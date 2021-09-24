Смотрите футбол онлайн вместе с VPN

Футбол — это прекрасная игра, неизменно увлекательная и восхитительная! И мы расскажем вам, как следить за игрой Роналду из «Манчестер Юнайтед» и игрой Месси и Неймара из клуба «Пари Сен-Жермен», не говоря уже про все матчи Премьер-лиги, Эль-Классико и Лиги Чемпионов. Не пропустите ни минуты, смотря безопасные трансляции с ExpressVPN!

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Для истинных фанатов выходные без футбола и сопереживания за любимую команду, посещения стадионов и просмотра лучших футбольных дуэлей — это просто дни недели. Давайте же ознакомимся со списком основных футбольных чемпионатов — как европейских, так и мировых лиг.

Англия

Премьер-лига

Действующий чемпион: «Манчестер Сити»

Невероятная конкуренция, царящая в Премьер-лиге, из года в год вызывает у фанатов столь же бурный восторг. В этом сезоне борьба за первое место идет без полумер: «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сделали самые серьезные заявки на то, чтобы сместить с трона действующего чемпиона Лиги — «Манчестер Юнайтед». Более того, Криштиану Роналду играет за «Манчестер Юнайтед», а Ромелу Лукаку — за «Челси». Два блудных сына вернулись и не тратят время даром, а забивают всё новые и новые голы.

Вот наши рекомендуемые способы смотреть матчи Премьер-лиги.

Кубок Англии по футболу

Действующий чемпион: «Лестер Сити»

Главное футбольное состязание Англии — зрелище неизменно захватывающее, ведь на разных этапах кубка снова и снова случается так, что относительно малоизвестные команды просто громят более известных любимцев публики. Для действующего чемпиона, «Лестера», сезон начался не очень удачно, и теперь им просто некуда отступать, особенно если учесть статистику «Манчестер Сити». Поговаривают, что это будет последний сезон Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вот наши рекомендуемые способы смотреть матчи Кубка Англии по футболу.

Франция

Лига 1

Действующий чемпион: «Лилль»

«Лилль» разгромил «Анже» со счетом 2:1, и это в последний день чемпионата! Фактически, кубок Лиги 1 впервые за многие годы выигран не клубом «Пари Сен-Жермен». Впрочем, в «Пари Сен-Жермен» собрались с силами этим летом и выставили Лионеля Месси на передний фланг вместе с Килианом Мбаппе и бывшим товарищем Месси по «Барселоне« — Неймаром. Вот теперь заявка парижан на возвращение себе чемпионских лавров выглядит просто неоспоримо.

Вот наши рекомендуемые способы смотреть матчи французской Лиги 1.

Кубок Франции по футболу

Действующий чемпион: «Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» производит впечатление ведущей футбольной команды Франции в этом сезоне, и мы ждем, что парижане заявят о себе в финале домашнего кубка. Впрочем, мы не станем сбрасывать со счетом и такие команды, как «Монако», «Марсель» и «Ницца» — все они могут заявить свои претензии на кубок.

Вот наши рекомендуемые способы смотреть матчи Кубка Франции по футболу.

Германия

Бундеслига

Действующий чемпион: «Бавария» (Мюнхен)

Сможет ли кто-то победить мюнхенскую «Баварию» и забрать себе кубок Майстершале? Кто-то говорит, что это по силам ФК «Боруссия» из Дортмунда, в котором играет один из ведущих игроков этой лиги, Эрлинг Холанн. Новый менеджер баварцев, Юлиан Нагельсман, привел «РБ Лейпциг» на второе место в прошлом сезоне, так что посмотреть на результаты команд в этом году было бы крайне любопытно.

Узнайте, как смотреть все главные матчи Бундеслиги.

Кубок Германии по футболу

Действующий чемпион: «Боруссия» (Дортмунд)

«Бавария» (Мюнхен) — это очевидный фаворит немецкого национального турнира по футболу на выбывание. Но, конечно, не будем забывать, что «Байер» (Леверкузен), «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) в свое время также доходили до финала, а действующим чемпионом является «Боруссия» (Дортмунд).

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Италия

Серия A

Действующий чемпион: «Интер» (Милан)

Итальянцы привносят переполняющую их страсть во всё, чем занимаются, и Серия A в этом сезоне исключением уж точно не станет. «Интер» (Милан) нужно защитить титул, тогда как Массимилиано Аллегри собирается привести к победе «Ювентус», а Жозе Моуринью — добиться кубка для клуба «Рома». А ведь шансы заявить о себе в этой гонке есть и у «Наполи» и «Милана».

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Кубок Италии по футболу

Действующий чемпион: «Ювентус»

Аллегри привел «Ювентус« к победе на четырех Кубках Италии с 2014 по 2019 годы. В этом году действующий чемпион просто обязан защитить свой титул.

