтесь гонками!

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра онлайн воспользуйтесь расширением ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox и Edge.

Можно ли с помощью VPN смотреть Наскар онлайн из другой страны?

Некоторые пользователи смотрят гонки NASCAR, подключаясь к VPN-серверу другой страны, но такие действия могут нарушать не только правила использования стримиговых платформ, но и законы о защите авторских прав. ExpressVPN является инструментом для защиты приватности и данных, и пользоваться им как средством нарушения авторских прав прямо противоречит нашим Условиям использования сервиса. Мы не можем ни увидеть, ни контролировать, как вы пользуетесь нашей VPN-сетью, поэтому вся ответственность за соблюдение законов и правил лежит на вас.

Лучший VPN-сервис для просмотра гонок NASCAR

ExpressVPN является лучшей VPN для безопасного и защищенного просмотра онлайн всего сезона 2024 года гонок NASCAR. Благодаря серверам следующего поколения с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенным в странах по всему миру, вы сможете наслаждаться полноценной защитой приватности VPN, не пропуская ни минуты спортивного события. ExpressVPN предлагает простые и удобные приложения для WindowsMacAndroid и iOS, а также разнообразные решения для просмотра онлайн на большом экране ТВ. Если вам понадобится помощь, ExpressVPN предлагает поддержку в круглосуточном онлайн-чате и безопасную 30-дневную гарантию возврата денег!

Как смотреть онлайн на большом экране ТВ

Как смотреть Наскар онлайн бесплатно

Если вы хотите посмотреть гонки NASCAR онлайн совершенно бесплатно, для вас есть отличная возможность. Сервисы потокового контента, такие как YouTube TV, Fubo и DirecTV Stream предлагают бесплатный пробный период, то есть вы сможете наслаждаться гонками NASCAR до тех пор, пока не истечет период бесплатного доступа к ТВ-каналам на этом сервисе.

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Где смотреть гонки NASCAR в 2024 году

США

YouTube TV

Каналы: FS1, Fox, NBC, USA Network

Стоимость: 73 долл. США в месяц и больше

YouTube TV предлагает жителям и гостям Америки доступ ко всем каналам, где транслируются гонки NASCAR; подписка стоит 73 долл. США в месяц. Возможно, вам понадобится указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104), зато сервис принимает разные способы оплаты. Если вы не хотите вкладываться в подписку YouTube TV, можно воспользоваться бесплатным пробным периодом сервиса.

Примечание. Возможно, вам понадобится действительная банковская карта США или кошелек PayPal, чтобы оформить подписку на YouTube TV. Если у вас нет банковской карты США, можно подписаться на YouTube TV через Google Play.

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Fubo

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: 80 долл. США в месяц

Хорошие новости для фанатов гонок NASCAR из США: Fubo предлагает семидневный бесплатный пробный период и доступ к каждому каналу, где показывают трансляции гонок NASCAR. Для оформления подписки вам понадобится банковская карта США. Использованный адрес для выставления счета может повлиять на то, какие каналы вам будут доступны, и, вероятно, вы уже не сможете изменить свое местоположение.

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Как смотреть Fubo онлайн

DirecTV Stream

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: 84 долл. США в месяц и больше

DirecTV Stream — довольно дорогой сервис, но это отличный вариант для фанатов гонок NASCAR из США, которые предпочитают пользоваться беспроводным сервисом, а не еще одним приложением онлайн-кинотеатра. Сервис DirecTV Stream предлагает 5-дневный бесплатный пробный период.

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Sling TV Blue

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: разная

Sling TV предоставляет зрителям из США доступ ко всем каналам, где транслируются гонки NASCAR. Обратите внимание, что сервис Sling больше не предлагает бесплатный пробный период.

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Как смотреть Sling онлайн

Hulu+Live TV

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: 77 долл. США в месяц и больше

Hulu не предлагает бесплатный пробный период, зато для фанатов из Америки здесь есть тарифный план с доступом к телевизионным каналам, где показывают трансляции гонок NASCAR.

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Канада

TSN

Стоимость: 20 канадских долл. в месяц

Страна: Канада

Зрители из Канады могут смотреть гонки NASCAR на TSN+ весь сезон. Здесь нет бесплатного пробного периода, зато зрителям из Канады можно купить доступ к сервису TSN+ на сутки всего за 11 канадских долл. Это очень удобно, если хочется посмотреть только какую-то одну гонку или финал.

Как смотреть онлайн на большом экране ТВ

Великобритания

Viaplay

Стоимость: от 16 евро в месяц

Страна: Британия, Ирландия

Фанаты гонок из Британии и Ирландии смогут посмотреть гонки NASCAR онлайн на Viaplay, европейской онлайн-платформе потоковых трансляций.

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Где послушать прямые репортажи с гонок NASCAR

Возможно, вы из тех, кому больше нравится слушать репортажи с места проведения гонок NASCAR. ExpressVPN поможет пользователям безопасно и защищенно наслаждаться аудиорепортажами гонок NASCAR.

MRN и PRN

Стоимость: бесплатно

На официальном сайте NASCAR и в официальном приложении этой организации можно бесплатно слушать прямые аудиотрансляции радиосетей Motor Racing Network и Performance Racing Network (где именно — зависит от конкретной гонки). Также слушатели из США могут наслаждаться передачами различных радиостанций.

Когда начнется сезон гонок NASCAR 2024?

Официально новый сезон NASCAR 2024 года  начинается  18 февраля в воскресенье с гонки Daytona 500. На канале Fox можно будет посмотреть всё событие целиком. 

Расписание гонок NASCAR 2024

Кто выиграет Серию кубков NASCAR в 2024 году? Ниже вы найдете расписание первой половины сезона, а полное расписание можно посмотреть на официальном сайте NASCAR.

Обращаем ваше внимание, что названия гонок могут меняться в течение сезона.

ГонкаДата и времяПлощадкаСетьПобедители
Busch Light Clash at The Coliseum 4 февраля, 20:00 ET / 01:00 GMTМемориальный колизей Лос-Анджелеса (Лос-Анджелес, Калифорния)Fox
Bluegreen Vacations Duel 15 февраля, 19:00 ET / 00:00 GMTМеждународная скоростная трасса Дейтона (Дейтона-Бич, Флорида)FS1
Daytona 50018 февраля, 14:30 ET / 19:30 GMTМеждународная скоростная трасса Дейтона (Дейтона-Бич, Флорида)Fox
Ambetter Health 40025 февраля, 15:00 ET / 20:00 GMTГоночная трасса Атланта (Хэмптон, Джорджия)Fox
Pennzoil 4003 марта, 15:30 ET / 20:30 p.m. GMTЛас Вегас Мотор Спидуэй (Лас-Вегас, Невада)Fox
Shriners Children’s 50010 марта, 15:30 ET / 20:30 GMTФиникс Интернэшнл Рэйсуэй (Эйвондейл, Аризона)Fox
Food City 50017 марта, 15:30 ET / 20:30 GMTБристоль-Мотор-Спидвей (Бристоль, Теннесси)Fox
EchoPark Automotive Grand Prix24 марта, 15:30 ET / 20:30 GMTТрасса Америк (Остин, Техас)Fox
Toyota Owners 40031 марта, 19:00 ET / 12:00 GMTРичмонд Рейсуэй (Ричмонд, Вирджиния)Fox
NASCAR Cup Series Spring Race at Martinsville7 апреля, 15:00 ET / 20:00 GMTМартинсвилль Спидуэй (Риджуэй, Вирджиния)FS1
Autotrader EchoPark Automotive 40014 апреля, 15:30 ET / 20:30 GMTТексас Мотор Спидуэй (Форт-Уэрт, Техас)FS1
Geico 50021 апреля, 15:30 ET / 20:30 GMTМартинсвилль Спидуэй (Мартинсвилль, Вирджиния)Fox
Würth 40028 апреля, 14:00 ET / 19:00 GMTДовер Мотор Спидуэй (Довер, Делавэр)FS1
AdventHealth 4005 мая, 15:00 ET / 20:00 GMTКанзас Спидуэй (Канзас-Сити, Канзас)FS1
Goodyear 40012 мая, 15:00 ET / 20:00 GMTГоночная трасса Дарлингтон (Дарлингтон, Южная Каролина)FS1
NASCAR All-Star Open19 мая, 20:00 ET / 01:00 GMTНорт-Уилксборо Спидуэй (Норт-Уилксборо, Северная Каролина)FS1
NASCAR All-Star Race19 мая, 20:00 ET / 01:00 GMTНорт-Уилксборо Спидуэй (Норт-Уилксборо, Северная Каролина)FS1
Coca-Cola 60026 мая, 18:00 ET / 23:00 GMTШарлотт Мотор Спидуэй (Конкорд, Северная Каролина)Fox
Enjoy Illinois 3002 июня, 15:30 ET / 20:30 GMTВорлд Вайд Технолоджи Рейсуэй (Мэдисон, Иллинойс)FS1
Toyota / Save Mart 3509 июня, 15:30 ET / 20:30 GMTСонома Рейсуэй (Сонома, Калифорния)Fox

*Курсивом выделены выставочные матчи

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ЧаВо: онлайн-трансляции гонок NASCAR

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