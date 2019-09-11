Смотрите матчи Серии А на CBS
Цена: от 6 долларов США в месяц и выше
CBS — это официальный вещатель итальянской Серии А в США. Большинство матчей будут транслироваться на Paramount Plus, за исключением отдельных матчей, которые будут показаны на CBS Sports Network, которая доступна через основные американские стриминговые сервисы и Paramount Plus. Есть возможность смотреть бесплатно в пробном режиме.
Чтобы смотреть матчи Серии А приватно и безопасно через VPN:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к защищенной серверной локации на территории США.
- Откройте YouTube TV (от 55 долларов США в месяц и выше), fuboTV (65 долларов США в месяц), Hulu (65 долларов США в месяц) или Paramount Plus (от 6 долларов США в месяц и выше) и зарегистрируйтесь. Возможно, потребуется ввести действительный американский почтовый индекс (например, 27405, 11572).
- Готово!
Примечание. Для подписки на YouTube TV, fuboTV, Hulu и Paramount Plus может потребоваться действительный почтовый индекс США. Кроме того, вы можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет американской кредитной/дебетовой карты.
Узнайте больше о просмотре YouTube TV, fuboTV, Sling TV и Hulu с ExpressVPN.
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Смотрите матчи Серии А на DAZN
Цена: 20 канадских долларов в месяц или 150 канадских долларов в год
DAZN предлагает прямые трансляции отдельных матчей Серии А в течение всего года. Доступен 30-дневный бесплатный пробный период.
Чтобы смотреть прямые трансляции матчей на DAZN приватно и безопасно через VPN:
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- Откройте DAZN и зарегистрируйтесь.
- Приятного просмотра!
Примечание. Для подписки на канадский сервис DAZN вам может понадобиться канадская кредитная/дебетовая карта и почтовый индекс (например, G1X 2W1, V9N 9C5). Также принимается оплата через Paypal.
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Смотрите матчи Серии А на BT Sport
Если вы живете в Великобритании, то прямые трансляции матчей можно смотреть на канале BT Sport. Для онлайн-просмотра вам понадобится ID сервиса. Чтобы получить ID, требуется лицензия на телевизионное вещание, для которой необходим действительный адрес для выставления счетов и местная банковская карта.
Смотрите голы и яркие моменты Серии A на YouTube
Следите за событиями и лучшими голами в каждой игре на официальном YouTube-канале Серии А:
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Расписание матчей Чемпионата Италии по футболу 2021-22
|Дата
|Событие
|13 августа 2021 – 23 мая 2022
|Серия А 2021–22
|8 августа 2021 – 11 мая 2022
|Кубок Италии 2021–22
Расписание матчей Серии А 2021-22
Серия А сезона 2021–2022 начинается 13 августа 2021 года и заканчивается 23 мая 2022 года.
Матчи Серии А часто проводятся в следующее время (ET):
- по средам в 15:00
- по воскресеньям в 09:00
Какой из этих матчей Серии А вы ждете больше всего? Оставьте комментарий ниже!
|Дата и время (EST)
|Матчи
|11 сентября 2021 в 12:00
|Наполи — Ювентус
|12 сентября 2021 в 12:00
|Милан — Лацио
|19 сентября 2021
|Ювентус — Милан
|26 сентября 2021
|Лацио — Рома
|17 октября 2021
|Ювентус — Рома
|17 октября 2021
|Лацио — Интернационале
|24 октября 2021
|Рома — Наполи
|24 октября 2021
|Интернационале — Ювентус
|31 октября 2021
|Рома — Милан
|7 ноября 2021
|Милан — Интернационале
|21 ноября 2021
|Лацио — Ювентус
|21 ноября 2021
|Интернационале — Наполи
|28 ноября 2021
|Наполи — Лацио
|5 декабря 2021
|Рома — Интернационале
|19 декабря 2021
|Милан — Наполи
|6 января 2022
|Ювентус — Наполи
|6 января 2022
|Милна — Рома
|9 января 2022
|Интернационале — Лацио
|9 января 2022
|Рома — Ювентус
|23 января 2022
|Милан — Ювентус
|6 февраля 2022
|Интернационале — Милан
|13 февраля 2022
|Наполи — Интернационале
|27 февраля 2022
|Лацио — Наполи
|6 марта 2022
|Наполи — Милан
|20 марта 2022
|Рома — Лацио
|3 апреля 2022
|Ювентус — Интернационале
|16 апреля 2022
|Наполи — Рома
|24 апреля 2022
|Интернационале — Рома
|24 апреля 2022
|Лацио — Милан
|15 мая 2022
|Ювентус — Лацио
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