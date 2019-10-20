Сезон Формулы-1 2023 года стартует в Бахрейне 5 марта и завершится в Абу-Даби 26 ноября. В нем запланировано рекордное количество гонок — 24, причем один из этапов будет снова проводиться в Катаре, а Лас-Вегас станет предпоследним этапом субботней гонки.

Смотреть Формулу-1 сейчас

На этой странице вы найдете информацию о том, как смотреть онлайн самый престижный чемпионат по гонкам в мире, обновления турнирной таблицы для гонщиков и конструкторов, а также расписание чемпионата.

Смотрите прямые трансляции гонок Формулы-1 бесплатно в Бельгии и Австрии

RTBF и ServusTV

Цена: бесплатно

Бельгийский канал RTBF и австрийский канал ServusTV транслируют гонки бесплатно с комментариями на французском и немецком языках соответственно.

Чтобы смотреть Формулу-1 бесплатно на RTBF или ServusTV:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в Бельгии (RTBF) или Австрии (ServusTV). Откройте выбранный сайт (RTBF или ServusTV). Смотрите гонки в прямом эфире!

Смотрите на компьютере? Наилучшее качество трансляций можно получить, установив расширение ExpressVPN для браузера для Chrome, Firefox или Edge.

Смотреть RTBF онлайн

Совет от экспертов: если вы хотите смотреть гонки с комментариями на английском языке, то можете включить радиостанцию BBC Radio 5 live , пока смотрите видеотрансляцию.

Смотрите прямые трансляции Формулы-1 на ABC, ESPN и ESPN 2 в США

Цена: от 35 долл. США в месяц

Каналы: ABC, ESPN и ESPN 2

Смотрите ли вы кабельное телевидение США или пользуетесь беспроводными сервисами, вы сможете следить за гонками на каналах ABC, ESPN и ESPN 2. Подписку на сеть телевизионных каналов ESPN Deportes можно купить в дополнение к подпискам на сервисы Sling и Hulu; здесь можно смотреть испанские синхронные трансляции некоторых заездов. Даты и время трансляций вы можете найти на официальном сайте ESPN. Бесплатный пробный период доступен через сервисы YouTube TV, Sling TV и Hulu.

Большинство гонок Формулы-1 будет транслироваться на канале ESPN 2. Гран-при Монако и Британии будут транслироваться на основных каналах сети ESPN, а Гран-при Канады, США и Мексики (как и вечерние повторы трансляций Гран-при Монако) можно будет посмотреть на ABC.

Чтобы смотреть Формулу-1 на ESPN:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в США. Перейдите на сайт Sling TV Orange (от 35 долл. США в месяц), Hulu+Live TV (70 долл. США в месяц) или YouTube TV (от 55 долл. в США в месяц), а затем воспользуйтесь бесплатным пробным периодом. Наслаждайтесь просмотром!

Примечание. Чтобы воспользоваться бесплатным пробным периодом на Sling TV, необходимо использовать приложение Sling TV, а не регистрироваться на сайте. Вам может понадобиться банковская карта США, чтобы оформить подписку на сервисы YouTube TV, Sling TV и Hulu+Live TV. Оформить подписку на YouTube TV можно через Google Play, даже если у вас нет банковской карты США.

Узнайте больше о том, как смотреть Sling TV, YouTube TV и Hulu+Live TV с ExpressVPN.

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте, как подключить свой телевизор к ExpressVPN.

Смотреть на телевизоре

Смотрите трансляции онлайн на официальном сервисе F1 TV Pro

Цена: 10 долл. США в месяц или 80 долл. США в год

Официальные трансляции на сервисе F1 TV Pro освещают все гонки, но стоимость подписки зависит от выбранной локации. Сервис предлагает семидневный бесплатный пробный период в некоторых странах (например, в Индии), но не в США. Чтобы смотреть трансляции под защитой VPN:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в стране, где сервис F1 TV Pro доступен. Перейдите на сайт Формулы-1 . Включите онлайн-трансляцию гонок!