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Крупные европейские лиги

Лига Чемпионов УЕФА

Действующий чемпион: «Челси»

Лига Чемпионов УЕФА — это, бесспорно, самые незабываемые матчи и самые острые моменты. Лучшие команды континента совершенно не собираются уступать друг другу! Криштиану Роналду вернулся, чтобы привести «Манчестер Юнайтед» к победе. Роберт Левандовский снова играет в цветах «Баварии» (Мюнхен). Ни «Пари Сен-Жермен» (теперь с Лионелем Месси), ни «Манчестер Сити» еще ни разу не становились победителями этой Лиги, и обе команды намерены это изменить.

Не пропускайте важнейшие игры Лиги Чемпионов, воспользовавшись нашими советами.

Европейская Лига УЕФА

Действующий чемпион: «Вилльярреал»

Если Лига Чемпионов — это борьба за золото, то Европейская Лига — это сражение за серебро. Тренер Унаи Эмери в прошлом сезоне помог «Вилльярреалу» разгромить «Манчестер Юнайтед«, чем обеспечил себе уже четвертый кубок Европейской Лиги УЕФА. Самые жаркие матчи этого сезона ожидаются с участием футбольных клубов «Марсель», «Лацио», «Наполи» и «Байер» (Леверкузен).

Сможет ли «Лацио» дойти до финала этого сезона Европейской Лиги? Посмотрим!

Лига наций УЕФА

Действующий чемпион: сборная Португалии

Лига наций УЕФА дарит нам возможность насладиться новыми футбольными соперничествами между сборными командами, так что вы просто обязаны посмотреть эти матчи — конечно, под надежной защитой. Все мы помним, как в прошлом (первом!) сезоне Криштиану Роналду обеспечил победу сборной Португалии — сперва он вывел ее в финал, а затем внес свой вклад в разгром сборной Нидерландов.

Вот рекомендуемые нами способы смотреть матчи Лиги наций УЕФА и узнать, кто станет вторым чемпионом в истории этой лиги.

Африка

Кубок Африканских наций

Действующий чемпион: «Алжир»

Главное футбольное событие Африки проходит раз в два года и собирает самых талантливых игроков континента. Самой успешной командой турнира является сборная Египта — она не только семь раз завоевывала Кубок африканских наций (AFCON), но и может похвастать Мохаммедом Салахом из «Ливерпуля» в своих рядах. Вот только сборная соседнего Алжира получила титул в прошлом году и не собирается так просто его отдавать! Также интересны матчи сборных Нигерии и Ганы, некоторые игроки которых играют за ведущие европейские клубы. Прелесть этого футбольного турнира в том, что шансы на успех есть у любых команд: так, сборная Капе-Верде неоднократно спутывала планы более сильным командам, а сборная Коморских Островов, этот новичок AFCON, не раз и не два громила фаворитов турнира.

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Женский футбол

Англия

Женская суперлига Футбольной ассоциации

Действующий чемпион: «Челси»

Футбол — это не только для мужчин, и женские футбольные команды снова и снова дарят множество незабываемых моментов настоящим фанатам этой прекрасной игры. В английской Женской суперлиге уже четвертый сезон подряд лидерство удерживает «Челси». Серьезные заявки на победу подает команда «Манчестер Сити», однако многие в этом сезоне также делают ставки на «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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США

Национальная женская футбольная лига

Действующий чемпион: «Норт Каролина Каридж»

Своим успехом женская футбольная сборная США (4 выигранных Чемпионата мира по футболу среди женщин, четыре золотые олимпийские медали) во многом обязана талантливым игрокам, которые заявляли о себе в ходе национальных турниров. Такие легендарные футболистки, как Мия Хэмм, вдохновили целое поколение — например, Меган Рапино, капитана «ОЛ Рейн», и Алекс Морган из «Орландо Прайд». Аналитики предсказывают в этом сезоне особенно жесткую конкуренцию между «ОЛ Рейн» и «Портленд Торнс», а также множество сюрпризов от таких игроков, как Тринити Родман (дочери звезды НБА Денниса Родмана) из «Вашингтон Спирит».

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Лига Дата Премьер-лига (Британия) 14 августа 2021 – 22 мая 2022 Бундеслига (Германия) 13 августа 2021 – 14 мая 2022 Лига чемпионов УЕФА (Европа) 14 сентября 2021 – 28 мая 2022 Серия A (Италия) 13 августа 2021 – 22 мая 2022 Лига 1 (Франция) 7 августа 2021 – 21 мая 2022 Эредивизи (Нидерланды) 14 августа 2021 – 15 мая 2022 Лига Европы УЕФА (Европа) 16 сентября 2021 – 18 мая 2022 Кубки Кубок АФЛ (Британия) 9 августа 2021 – 27 февраля 2022 Кубок ФА (Британия) 7 августа 2021 – 14 мая 2022 Кубок Германии (Германия) 6 августа 2021 – 21 мая 2022 Кубок Италии (Италия) 7 августа 2021 – 11 мая 2022 Кубок Нидерландов (Нидерланды) 14 августа 2021 – 17 апреля 2022 Кубок Франции (Франция) 18 сентября 2021 – 8 мая 2022 Кубок Испании (Испания) 11 ноября 2021 – 23 апреля 2022