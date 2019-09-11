Смотрите матчи Серии А на CBS

Цена: от 6 долларов США в месяц и выше

CBS — это официальный вещатель итальянской Серии А в США. Большинство матчей будут транслироваться на Paramount Plus, за исключением отдельных матчей, которые будут показаны на CBS Sports Network, которая доступна через основные американские стриминговые сервисы и Paramount Plus. Есть возможность смотреть бесплатно в пробном режиме.

Чтобы смотреть матчи Серии А приватно и безопасно через VPN:

Примечание. Для подписки на YouTube TV, fuboTV, Hulu и Paramount Plus может потребоваться действительный почтовый индекс США. Кроме того, вы можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет американской кредитной/дебетовой карты.

Узнайте больше о просмотре YouTube TV, fuboTV, Sling TV и Hulu с ExpressVPN.

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Смотрите матчи Серии А на DAZN

Цена: 20 канадских долларов в месяц или 150 канадских долларов в год

DAZN предлагает прямые трансляции отдельных матчей Серии А в течение всего года. Доступен 30-дневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть прямые трансляции матчей на DAZN приватно и безопасно через VPN:

Примечание. Для подписки на канадский сервис DAZN вам может понадобиться канадская кредитная/дебетовая карта и почтовый индекс (например, G1X 2W1, V9N 9C5). Также принимается оплата через Paypal.

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Смотрите матчи Серии А на BT Sport

Если вы живете в Великобритании, то прямые трансляции матчей можно смотреть на канале BT Sport. Для онлайн-просмотра вам понадобится ID сервиса. Чтобы получить ID, требуется лицензия на телевизионное вещание, для которой необходим действительный адрес для выставления счетов и местная банковская карта.

Смотрите голы и яркие моменты Серии A на YouTube

Следите за событиями и лучшими голами в каждой игре на официальном YouTube-канале Серии А:

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Дата Событие 13 августа 2021 – 23 мая 2022 Серия А 2021–22 8 августа 2021 – 11 мая 2022 Кубок Италии 2021–22

Расписание матчей Серии А 2021-22

Серия А сезона 2021–2022 начинается 13 августа 2021 года и заканчивается 23 мая 2022 года.

Матчи Серии А часто проводятся в следующее время (ET):

по средам в 15:00

по воскресеньям в 09:00

Какой из этих матчей Серии А вы ждете больше всего? Оставьте комментарий ниже!

Дата и время (EST) Матчи 11 сентября 2021 в 12:00 Наполи — Ювентус 12 сентября 2021 в 12:00 Милан — Лацио 19 сентября 2021 Ювентус — Милан 26 сентября 2021 Лацио — Рома 17 октября 2021 Ювентус — Рома 17 октября 2021 Лацио — Интернационале 24 октября 2021 Рома — Наполи 24 октября 2021 Интернационале — Ювентус 31 октября 2021 Рома — Милан 7 ноября 2021 Милан — Интернационале 21 ноября 2021 Лацио — Ювентус 21 ноября 2021 Интернационале — Наполи 28 ноября 2021 Наполи — Лацио 5 декабря 2021 Рома — Интернационале 19 декабря 2021 Милан — Наполи 6 января 2022 Ювентус — Наполи 6 января 2022 Милна — Рома 9 января 2022 Интернационале — Лацио 9 января 2022 Рома — Ювентус 23 января 2022 Милан — Ювентус 6 февраля 2022 Интернационале — Милан 13 февраля 2022 Наполи — Интернационале 27 февраля 2022 Лацио — Наполи 6 марта 2022 Наполи — Милан 20 марта 2022 Рома — Лацио 3 апреля 2022 Ювентус — Интернационале 16 апреля 2022 Наполи — Рома 24 апреля 2022 Интернационале — Рома 24 апреля 2022 Лацио — Милан 15 мая 2022 Ювентус — Лацио