Хотите смотреть на большом экране? Узнайте, как подключить свой телевизор к ExpressVPN.

Скачайте приложение F1 TV для iOS и Android

Приложения F1TV для телефонов и планшетов на базе iOS и Android позволяют смотреть гонки в любом месте и предлагают такие функции, как режим «Битва» (два гонщика, две камеры в кабине, бок о бок), который отлично подходит для наблюдения за напряженными гонками с двух точек зрения. Вы также сможете смотреть эксклюзивные документальные фильмы и передачи и получите доступ к обширному архиву контента.

Купить подписку на ExpressVPN

Смотрите Формулу-1 на голландском языке на Viaplay

Цена: от 10 евро в месяц

Новая голландская стриминговая платформа Viaplay транслирует различные спортивные события в прямом эфире, включая Формулу-1, Бундеслигу, дартс и Английскую Премьер-лигу, а также оригинальные сериалы, детские передачи и голливудские фильмы по запросу. Сервис запущен как раз вовремя, чтобы зрители успели посмотреть полный сезон гонок с участем национального героя Макса Ферстаппена. Чтобы смотреть прямые трансляции Формулы-1 на голландском языке:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в Нидерландах. Откройте сайт viaplay.com/nl и зарегистрируйтесь. Смотрите Формулу-1!

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Смотрите гонки 2023 года в Британии с NOW

Цена: 33 фунтов стерлингов в месяц или 12 фунтов стерлингов в день

Канал: Sky Sports F1

NOW — это отличный способ смотреть 11 каналов Sky Sports онлайн без контракта, включая все трансляции гонок Формулы-1 в 2023 году на канале Sky Sports F1. Если вы хотите посмотреть конкретную гонку, например, Гран-при Абу-Даби, вы можете выбрать подписку на день или воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом. Чтобы узнать время трансляций и вовремя подключиться, ознакомьтесь с официальным расписанием канала Sky Sports.

Чтобы смотреть Формулу-1 на платформе NOW:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в Великобритании. Откройте сайт NOW и зарегистрируйтесь. Наслаждайтесь гонками!

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Смотрите гонки в Британии на канале Sky Sports F1

Цена: от 22 фунтов стерлингов

Каналы: Sky Sports F1

Британская сеть спортивных телеканалов Sky Sports в 2023 году будет транслировать гонки Формулы-1 на канале Sky Sports F1. Расписание трансляций вы найдете на официальном сайте Sky Sports. Чтобы смотреть эти телевизионные трансляции, вам понадобится специальное оборудование. Также вам нужно будет предоставить действительный почтовый индекс и данные банковской карты Британии или Ирландии.

Если у вас уже есть подписка на сервис Sky, то вы можете смотреть трансляции через Sky Go. С VPN вы сможете смотреть Sky Go, даже если путешествуете за границей.

Чтобы смотреть Формулу-1 на Sky Sports:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в Великобритании. Перейдите на сайт Sky Go и войдите в свою учетную запись. Наслаждайтесь гонками!

Смотреть Sky Go с ExpressVPN

Смотрите обзор ярких событий Формулы-1 в 2023 году бесплатно

Цена: бесплатно

Обзор запоминающихся событий всех гонок Формулы-1 можно посмотреть на официальном YouTube-канале Формулы-1 и на британском канале Channel 4.

Чтобы посмотреть обзор событий Формулы-1 на Channel 4 и YouTube:

Как смотреть Channel 4

Слушайте бесплатные комментарии Гран-при Формулы-1 на BBC Sounds

Цена: бесплатно

Сервис BBC Sounds даст вам доступ к прямым аудиокомментариям к Гран-при Формулы-1; подключиться можно из любой точки мира.

Чтобы слушать более защищенно и приватно:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к ближайшей серверной локации. Перейдите на сайт BBC Sounds. Слушайте прямой репортаж!

