Смотрите Чемпионат мира по футболу – 2022

Чемпионат мира ФИФА – 2022 будет уже 22-м по счету. Он пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В турнире примут участие 32 команды, в том числе текущий чемпион мира — команда Франции. Конкуренция намечается самая серьезная, за Кубок мира будут соревноваться его пятикратные (Бразилия), четырехкратные (Германия) и двукратные (Аргентина) обладатели. Команда Англии также достойна пристального внимания, нельзя забывать и про сборную Нидерландов. Впрочем, преподнести сюрпризы может любая команда, в том числе команда Бельгии. Узнайте, как смотреть все матчи Чемпионата мира ФИФА в прямом эфире под надежной защитой VPN из любой точки мира!

Как смотреть прямые трансляции матчей Кубка мира ФИФА в вашей стране

Телекомпании со всего мира получили право на ведение прямых трансляций матчей, и вы можете смотреть прямые эфиры Чемпионата мира ФИФА 2022 под надежной защитой VPN-сервиса всего в несколько простых действий:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов, находящейся в стране, где ведет трансляции нужный вам сервис. Например, если вы собираетесь смотреть матчи на британском канале, выберите сервер в Лондоне. Ознакомьтесь с графиком трансляций нужного вам сервиса (например, BBC). Подключайтесь и наслаждайтесь просмотром!

Смотрите на компьютере? Для максимально комфортного просмотра трансляций воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Как смотреть прямые трансляции Кубка мира онлайн бесплатно

Выберите регион:

SBS

Цена: бесплатно

Страна: Австралия

Австралийский сервис SBS будет вести бесплатную трансляцию всех 64 матчей Кубка мира. Если вы болеете за Socceroos, то учтите, что 22 ноября они сражаются с действующими чемпионами — командой Франции. Просто подключитесь к серверу в Австралии, откройте сайт SBS On Demand и наслаждайтесь просмотром!

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BBC iPlayer

Цена: бесплатно

Страна: Британия

Если вы смотрите Чемпионат из Британии, воспользуйтесь BBC — сервис ведет бесплатные трансляции Кубка мира в BBC iPlayer. В частности, 21 ноября вы сможете посмотреть, как команда Англии начинает групповой этап матчем против сборной Ирана. Там же будут доступны и другие игры группового и финального этапов.

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Хотите смотреть матчи на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.

ITV Hub

Цена: бесплатно

Страна: Британия

ITV Hub — это то место, где можно найти онлайн весь контент ITV, будь то передачи по запросу и прямые трансляции. Именно там вас будут ждать бесплатные трансляции Кубка мира ФИФА 2022. Ознакомьтесь с программой заранее! ITV будет показывает несколько игр групповых этапов ежедневно (в том числе матчи сборных Англии и Уэльса), а также отдельные игры финального этапа.

Как смотреть ITV

RTÉ Player

Цена: бесплатно

Страна: Ирландия

Вы можете посмотреть некоторые матчи в прямом эфире и бесплатно на RTÉ Player — этот ирландский сервис получил право на трансляцию Чемпионата мира 2022 по футболу в Ирландии.

Смотрите RTÉ Player с VPN

ServusTV

Цена: бесплатно

Страна: Австрия

ServusTV (где также доступны трансляции заездов Формулы 1 и игр Лиги чемпионов УЕФА) ведет бесплатные онлайн-трансляции матчей Кубка мира на немецком языке, пусть даже в в этом году сборная Австрии осталась дома.

Смотрите ServusTV с VPN

RTBF

Цена: бесплатно

Страна: Бельгия

Франкоязычный сервис RTBF получил право на бесплатное ведение трансляций матчей Кубка мира ФИФА 2022 и готов порадовать своих зрителей прямыми эфирами. Сборная Бельгии считается второй по силе в мире и может весьма и весьма недурно показать себя на групповом этапе. Чем не повод внимательно следить за их матчами, а также всеми другими играми, доступными у этого сервиса?

Смотрите прямые трансляции на RTBF

Globoplay

Цена: бесплатно

Страна: Бразилия

Мужская сборная Бразилии считается безоговорочным лидером футбольного мира и одним из фаворитов Кубка мира 2022. Если вы хотите следить за матчами на португальском языке, бесплатные трансляции доступны на бразильском стриминговом сервисе Globoplay.

VPN для Globoplay

DR TV

Цена: бесплатно

Страна: Дания

Бесплатный датский стриминговый сервис DR TV будет вести прямые трансляции футбольных матчей, в том числе международных спортивных событий уровня Чемпионата мира ФИФА. Вам даже не потребуется регистрироваться на сайте сервиса, но будьте готовы к тому, что комментаторы будут говорить по-датски.

