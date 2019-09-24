Home Спортивные трансляции Футбол Премьер-лига

Смотрите матчи Премьер-лиги и Кубка АФЛ 2022–23 в прямом эфире с VPN

Обновлено: 21 марта 2023
Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

Смотрите матчи Премьер-лиги и Кубка АФЛ 2022–23 в прямом эфире с VPN

Смотрите прямые трансляции матчей АПЛ и Кубка АФЛ на DAZN Canada

Цена: 20 канадских долларов в месяц или 150 канадских долларов в год

Вы сможете насладиться всеми матчами Премьер-лиги, зайдя на DAZN Canada. DAZN Italy будет показывать ежедневные обзоры матчей АПЛ и прямые трансляции всех матчей АФЛ и Кубка АФЛ. Если у вас уже есть подписка на DAZN Italy, подключитесь к DAZN Canada, чтобы смотреть прямые трансляции игр АПЛ на английском языке. Доступен 30-дневный бесплатный пробный период

Чтобы смотреть матчи АПЛ на DAZN:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной в Канаде.
  3. Зайдите на сайт DAZN Canada и зарегистрируйтесь.
  4. Наслаждайтесь просмотром!

Примечание. Чтобы оформить подписку на DAZN Canada, вам понадобится банковская карта, выпущенная канадским банком, и почтовый индекс этой страны (например, G1X 2W1, V9N 9C5). Также вы сможете оформить подписку с помощью PayPal.

Подробнее о просмотре DAZN с ExpressVPN.

Хотите смотреть футбол на большом экране? Узнайте, как сделать это с помощью ExpressVPN.

Смотрите матчи Кубка АФЛ 2023 в прямом эфире на ESPN+

Цена: 10 долларов США в месяц или 100 долларов США в год

ESPN+ получил официальную лицензию на трансляцию матчей кубка АФЛ на территории США. Вы можете оформить подписку на ESPN+, Disney+ и Hulu одновременно за 13 долларов США в месяц. Трансляции будут вестись на английском языке.

Чтобы смотреть прямые трансляции матчей АПЛ на ESPN+:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной на территории США.
  3. Откройте сайт ESPN+ и зарегистрируйтесь.
  4. Наслаждайтесь просмотром!

Подробнее о просмотре ESPN+ с ExpressVPN.

Хотите смотреть футбол на большом экране? Узнайте, как сделать это с помощью ExpressVPN.

Смотрите обзоры и лучшие моменты на YouTube

Вы сможете насладиться самыми актуальными обзорами, интервью, трансляциями и не только на официальных каналах Премьер-Лиги и АФЛ на YouTube. Для этого:

  1. Купите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов, где есть свободный доступ к YouTube.
  3. Перейдите на YouTube-канал Премьер-лиги или YouTube-канал АФЛ.
  4. Наслаждайтесь передачами!

Подробнее о просмотре YouTube с ExpressVPN.

stream new movies and tv shows with a vpn
Stream New Shows & Movies
Get ExpressVPN
See our top picks for what to stream this month

Вот что может вас заинтересовать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML-теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Выберите язык

Need help? Chat with us!
watch football live streams
Смотрите футбол прямо сейчас
Купить ExpressVPN