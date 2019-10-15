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Как смотреть онлайн Евро-2024: прямые трансляции чемпионата Европы по футболу

Обновлено: 4 января 2024
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Как смотреть онлайн Евро-2024: прямые трансляции чемпионата Европы по футболу

Смотрите Кубок УЕФА 2024 в прямом эфире онлайн на BBC и ITV

Цена: бесплатно

Каналы: BBC и ITV

BBC и ITV — официальные вещатели чемпионата Европы по футболу Евро-2021 в Великобритании. Чтобы смотреть прямые трансляции на английском языке бесплатно:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к серверной локации в Швейцарии.
  3. Зарегистрируйтесь на сайте Zattoo.
  4. Смотрите матчи совершенно бесплатно!

Примечание. Обязательно ознакомьтесь с официальным расписанием трансляций на страницах с программой BBC и программой ITV.

Могу ли я использовать VPN, чтобы смотреть турнир Евро-2024 из другой страны?

ExpressVPN — это сервис, обеспечивающий защиту конфиденциальности и безопасности, и его не следует использовать в качестве средства обхода авторских прав. Мы не можем видеть или контролировать то, что вы делаете, подключившись к нашим VPN-серверам, поэтому вы сами несете ответственность за соблюдение наших Условий предоставления услуг, условий вашего контент-провайдера и любых применимых законов.

Когда будет проходить чемпионат УЕФА Евро-2024?

Турнир Евро-2021 должен начаться 11 июня 2021 года и закончиться 11 июля. В турнире примут участие 24 мужские сборные из стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи будут транслироваться по телевидению и радио во всем мире.

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