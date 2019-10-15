Смотрите Кубок УЕФА 2024 в прямом эфире онлайн на BBC и ITV

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Каналы: BBC и ITV

BBC и ITV — официальные вещатели чемпионата Европы по футболу Евро-2021 в Великобритании. Чтобы смотреть прямые трансляции на английском языке бесплатно:

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Примечание. Обязательно ознакомьтесь с официальным расписанием трансляций на страницах с программой BBC и программой ITV.

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Турнир Евро-2021 должен начаться 11 июня 2021 года и закончиться 11 июля. В турнире примут участие 24 мужские сборные из стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи будут транслироваться по телевидению и радио во всем мире.