Купить подписку на ExpressVPN

Можно ли смотреть трансляции Формулы-1 на Twitch?

На сервисе Twitch вы найдете множество контента по Формуле-1 и трансляции F1 Esports, но прямых трансляций гонок там нет.

Будет ли проводиться Гран-при Формулы-1 в России в 2023 году?

Из-за обострения конфликта с Украиной Гран-при Формулы-1 в России отменен. В обозримом будущем чемпионат в Россию не вернется.

Расписание гонок Формулы-1 на 2023 год

Вот расписание событий Формулы-1 на 2023 год согласно FIA. Точное время трансляций ищите на сайте выбранного стримингового сервиса. Указанные ниже даты могут меняться.

ДАТА ГРАН-ПРИ ФОРМУЛЫ-1 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 5 марта 2023 Гран-при Бахрейна Международный автодром Бахрейна 19 марта 2023 Гран-при Саудовской Аравии Трасса «Джидда Корниш» 2 апреля 2023 Гран-при Австралии Трасса «Альберт-Парк» 30 апреля 2023 Гран-при Азербайджана Уличная трасса Баку 21 мая 2023 Гран-при Эмилии-Романьи Автодром Энцо и Дино Феррари 28 мая 2023 Гран-при Монако Городская трасса Монте-Карло 4 июня 2023 Гран-при Испании Автодром Барселона-Каталунья 18 июня 2023 Гран-при Канады Автодром имени Жиля Вильнева 2 июля 2023 Гран-при Австрии Трасса «Ред Булл Ринг» 9 июля 2023 Гран-при Великобритании Автодром «Сильверстоун» 23 июля 2023 Гран-при Венгрии Трасса «Хунгароринг» 30 июля 2023 Гран-при Бельгии Трасса «Спа-Франкоршам» 27 августа 2023 Гран-при Дании Кольцо «Зандворт» 3 сентября 2023 Гран-при Италии Национальный автодром Монцы 17 сентября 2023 Гран-при Сингапура Городская трасса «Марина Бей» 24 сентября 2023 Гран-при Японии Международная гоночная трасса Судзука 8 октября 2023 Гран-при Катара Международный автодром Лусаил 22 октября 2023 Гран-при США «Трасса Америк» 29 октября 2023 Гран-при Мексики Автодром имени братьев Родригес 5 ноября 2023 Гран-при Сан-Паулу Автодром имени Жозе Карлуса Пасе 18 ноября 2023 Гран-при Лас-Вегаса Невада 26 ноября 2023 Гран-при Абу-Даби Трасса «Яс Марина»

Прямые трансляции Формулы 1 — ЧаВо

Можно ли смотреть трансляции спортивных событий на моем компьютере?

Конечно! Если вы открываете сервис потоковых трансляций через веб-браузер, обязательно установите расширение ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox или Edge. С его помощью вы сможете смотреть трансляции еще более комфортным образом.

Можно ли смотреть трансляции спортивных событий на моем смартфоне или планшете?

Да. ExpressVPN предлагает приложения для основных мобильных устройств, включая устройства под управлением ОС iOS и Android.



Где можно посмотреть трансляцию заезда этой недели?

Узнать расписание заездов можно в верхней части этой статьи: вы сможете узнать там дату, время и платформу, которая будет транслировать соответствующую гонку.

Чтобы смотреть F1, выполните следующие действия:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации в подходящей стране. Зайдите в свою учетную запись нужного сервиса потоковых трансляций (например, RTBF или ESPN+). Наслаждайтесь просмотром!

Можно ли смотреть трансляции гонок Формулы 1 на Twitch?

Twitch — это отличный источник связанного с Формулой 1 контента, в том числе киберспортивного. К сожалению, прямые трансляции самих заездов здесь посмотреть нельзя.

Как смотреть трансляцию на моем ТВ с помощью VPN?