Смотрите DR TV с VPN

TF1

Цена: бесплатно

Страна: Франция

Французский сервис потоковых трансляций TF1 также будет вести бесплатные прямые эфиры некоторых матчей Кубка мира, особенно тех, на которых Les Bleus будут пытаться защитить завоеванный еще в 2018 году титул. Для просмотра матчей, которые будут транслироваться на TFI, вам нужно будет создать учетную запись. Сами трансляции будут вестись на французском языке.

Смотрите прямые эфиры на TF1

ARD

Цена: бесплатно

Страна: Германия

Бесплатные трансляции на немецком языке доступны, в частности, на сайте ARD — там вы сможете смотреть матчи Кубка мира ФИФА онлайн. Сборная Германии не просто завоевывала Кубок уже четыре раза, но и считается одним из фаворитов этого Чемпионата. Следить за матчами можно прямо на ARD.

Смотрите ARD с VPN

ZDF

Цена: бесплатно

Страна: Германия

ZDF является одной из крупнейших телесетей Германии, и этот сервис также предлагает бесплатные трансляции матчей Кубка мира на немецком языке.

Смотрите ZDF с VPN

RAIPlay

Цена: бесплатно

Страна: Италия

RaiPlay — это отличный способ бесплатно насладиться прямыми трансляциями Чемпионата мира ФИФА в Италии. Этот бесплатный сервис позволяет смотреть другие виды спорта, итальянские фильмы и телепередачи. Разумеется, комментаторы будут говорить по-итальянски.

Смотрите RaiPlay с VPN

NOS

Цена: бесплатно

Страна: Нидерланды

Сборная Нидерландов имеет за плечами немало выдающихся достижений. Да, Кубок им еще не доставался, но зато в финал Чемпионата они выходили трижды. В этом году они настроены не менее решительно, и следить за ними (с комментариями на нидерландском языке) можно в прямом эфире и бесплатно на сайте национальной телесети NOS.

Смотрите NOS с VPN

NRK TV

Цена: бесплатно

Страна: Норвегия

Норвежская телесеть NRK TV и платный сервис TV 2 получили право на трансляцию матчей Чемпионата мира ФИФА 2022, проходящего в Катаре, на территории Норвегии, и NRK TV будет вести трансляции бесплатно с комментариями на норвежском языке.

Как смотреть NRK

RTVE

Цена: бесплатно

Страна: Испания

Испанский сервис RTVE будет вести трансляции всех матчей сборной Испании, а также покажет открывающий матч между сборными Катара и Эквадора. Кроме того, вы сможете посмотреть здесь несколько игр финального этапа и, разумеется, сам финал.

SVT

Цена: бесплатно

Страна: Швеция

Шведская телесеть SVT получила официальное право на бесплатное ведение трансляций матчей Кубка мира 2022 и покажет 46 из 64 матчей в прямом эфире как на ТВ, так и онлайн. Комментарии доступны на шведском языке.

Как смотреть матчи Чемпионата мира в США

В США вы можете смотреть Кубок мира ФИФА 2022 на Fox Sports — этот англоязычный сервис получил официальное право на ведение трансляций. Все матчи с участием сборной США будут показаны на Fox, многие другие игры будут доступны на Fox Sports 1 (FS1). Telemundo получил право на ведение трансляций в США на испанском языке, они будут доступны на Peacock. Все эти каналы доступны при оформлении подписки на беспроводный сервисы (например, Hulu + Live TV, Sling Blue и DirecTV Stream).

Hulu + Live TV

Цена: 70 долл. США в месяц

Канал: Fox, FS1, Telemundo

С беспроводным сервисом Hulu+Live TV вы сможете смотреть прямые трансляции матчей Кубка мира ФИФА на Fox и FS1. Hulu + Live TV открывает доступ к более чем 75 разным каналам, а также ко всем сезонам популярных телесериалов и различным фильмам. Это комплексный развлекательный пакет услуг.

Внимание. Для оформления подписки на Hulu вам может потребоваться банковская карта, выданная в США.

Смотрите Hulu с VPN

Sling Blue

Цена: 35 долл. США в месяц и более

Кагалы: Fox, FS1

Sling Blue от Sling TV откроет доступ к самым разным каналам, в том числе к Fox Sports 1, где вы сможете смотреть трансляции матчей зимнего турнира Кубка мира. Такая возможность обойдется вам в 25 долл. США в месяц — сверх тех 10 долл. США в месяц, которые вы будете платить за подписку на Sling. Сервис предоставляет бесплатных трехдневный пробный период, что весьма кстати, если вы хотите посмотреть лишь определенную игру.

