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Смотрите Серию А 2022–23 в прямом эфире с VPN

Обновлено: 21 марта 2023
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Смотрите Серию А 2022–23 в прямом эфире с VPN

Смотрите матчи Серии А на CBS

Цена: от 6 долларов США в месяц и выше

CBS — это официальный вещатель итальянской Серии А в США. Большинство матчей будут транслироваться на Paramount Plus, за исключением отдельных матчей, которые будут показаны на CBS Sports Network, которая доступна через основные американские стриминговые сервисы и Paramount Plus. Есть возможность смотреть бесплатно в пробном режиме.

Чтобы смотреть матчи Серии А приватно и безопасно через VPN:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к защищенной серверной локации на территории США.
  3. Откройте YouTube TV (от 55 долларов США в месяц и выше), fuboTV (65 долларов США в месяц), Hulu (65 долларов США в месяц) или Paramount Plus (от 6 долларов США в месяц и выше) и зарегистрируйтесь. Возможно, потребуется ввести действительный американский почтовый индекс (например, 27405, 11572).
  4. Готово!

Примечание. Для подписки на YouTube TV, fuboTV, Hulu и Paramount Plus может потребоваться действительный почтовый индекс США. Кроме того, вы можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет американской кредитной/дебетовой карты.

Узнайте больше о просмотре YouTube TV, fuboTV, Sling TV и Hulu с ExpressVPN.

Хотите смотреть на большом экране? Здесь вы найдете подробные инструкции.

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Смотрите матчи Серии А на DAZN

Цена: 20 канадских долларов в месяц или 150 канадских долларов в год

DAZN предлагает прямые трансляции отдельных матчей Серии А в течение всего года. Доступен 30-дневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть прямые трансляции матчей на DAZN приватно и безопасно через VPN:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к защищенной серверной локации в Канаде.
  3. Откройте DAZN и зарегистрируйтесь.
  4. Приятного просмотра!

Примечание. Для подписки на канадский сервис DAZN вам может понадобиться канадская кредитная/дебетовая карта и почтовый индекс (например, G1X 2W1, V9N 9C5). Также принимается оплата через Paypal.

Узнайте подробнее о том, как смотреть DAZN с ExpressVPN.

Хотите смотреть на большом экране? Здесь вы найдете подробные инструкции.

Смотрите матчи Серии А на BT Sport

Если вы живете в Великобритании, то прямые трансляции матчей можно смотреть на канале BT Sport. Для онлайн-просмотра вам понадобится ID сервиса. Чтобы получить ID, требуется лицензия на телевизионное вещание, для которой необходим действительный адрес для выставления счетов и местная банковская карта.

Смотрите голы и яркие моменты Серии A на YouTube

Следите за событиями и лучшими голами в каждой игре на официальном YouTube-канале Серии А:

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  2. Подключитесь к подходящей защищенной серверной локации.
  3. Откройте официальный канал YouTube Серии А.
  4. Наслаждайтесь яркими моментами!

Узнайте подробнее о том, как смотреть YouTube с ExpressVPN.

Хотите смотреть на большом экране? Здесь вы найдете подробные инструкции.

Расписание матчей Чемпионата Италии по футболу 2021-22

ДатаСобытие
13 августа 2021 – 23 мая 2022Серия А 2021–22
8 августа 2021 – 11 мая 2022Кубок Италии 2021–22

Расписание матчей Серии А 2021-22 

Серия А сезона 2021–2022 начинается 13 августа 2021 года и заканчивается 23 мая 2022 года.

Матчи Серии А часто проводятся в следующее время (ET):

  • по средам в 15:00
  • по воскресеньям в 09:00

Какой из этих матчей Серии А вы ждете больше всего? Оставьте комментарий ниже!

Дата и время (EST)Матчи
11 сентября 2021 в 12:00Наполи — Ювентус
12 сентября 2021 в 12:00Милан — Лацио
19 сентября 2021Ювентус — Милан
26 сентября 2021Лацио — Рома
17 октября 2021Ювентус — Рома
17 октября 2021Лацио — Интернационале
24 октября 2021Рома — Наполи
24 октября 2021Интернационале — Ювентус
31 октября 2021Рома — Милан
7 ноября 2021Милан — Интернационале
21 ноября 2021Лацио — Ювентус
21 ноября 2021Интернационале — Наполи
28 ноября 2021Наполи — Лацио
5 декабря 2021Рома — Интернационале
19 декабря 2021Милан — Наполи
6 января 2022Ювентус — Наполи
6 января 2022Милна — Рома
9 января 2022Интернационале — Лацио
9 января 2022Рома — Ювентус
23 января 2022Милан — Ювентус
6 февраля 2022Интернационале — Милан
13 февраля 2022Наполи — Интернационале
27 февраля 2022Лацио — Наполи
6 марта 2022Наполи — Милан
20 марта 2022Рома — Лацио
3 апреля 2022Ювентус — Интернационале
16 апреля 2022Наполи — Рома
24 апреля 2022Интернационале — Рома
24 апреля 2022Лацио — Милан
15 мая 2022Ювентус — Лацио

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