Смотрите матчи MLB на MLB.TV с VPN

Самый простой способ получить доступ ко всем матчам MLB заключается в том, чтобы оформить подписку на MLB.TV. Этот сервис доступен по всему миру. ExpressVPN полностью поддерживает MLB.TV и обеспечит вам возможность смотреть трансляции более приватным и защищенным образом. Подключившись к локации VPN-серверов в регионе, где игры не транслируются, вы защититесь от блокировок MLB. Сервис предоставляет 7-дневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть прямые трансляции MLB на MLB.TV под защитой VPN:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в регионе, где игры не транслируются. Откройте сайт MLB.TV и оформите пробную подписку. Наслаждайтесь просмотром!

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите бейсбольные матчи на MLB.TV без ограничений

MLB.TV — это отличный сервис, однако вы можете столкнуться с блокировками. Дело в том, что региональные рынки имеют исключительные права на вещание, поэтому некоторые игры не будут доступны для онлайн-просмотра, пока не пройдет 48 часов с момента трансляции матча по ТВ.

Как избежать блокировок MLB? Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в регионе, где не ведется трансляция игр. Допустим, вы находитесь в Бостоне, и по ТВ показывают игру Red Sox. Это значит, что вы не сможете смотреть эту же трансляцию онлайн. Подключитесь к VPN-серверу в другом городе или стране, чтобы смотреть трансляции более приватным и безопасным образом, не сталкиваясь с ограничениями пропускной способности подключения интернет-провайдером.

Смотрите матчи MLB в прямом эфире на Sling TV

Цена: 10 USD/месяц и выше

Каналы: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1, MLB Network

Sling TV предлагает доступ к каналам, где также транслируются матчи MLB — например, к MLB Network, ESPN, ESPN 2, TBS, Fox и FS1.

Чтобы получить доступ к этим каналам, вам потребуется оформить подписку Sling Orange и Sling Blue. Воспользуйтесь аддоном Sports Extra для Sling TV, чтобы смотреть MLB Network за дополнительные 10 USD/месяц.

Здесь доступен трехдневный бесплатный пробный период. Чтобы оформить подписку, вам потребуется выданная американским банком кредитная/дебетовая карта или учетная запись PayPal.

Чтобы смотреть MLB на Sling TV под защитой VPN:

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Узнайте больше о том, как смотреть Sling TV с ExpressVPN.

Смотрите MLB на YouTube TV

Цена: 65 USD/месяц и выше

Каналы: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1, MLB Network

Сотрудничество между YouTube и MLB было расширено, и теперь прямые трансляции также доступны на YouTube TV. YouTube TV предлагает доступ к каналам, где транслируются матчи MLB, стоимость подписки составляет 65 долларов США в месяц. Если вы не планируете оформлять подписку на YouTube TV, воспользуйтесь пятидневным бесплатным пробным периодом.

Чтобы смотреть матчи под защитой VPN:

Примечание. Для регистрации вам может потребоваться указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104 и так далее)

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Узнайте, как смотреть YouTube TV с ExpressVPN.

Смотрите матчи MLB в прямом эфире на Hulu+Live TV

Цена: 65 USD/месяц

Каналы: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox и FS1

Hulu+Live TV предлагает доступ к каналам, где транслируются игры MLB (за исключением MLB Network). Вам будет доступен семидневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть матчи MLB на Hulu под защитой VPN:

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Узнайте больше о том, как смотреть Hulu с ExpressVPN.

Смотрите бейсбол онлайн на Amazon Prime Video

Amazon Prime предлагает доступ к MLB.TV в формате аддона, доступного за 25 USD/месяц. Также доступен 30-дневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть матчи MLB под защитой VPN:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к подходящей серверной локации. Откройте Amazon и оформите подписку. Если собираетесь смотреть игры через веб-браузер, воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN. Наслаждайтесь просмотром!

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Узнайте больше о том, как смотреть Amazon Prime Video с ExpressVPN.

Смотрите игры MLB в прямом эфире на Sky Sports

Цена: 22 GBP/месяц и выше

Каналы: Sky Sports Today

Живете в Британии? Sky Sports даст вам доступ к прямым трансляциям спортивных матчей. Для регистрации вам потребуется указать действительный почтовый индекс и указать данные кредитной/дебетовой карты, выданной британским или ирландским банком.

Если у вас есть подписка на Sky, вы сможете смотреть трансляции на Sky Go. Используя VPN, вы сможете смотреть потоковый контент более приватным и безопасным образом.

Чтобы смотреть MLB на Sky Sports с VPN:

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Узнайте больше о том, как смотреть Sky с ExpressVPN.

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