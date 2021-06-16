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Смотрите трансляции «Тур де Франс» 2023 онлайн в прямом эфире

Обновлено: 21 марта 2023

Смотрите «Тур де Франс» с 1 по 24 июля 2022

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Смотрите трансляции «Тур де Франс» 2023 онлайн в прямом эфире

Как бесплатно смотреть прямые онлайн-трансляции «Тур де Франс» 2023

Zattoo

Цена: Free
Канал: ITV

Zattoo Switzerland — отличный способ посмотреть все этапы гонки бесплатно. Для просмотра:

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  2. Подключитесь к локации VPN-серверов в Швейцарии.
  3. Зарегистрируйтесь на сайте Zattoo.com.
  4. Наслаждайтесь просмотром!
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ITV4

Цена: бесплатно
Канал: ITV4

Британская сеть ITV ведет трансляции «Тур де Франс» 2021 . Для бесплатного просмотра:

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  3. Зарегистрируйтесь на сайте ITV. Вам потребуется предоставить действительный британский почтовый индекс (например, WC1X 0AA).
  4. Наслаждайтесь бесплатным просмотром!
Как смотреть трансляции ITV

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France TV

Цена: бесплатно

Есть ли способ смотреть «Тур де Франс» лучше, чем смотреть эту гонку на французском канале? France TV Sport ведет трансляции с треков «Тур де Франс» на своем сайте, и они доступны бесплатно.

Чтобы смотреть онлайн-трансляции «Тур де Франс» на France TV:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов во Франции.
  3. Откройте сайте France TV.
  4. Наслаждайтесь прямой трансляцией!

Внимание. Эта трансляция ведется на французском языке.

Как смотреть France TV с VPN

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RTBF

Цена: бесплатно

Бельгийский сервис RTBF получил право на трансляцию «Тур де Франс» 2022, причем доступ к ней будет бесплатным.

Чтобы смотреть «Тур де Франс» на RTBF:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов в Бельгии.
  3. Откройте сайт RTBF.
  4. Наслаждайтесь просмотром!

Внимание. Эта трансляция ведется на французском языке.

Прямые онлайн-эфиры RTBF

Хотите смотреть гонку на большом экране? Вот все способы подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Другие способы смотреть «Тур де Франс» 2023 онлайн

Eurosport

Цена: варьируется
Каналы: Eurosport 1 и Eurosport 2

Eurosport будет вести прямые трансляции «Тур де Франс» 2022 в Европе. Обязательно ознакомьтесь с официальным расписанием Eurosport. Eurosport предлагает бесплатный семидневный пробный период.

Чтобы смотреть гонку на Eurosport:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии, Франции или Италии.
  3. Зарегистрируйтесь на сайте Eurosport.
  4. Подключайтесь и наслаждайтесь!
Как смотреть трансляции на большом экране ТВ

NBC и Peacock TV

Цена: 10 долл. США в месяц и выше

Каналы: NBCSN, NBC и Peacock TV

Компания NBC получила право на трансляцию «Тур де Франс» в США. Гонка будет освещаться на каналах NBC и NBCSN, синхронная трансляция также будет вестись на Peacock TV — в онлайн-кинотеатре NBC. Компания предлагает различные бесплатные пробные периоды.

Как приступить к просмотру:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов в США.
  3. Перейдите на сайт fuboTV (70 долл. США в месяц), YouTube TV (65 долл. США в месяц), Sling TV Blue (от 35 долл. США в месяц), DirecTV Stream (от 70 долл. США в месяц), Hulu (70 долл. США в месяц) или Peacock TV (от 5 долл. США в месяц) и зарегистрируйтесь. Для оформления подписки вам потребуется действительный почтовый индекс США (например, 08012, 60061)
  4. Наслаждайтесь просмотром!

Внимание. Вам потребуется платежная карта, выданная американским банком, для оформления подписки на fuboTV, Sling TV, Hulu, DirecTV Stream или Peacock TV.

Узнайте больше о просмотре fuboTV, YouTube TV, Sling TV, DirecTV Stream и Hulu + Live TV с ExpressVPN.

Как смотреть трансляции на большом экране ТВ

Смотрите отдельные эпизоды «Тур де Франс» на YouTube

YouTube-канал «Тур де Франс» откроет вам доступ к отдельным эпизодам, лучшим моментам, закадровым съемкам, ежедневным обзорам и так далее. Для просмотра:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов, где доступен YouTube.
  3. Откройте официальный YouTube-канала «Тур де Франс».
  4. Наслаждайтесь просмотром!
Смотрите YouTube с ExpressVPN

Хотите смотреть гонку на большом экране? Вот все способы подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Где и как смотреть «Тур де Франс» 2022?

В этом году гонка будет проходить с 1 по 24 июля. Одна из самых известных и престижных велогонок мира, «Тур де Франс» состоит из 21 этапа, которые проводятся на протяжении 25 дней. Маршрут этого года начинается в Дании, а заканчивается на Елисейских Полях. Вот расписание этапов «Тур де Франс» 2022:

ДатаЛокацияРасстояние и местность
1 июля 2022КопенгагенЗаезд на время (13 км)
2 июля 2022Роскилле > НюборгРавнина (199 км)
3 июля 2022Вайле > СённерборгРавнина (182 км)
5 июля 2022Дюнкерк > КалеХолмистая (172 км)
6 июля 2022Лилль > Порт-дю-ЭноХолмистая (155 км)
7 июля 2022Бенш > ЛонгвиХолмистая (220 км)
8 июля 2022Томблен > Планш де Бель ФийГористая (176 км)
9 июля 2022Доль  > ЛозаннаХолмистая (184 км)
10 июля 2022Эгль > Шатель Ле-Порт-дю-СолейГористая (183 км)
11 июля 2022День отдыха
12 июля 2022Морзин Ле-Порт-дю-Солей > МежевХолмистая (148 км)
13 июля 2022Альбервиль > Шевалье Коль де ГранонГористая (149 км)
14 июля 2022Бриансон > Альп-д’ЮэзГористая (166 км)
15 июля 2022Ле-Бур-д’Уазан >  Сент-ЭтьенРавнина (193 км)
16 июля 2022Сент-Этьен >  МандХолмистая (195 км)
17 июля 2022Родез >  КаркасонРавнина (200 км)
18 июля 2022День отдыха
19 июля 2022Каркасон > ФуаХолмистая (179 км)
20 июля 2022Сен-Годенс > ПейрагюдГористая (130 км)
21 июля 2022Лурд  > ОтакамГористая (143 км)
22 июля 2022Кастельно-Маньоак > КаорРавнина (189 км)
23 июля 2022Лакапель-Мариваль >  РокамадурИндивидуальная гонка с раздельным стартом (40 км)
24 июля 2022Париж, Дефанс >  Париж, Елийские ПоляРавнина (112 км)

 

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