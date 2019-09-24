Смотрите прямые трансляции матчей АПЛ и Кубка АФЛ на DAZN Canada
Цена: 20 канадских долларов в месяц или 150 канадских долларов в год
Вы сможете насладиться всеми матчами Премьер-лиги, зайдя на DAZN Canada. DAZN Italy будет показывать ежедневные обзоры матчей АПЛ и прямые трансляции всех матчей АФЛ и Кубка АФЛ. Если у вас уже есть подписка на DAZN Italy, подключитесь к DAZN Canada, чтобы смотреть прямые трансляции игр АПЛ на английском языке. Доступен 30-дневный бесплатный пробный период.
Чтобы смотреть матчи АПЛ на DAZN:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной в Канаде.
- Зайдите на сайт DAZN Canada и зарегистрируйтесь.
- Наслаждайтесь просмотром!
Примечание. Чтобы оформить подписку на DAZN Canada, вам понадобится банковская карта, выпущенная канадским банком, и почтовый индекс этой страны (например, G1X 2W1, V9N 9C5). Также вы сможете оформить подписку с помощью PayPal.
Подробнее о просмотре DAZN с ExpressVPN.
Хотите смотреть футбол на большом экране? Узнайте, как сделать это с помощью ExpressVPN.
Смотрите матчи Кубка АФЛ 2023 в прямом эфире на ESPN+
Цена: 10 долларов США в месяц или 100 долларов США в год
ESPN+ получил официальную лицензию на трансляцию матчей кубка АФЛ на территории США. Вы можете оформить подписку на ESPN+, Disney+ и Hulu одновременно за 13 долларов США в месяц. Трансляции будут вестись на английском языке.
Чтобы смотреть прямые трансляции матчей АПЛ на ESPN+:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной на территории США.
- Откройте сайт ESPN+ и зарегистрируйтесь.
- Наслаждайтесь просмотром!
Подробнее о просмотре ESPN+ с ExpressVPN.
Хотите смотреть футбол на большом экране? Узнайте, как сделать это с помощью ExpressVPN.
Смотрите обзоры и лучшие моменты на YouTube
Вы сможете насладиться самыми актуальными обзорами, интервью, трансляциями и не только на официальных каналах Премьер-Лиги и АФЛ на YouTube. Для этого:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов, где есть свободный доступ к YouTube.
- Перейдите на YouTube-канал Премьер-лиги или YouTube-канал АФЛ.
- Наслаждайтесь передачами!