Как бесплатно смотреть прямые онлайн-трансляции «Тур де Франс» 2023

Zattoo

Цена: Free

Канал: ITV

Zattoo Switzerland — отличный способ посмотреть все этапы гонки бесплатно. Для просмотра:

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ITV4

Цена: бесплатно

Канал: ITV4

Британская сеть ITV ведет трансляции «Тур де Франс» 2021 . Для бесплатного просмотра:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии. Зарегистрируйтесь на сайте ITV. Вам потребуется предоставить действительный британский почтовый индекс (например, WC1X 0AA). Наслаждайтесь бесплатным просмотром!

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France TV

Цена: бесплатно

Есть ли способ смотреть «Тур де Франс» лучше, чем смотреть эту гонку на французском канале? France TV Sport ведет трансляции с треков «Тур де Франс» на своем сайте, и они доступны бесплатно.

Чтобы смотреть онлайн-трансляции «Тур де Франс» на France TV:

Оформите подписку на ExpressVPN . Подключитесь к локации VPN-серверов во Франции. Откройте сайте France TV . Наслаждайтесь прямой трансляцией!

Внимание. Эта трансляция ведется на французском языке.

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RTBF

Цена: бесплатно

Бельгийский сервис RTBF получил право на трансляцию «Тур де Франс» 2022, причем доступ к ней будет бесплатным.

Чтобы смотреть «Тур де Франс» на RTBF:

Оформите подписку на ExpressVPN . Подключитесь к локации VPN-серверов в Бельгии. Откройте сайт RTBF . Наслаждайтесь просмотром!

Внимание. Эта трансляция ведется на французском языке.

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Другие способы смотреть «Тур де Франс» 2023 онлайн

Eurosport

Цена: варьируется

Каналы: Eurosport 1 и Eurosport 2

Eurosport будет вести прямые трансляции «Тур де Франс» 2022 в Европе. Обязательно ознакомьтесь с официальным расписанием Eurosport. Eurosport предлагает бесплатный семидневный пробный период.

Чтобы смотреть гонку на Eurosport:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии, Франции или Италии. Зарегистрируйтесь на сайте Eurosport. Подключайтесь и наслаждайтесь!

NBC и Peacock TV

Цена: 10 долл. США в месяц и выше

Каналы: NBCSN, NBC и Peacock TV

Компания NBC получила право на трансляцию «Тур де Франс» в США. Гонка будет освещаться на каналах NBC и NBCSN, синхронная трансляция также будет вестись на Peacock TV — в онлайн-кинотеатре NBC. Компания предлагает различные бесплатные пробные периоды.

Как приступить к просмотру:

Внимание. Вам потребуется платежная карта, выданная американским банком, для оформления подписки на fuboTV, Sling TV, Hulu, DirecTV Stream или Peacock TV.

Узнайте больше о просмотре fuboTV, YouTube TV, Sling TV, DirecTV Stream и Hulu + Live TV с ExpressVPN.

Смотрите отдельные эпизоды «Тур де Франс» на YouTube

YouTube-канал «Тур де Франс» откроет вам доступ к отдельным эпизодам, лучшим моментам, закадровым съемкам, ежедневным обзорам и так далее. Для просмотра:

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Где и как смотреть «Тур де Франс» 2022?

В этом году гонка будет проходить с 1 по 24 июля. Одна из самых известных и престижных велогонок мира, «Тур де Франс» состоит из 21 этапа, которые проводятся на протяжении 25 дней. Маршрут этого года начинается в Дании, а заканчивается на Елисейских Полях. Вот расписание этапов «Тур де Франс» 2022: