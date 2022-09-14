Как смотреть сезон гонок NASCAR 2024

Права на трансляцию гонок NASCAR есть у разных каналов, включая Fox, FS1, NBC и USA Network. Больше всего шансов посмотреть все интересные гонки у тех, кто имеет подписку на беспроводной сервис типа Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV или DirecTV Stream. Сервисы Fubo, YouTube TV и DirecTV Stream также предлагают бесплатный пробный период.

Вы можете посмотреть все гонки с помощью VPN, для этого выполните следующие шаги:

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра онлайн воспользуйтесь расширением ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox и Edge.

Можно ли с помощью VPN смотреть Наскар онлайн из другой страны?

Некоторые пользователи смотрят гонки NASCAR, подключаясь к VPN-серверу другой страны, но такие действия могут нарушать не только правила использования стримиговых платформ, но и законы о защите авторских прав. ExpressVPN является инструментом для защиты приватности и данных, и пользоваться им как средством нарушения авторских прав прямо противоречит нашим Условиям использования сервиса. Мы не можем ни увидеть, ни контролировать, как вы пользуетесь нашей VPN-сетью, поэтому вся ответственность за соблюдение законов и правил лежит на вас.

Лучший VPN-сервис для просмотра гонок NASCAR

ExpressVPN является лучшей VPN для безопасного и защищенного просмотра онлайн всего сезона 2024 года гонок NASCAR. Благодаря серверам следующего поколения с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенным в странах по всему миру, вы сможете наслаждаться полноценной защитой приватности VPN, не пропуская ни минуты спортивного события. ExpressVPN предлагает простые и удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также разнообразные решения для просмотра онлайн на большом экране ТВ. Если вам понадобится помощь, ExpressVPN предлагает поддержку в круглосуточном онлайн-чате и безопасную 30-дневную гарантию возврата денег!

Как смотреть онлайн на большом экране ТВ

Как смотреть Наскар онлайн бесплатно

Если вы хотите посмотреть гонки NASCAR онлайн совершенно бесплатно, для вас есть отличная возможность. Сервисы потокового контента, такие как YouTube TV, Fubo и DirecTV Stream предлагают бесплатный пробный период, то есть вы сможете наслаждаться гонками NASCAR до тех пор, пока не истечет период бесплатного доступа к ТВ-каналам на этом сервисе.

Где смотреть гонки NASCAR в 2024 году

США

YouTube TV

Каналы: FS1, Fox, NBC, USA Network

Стоимость: 73 долл. США в месяц и больше

YouTube TV предлагает жителям и гостям Америки доступ ко всем каналам, где транслируются гонки NASCAR; подписка стоит 73 долл. США в месяц. Возможно, вам понадобится указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104), зато сервис принимает разные способы оплаты. Если вы не хотите вкладываться в подписку YouTube TV, можно воспользоваться бесплатным пробным периодом сервиса.

Примечание. Возможно, вам понадобится действительная банковская карта США или кошелек PayPal, чтобы оформить подписку на YouTube TV. Если у вас нет банковской карты США, можно подписаться на YouTube TV через Google Play.

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Fubo

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: 80 долл. США в месяц

Хорошие новости для фанатов гонок NASCAR из США: Fubo предлагает семидневный бесплатный пробный период и доступ к каждому каналу, где показывают трансляции гонок NASCAR. Для оформления подписки вам понадобится банковская карта США. Использованный адрес для выставления счета может повлиять на то, какие каналы вам будут доступны, и, вероятно, вы уже не сможете изменить свое местоположение.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра онлайн воспользуйтесь расширением ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox и Edge.

DirecTV Stream

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: 84 долл. США в месяц и больше

DirecTV Stream — довольно дорогой сервис, но это отличный вариант для фанатов гонок NASCAR из США, которые предпочитают пользоваться беспроводным сервисом, а не еще одним приложением онлайн-кинотеатра. Сервис DirecTV Stream предлагает 5-дневный бесплатный пробный период.

Sling TV Blue

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: разная

Sling TV предоставляет зрителям из США доступ ко всем каналам, где транслируются гонки NASCAR. Обратите внимание, что сервис Sling больше не предлагает бесплатный пробный период.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра онлайн воспользуйтесь расширением ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox и Edge.

Hulu+Live TV

Каналы: FS1, Fox, USA Network, NBC

Стоимость: 77 долл. США в месяц и больше

Hulu не предлагает бесплатный пробный период, зато для фанатов из Америки здесь есть тарифный план с доступом к телевизионным каналам, где показывают трансляции гонок NASCAR.

Канада

TSN

Стоимость: 20 канадских долл. в месяц

Страна: Канада

Зрители из Канады могут смотреть гонки NASCAR на TSN+ весь сезон. Здесь нет бесплатного пробного периода, зато зрителям из Канады можно купить доступ к сервису TSN+ на сутки всего за 11 канадских долл. Это очень удобно, если хочется посмотреть только какую-то одну гонку или финал.

Как смотреть онлайн на большом экране ТВ

Великобритания

Viaplay

Стоимость: от 16 евро в месяц

Страна: Британия, Ирландия

Фанаты гонок из Британии и Ирландии смогут посмотреть гонки NASCAR онлайн на Viaplay, европейской онлайн-платформе потоковых трансляций.

Где послушать прямые репортажи с гонок NASCAR

Возможно, вы из тех, кому больше нравится слушать репортажи с места проведения гонок NASCAR. ExpressVPN поможет пользователям безопасно и защищенно наслаждаться аудиорепортажами гонок NASCAR.

MRN и PRN

Стоимость: бесплатно

На официальном сайте NASCAR и в официальном приложении этой организации можно бесплатно слушать прямые аудиотрансляции радиосетей Motor Racing Network и Performance Racing Network (где именно — зависит от конкретной гонки). Также слушатели из США могут наслаждаться передачами различных радиостанций.

Когда начнется сезон гонок NASCAR 2024?

Официально новый сезон NASCAR 2024 года начинается 18 февраля в воскресенье с гонки Daytona 500. На канале Fox можно будет посмотреть всё событие целиком.

Расписание гонок NASCAR 2024

Кто выиграет Серию кубков NASCAR в 2024 году? Ниже вы найдете расписание первой половины сезона, а полное расписание можно посмотреть на официальном сайте NASCAR.

Обращаем ваше внимание, что названия гонок могут меняться в течение сезона.

Гонка Дата и время Площадка Сеть Победители Busch Light Clash at The Coliseum 4 февраля, 20:00 ET / 01:00 GMT Мемориальный колизей Лос-Анджелеса (Лос-Анджелес, Калифорния) Fox Bluegreen Vacations Duel 15 февраля, 19:00 ET / 00:00 GMT Международная скоростная трасса Дейтона (Дейтона-Бич, Флорида) FS1 Daytona 500 18 февраля, 14:30 ET / 19:30 GMT Международная скоростная трасса Дейтона (Дейтона-Бич, Флорида) Fox Ambetter Health 400 25 февраля, 15:00 ET / 20:00 GMT Гоночная трасса Атланта (Хэмптон, Джорджия) Fox Pennzoil 400 3 марта, 15:30 ET / 20:30 p.m. GMT Лас Вегас Мотор Спидуэй (Лас-Вегас, Невада) Fox Shriners Children’s 500 10 марта, 15:30 ET / 20:30 GMT Финикс Интернэшнл Рэйсуэй (Эйвондейл, Аризона) Fox Food City 500 17 марта, 15:30 ET / 20:30 GMT Бристоль-Мотор-Спидвей (Бристоль, Теннесси) Fox EchoPark Automotive Grand Prix 24 марта, 15:30 ET / 20:30 GMT Трасса Америк (Остин, Техас) Fox Toyota Owners 400 31 марта, 19:00 ET / 12:00 GMT Ричмонд Рейсуэй (Ричмонд, Вирджиния) Fox NASCAR Cup Series Spring Race at Martinsville 7 апреля, 15:00 ET / 20:00 GMT Мартинсвилль Спидуэй (Риджуэй, Вирджиния) FS1 Autotrader EchoPark Automotive 400 14 апреля, 15:30 ET / 20:30 GMT Тексас Мотор Спидуэй (Форт-Уэрт, Техас) FS1 Geico 500 21 апреля, 15:30 ET / 20:30 GMT Мартинсвилль Спидуэй (Мартинсвилль, Вирджиния) Fox Würth 400 28 апреля, 14:00 ET / 19:00 GMT Довер Мотор Спидуэй (Довер, Делавэр) FS1 AdventHealth 400 5 мая, 15:00 ET / 20:00 GMT Канзас Спидуэй (Канзас-Сити, Канзас) FS1 Goodyear 400 12 мая, 15:00 ET / 20:00 GMT Гоночная трасса Дарлингтон (Дарлингтон, Южная Каролина) FS1 NASCAR All-Star Open 19 мая, 20:00 ET / 01:00 GMT Норт-Уилксборо Спидуэй (Норт-Уилксборо, Северная Каролина) FS1 NASCAR All-Star Race 19 мая, 20:00 ET / 01:00 GMT Норт-Уилксборо Спидуэй (Норт-Уилксборо, Северная Каролина) FS1 Coca-Cola 600 26 мая, 18:00 ET / 23:00 GMT Шарлотт Мотор Спидуэй (Конкорд, Северная Каролина) Fox Enjoy Illinois 300 2 июня, 15:30 ET / 20:30 GMT Ворлд Вайд Технолоджи Рейсуэй (Мэдисон, Иллинойс) FS1 Toyota / Save Mart 350 9 июня, 15:30 ET / 20:30 GMT Сонома Рейсуэй (Сонома, Калифорния) Fox

*Курсивом выделены выставочные матчи

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ЧаВо: онлайн-трансляции гонок NASCAR На каком канале показывают гонки NASCAR? Трансляции гонок NASCAR можно посмотреть на четырех каналах: Fox, FS1, NBC и USA. Как посмотреть гонки NASCAR без кабельного телевидения? Фанатам гонок NASCAR, у которых нет кабельного телевидения, подойдут сервисы YouTube TV, Fubo и DirecTV Stream. Все три сервиса предлагают бесплатный пробный период, а также доступ к каналам, где можно посмотреть гонки NASCAR. Также фанаты NASCAR могут посмотреть трансляции этого события на Hulu+Live TV или Sling TV. Можно ли посмотреть прямые трансляции NASCAR бесплатно? В 2024 году официально нет ни одного сервиса, где можно было бы посмотреть гонки NASCAR бесплатно. При этом вы сможете включить трансляции гонок NASCAR на сервисах Fubo, YouTube TV и DirecTV Stream, которые предлагают бесплатный пробный период. Можно ли смотреть NASCAR на Peacock? В 2024 году сервис Peacock не будет показывать трансляции гонок NASCAR. При этом вы сможете отслеживать основные моменты этого события на Peacock. Можно ли смотреть NASCAR на YouTube? В 2024 году сервис YouTube не будет показывать трансляции гонок NASCAR. При этом сервис YouTube TV предлагает доступ ко всем основным телевизионным каналам (Fox, FS1, NBC и USA), где весь сезон будут показывать трансляции с Серии кубков NASCAR 2024. Можно ли смотреть NASCAR на Amazon Prime? Сервис Prime Video начнет трансляции с гонок NASCAR в 2025 году. Можно ли смотреть NASCAR на Roku? Да, вы сможете посмотреть гонки NASCAR на устройствах Roku. При этом вам также понадобится доступ к беспроводным сервисам YouTube TV, Fubo или DirecTV Stream. Можно ли смотреть бесплатно NASCAR онлайн на Twitch? В 2024 году гонки NASCAR нельзя посмотреть на Twitch. В каких приложениях можно смотреть NASCAR? Вы сможете посмотреть гонки NASCAR в приложениях YouTube TV, Fubo и DirecTV Stream. Где можно найти турнирную таблицу NASCAR? Вы найдете турнирную таблицу NASCAR на официальном сайте организации. Можно ли смотреть онлайн NASCAR на компьютере? Конечно! Если вы открываете сервис потоковых трансляций из веб-браузера, обязательно установите расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge. В этом расширении есть набор полезных функций, которые помогут смотреть трансляции онлайн без помех. Можно ли смотреть онлайн NASCAR со смартфона или планшета? Да. ExpressVPN предлагает приложения для всех популярных мобильных устройств, включая устройства iOS и Android. Как смотреть онлайн NASCAR на телевизоре с VPN? Если кратко, то есть пять разных способов смотреть спортивные передачи онлайн на своем ТВ с ExpressVPN: 1. При помощи собственного приложения для устройства Smart TV, Android TV, или другого стримингового устройства.

2. Запустив трансляцию на своем компьютере и подключив телевизор к нему при помощи HDMI-кабеля.

3. При помощи беспроводного дублирования экрана на свой телевизор или стриминговое устройство с компьютера или мобильного устройства.

4. Подключившись к роутеру с прошивкой ExpressVPN, к которому также можно подключить неограниченное количество устройств и с которым очень просто подключаться к разным локациям VPN-серверов одновременно.

5. С помощью функции MediaStreamer, созданной ExpressVPN для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение — например, для игровых консолей и телеприставок. Достаточно настроить MediaStreamer всего раз, однако учтите, что эта функция не обеспечивает полноценную VPN-защиту. Больше информации о том, как установить ExpressVPN на свой телевизор с большим экраном, вы найдете здесь, или обратившись в нашу круглосуточную поддержку за пошаговыми инструкциями. После подключения к рекомендованной локации VPN-серверов я не могу войти в учетную запись стримингового сервиса. Не волнуйтесь! Загрузка сервера меняется очень быстро (особенно когда много людей пытаются посмотреть одну и ту же трансляцию), но это именно та причина, по которой сервис ExpressVPN располагает высокоскоростными серверами по всему миру. Например, если вы хотите открыть сайт Германии или США, попробуйте подключиться к другой локации серверов в этих странах. После подключения к VPN скорость моего интернет-соединения все еще низкая. Если ваше интернет-соединение медленное или онлайн-трансляции постоянно прерываются, для этого может быть несколько причин: — большое расстояние между VPN-сервером в выбранной локации и вашим фактическим местоположением;

— тип вашего подключения (проводное подключение обычно надежнее, чем беспроводное);

— проблемы с межсетевым взаимодействием между интернет-провайдером и VPN-сервисом;

— низкая скорость интернет-подключения в вашей локации;

— тип и вычислительная мощность вашего устройства. Для решения проблемы попробуйте выполнить каждое из этих действий: 1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN.

2. Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

3. Измените свой VPN-протокол. Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, но проблема со скоростью воспроизведения видео онлайн не решена, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и в течение нескольких секунд вам ответят. На каких еще стриминговых сервисах я могу смотреть контент с ExpressVPN? ExpressVPN работает без проблем со всеми популярными стриминговыми приложениями со всего мира. Пользуясь VPN-сервисом для доступа к стриминговым платформам, вы будете смотреть видео защищенно на молниеносной скорости и в качестве HD без ограничений пропускной способности и вмешательств со стороны своего интернет-провайдера (иногда именно в этом причина низкой скорости подключения). Если вы хотите следить за успехами своей любимой спортивной команды из любой точки мира (даже во время путешествий или при подключении к незащищенным сетям типа общественных Wi-Fi-сетей), то ExpressVPN станет для этого отличным инструментом.