Вкратце говоря, есть пять разных способов смотреть трансляции спортивных событий на ТВ с помощью ExpressVPN:

Установив собственное приложение для телевизора Smart TV или телеприставки.

Запустив трансляцию на компьютере и подключив к нему телевизор через кабель HDMI.

Передавая изображения, в том числе беспроводным образом, на телевизор или телеприставку с вашего компьютера или мобильного устройства.

Используя роутер, на котором настроено подключение к ExpressVPN — так вы сможете подключить сколько угодно устройств и использовать сразу несколько локаций VPN-серверов одновременно.

С помощью MediaStreamer, разработанного ExpressVPN решения для устройств, не поддерживающих установку VPN (например, Apple TV и игровых приставок). MediaStreamer надо настраивать всего один раз, хотя этот метод и не обеспечивает полной VPN-защиты. Обратите внимание, что вы можете подключить ваше устройство Apple TV или игровую приставку в VPN-роутеру, чтобы смотреть трансляции комфортно и защищенно!

Чтобы узнать больше о том, как установить ExpressVPN на ваш телевизор, нажмите ниже или обратитесь в нашу доступную 24/7 службу поддержки за пошаговыми инструкциями.

Подключение к VPN-серверу установлено, но сервис трансляций всё равно не открывается!



Не волнуйтесь! Уровень нагрузки на серверы меняется очень быстро, и это особенно актуально в те моменты, когда люди со всего мира хотят посмотреть определенные трансляции. Именно поэтому ExpressVPN располагает глобальной и высокоскоростной серверной сетью. Если вам, к примеру, нужен доступ к американскому или немецкому сайту, попробуйте подключиться к другой локации VPN-серверов в этих странах.

Если вы пытаетесь подключиться к единственной в стране локации серверов, в первую очередь проверьте настройки геолокации. Если вы используете мобильное устройство, отключитесь от VPN, отключите геолокацию, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах под управлением ОС Windows и Mac вы можете отключить службы определения местоположения через меню «Конфиденциальность и безопасность».

Дополнительную информацию вы можете узнать, прочитав эту подробную справочную статью, также вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки через доступный 24/7 онлайн-чат.

Подключение к VPN-серверу установлено, но скорость слишком низкая



Существует несколько причин, почему скорость вашего интернет-подключения недостаточно высокая, а трансляция загружается с помехами и буферизацией:

Расстояние между выбранной вами локацией VPN-серверов и местом, где вы сейчас находитесь;

Тип вашего подключения ( проводные подключения в целом стабильнее беспроводных );

подключения в целом стабильнее ); Недостаточно качественный обмен трафиком между VPN-сервисом и вашим интернет-провайдером;

Низкая скорость интернет-подключения в вашем регионе;

Тип вашего устройства и объем доступных ему вычислительных ресурсов.

Чтобы устранить возможную проблему, воспользуйтесь следующими советами:

Загрузите самую актуальную версию ExpressVPN.

Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

Измените ваш VPN-протокол.

Если вы перепробовали все приведенные выше советы, однако это не помогло устранить проблемы со скоростью подключения, обратитесь в доступную 24/7 службу поддержки ExpressVPN, и мы тут же займемся вашим вопросом.

Прочитать больше про устранение проблем со скоростью подключения.

Какие сервисы потоковых трансляций можно смотреть с ExpressVPN?

ExpressVPN отлично подходит для просмотра контента всех самых популярных онлайн-кинотеатров, где бы вы ни были. Использование VPN для просмотра потоковых трансляций обеспечивает вам безопасные и невероятно быстрые подключения с неограниченной пропускной способностью. Вы сможете смотреть контент в HD и не переживать, что интернет-провайдер снизит скорость передачи данных. Если вы хотите поболеть за свою любимую команду здесь и сейчас, будь то во время поездки или при подключении к небезопасной публичной сети Wi-Fi, ExpressVPN поможет вам смотреть трансляцию спортивного события самым комфортным образом.