Как смотреть Sling

fuboTV

Цена: 77 долл. США в месяц

Каналы: Fox, FS1, Telemundo

FuboTV предлагает семидневный бесплатный пробный период для новых подписчиков, и это отличный способ смотреть матчи Кубка мира 2022 онлайн на Fox, FS1 и Telemundo (если вы хотите смотреть игры с комментариями на испанском языке).

Внимание. Для оформления подписки на fuboTV вам может потребоваться банковская карта, выпущенная в США.

Смотрите fuboTV с VPN

DirecTV Stream

Цена: 75 долл. США в месяц и более

Каналы: Fox, FS1, Telemundo

DirecTV Stream — это популярный онлайн-кинотеатр, пользующийся любовью фанатов спорта. В частности, он открывает доступ к Fox — каналу, получившему право на трансляцию матчей Чемпионата ФИФА 2022 в США. Здесь доступен пятидневный бесплатный пробный период.

Внимание. Для оформления подписки на DirecTV Stream вам потребуются выпущенная в США банковская карта и американский почтовый индекс (например, 90210, 10022).

Смотрите DirecTV Stream

Peacock TV

Цена: 5 долл. США в месяц

Каналы: Telemundo

Американские ценители футбола, которые хотели бы смотреть матчи Кубка мира в прямом эфире с комментариями на испанском языке, должны обратить внимание на Peacock. С его помощью вы получите доступ к Telemundo и, соответственно, всем матчам Кубка мира ФИФА 2022 (Катар). Подписка на Peacock стоит вполне доступно, всего 5 долларов США в месяц, и также позволяет смотреть различные матчи EPL (на английском языке).

Как смотреть матчи Чемпионата мира ФИФА во Франции, странах Ближнего Востока и Северной Африки

beIN Sports

Цена: зависит от сервиса

Регионы: Франция, Ближний Восток, Северная Африка

Фанаты футбола из Франции и 24 стран Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Омана, Палестины, Катара, Туниса, Йемена, Джибути, Мавритании, Сомали, Южного Судана, Сирии, Судана и республики Чад) могут смотреть прямые онлайн-трансляции матчей Кубка мира на beIN Sports. Игры доступны с комментариями на арабском, английском и французском языках. Обзоры и повторы ключевых моментов также будут публиковаться на страницах beIN Sports в социальных сетях и различных цифровых платформах.

Смотрите beIN Sports с VPN

Смотрите голы и лучшие моменты Кубка мира бесплатно

FIFA+

Цена: бесплатно

Вы не сможете смотреть матчи Кубка мира ФИФА 2022 в прямом эфире на FIFA+, однако это приложение станет настоящим подарком для всех фанатов футбола, которые захотят пересмотреть ставшие бессмертной классикой игры Чемпионата мира, ознакомиться с последними новостями или узнать как можно больше про игры, которые проводятся в настоящий момент в других странах мира. Собственная стриминговая платформа FIFA предлагает обзоры, документальные передачи и множество другого контента, доступного по запросу.

YouTube

Цена: бесплатно

Обзоры матчей, голы и лучшие моменты игр можно смотреть на официальном YouTube-канале FIFA.

Смотрите YouTube с ExpressVPN

Чемпионат мира ФИФА 2022: группы и список стран-участниц

Группа A Группа B Группа C Группа D Катар Англия Аргентина Франция Эквадор Иран Саудовская Аравия Дания Сенегал США Мексика Тунис Нидерланды Уэльс Польша Австралия

Группа E Группа F Группа G Группа H Испания Бельгия Бразилия Поргуталия Германия Канада Сербия Гана Япония Марокко Швейцария Уругвай Коста-Рика Хорватия Камерун Южная Корея

График Чемпионата мира ФИФА 2022

Кубок мира 2022 начнется в воскресенье 20-го ноября в 19:00 по местному времени (18:00 МСК), когда хозяева, сборная Катара, встретится с Эквадором. Финальный матч Кубка мира пройдет в воскресенье 18 декабря в 18:00 по местному времени (17:00 МСК) на стадионе Лусаил. Подробный график всех 64 матчей доступен здесь!

Дата Матч 20 ноября Групповой этап: Катар против Эквадора (открывающий матч) 3 декабря 1/8 финала 9 декабря 1/4 финала 13 декабря 1/2 финала 17 декабря Розыгрыш третьего места 18 декабря Финал

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