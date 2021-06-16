Как бесплатно смотреть прямые онлайн-трансляции «Тур де Франс» 2023
Zattoo
Цена: Free
Канал: ITV
Zattoo Switzerland — отличный способ посмотреть все этапы гонки бесплатно. Для просмотра:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
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- Зарегистрируйтесь на сайте Zattoo.com.
- Наслаждайтесь просмотром!
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ITV4
Цена: бесплатно
Канал: ITV4
Британская сеть ITV ведет трансляции «Тур де Франс» 2021 . Для бесплатного просмотра:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии.
- Зарегистрируйтесь на сайте ITV. Вам потребуется предоставить действительный британский почтовый индекс (например, WC1X 0AA).
- Наслаждайтесь бесплатным просмотром!
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France TV
Цена: бесплатно
Есть ли способ смотреть «Тур де Франс» лучше, чем смотреть эту гонку на французском канале? France TV Sport ведет трансляции с треков «Тур де Франс» на своем сайте, и они доступны бесплатно.
Чтобы смотреть онлайн-трансляции «Тур де Франс» на France TV:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов во Франции.
- Откройте сайте France TV.
- Наслаждайтесь прямой трансляцией!
Внимание. Эта трансляция ведется на французском языке.
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RTBF
Цена: бесплатно
Бельгийский сервис RTBF получил право на трансляцию «Тур де Франс» 2022, причем доступ к ней будет бесплатным.
Чтобы смотреть «Тур де Франс» на RTBF:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Бельгии.
- Откройте сайт RTBF.
- Наслаждайтесь просмотром!
Внимание. Эта трансляция ведется на французском языке.
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Другие способы смотреть «Тур де Франс» 2023 онлайн
Eurosport
Цена: варьируется
Каналы: Eurosport 1 и Eurosport 2
Eurosport будет вести прямые трансляции «Тур де Франс» 2022 в Европе. Обязательно ознакомьтесь с официальным расписанием Eurosport. Eurosport предлагает бесплатный семидневный пробный период.
Чтобы смотреть гонку на Eurosport:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии, Франции или Италии.
- Зарегистрируйтесь на сайте Eurosport.
- Подключайтесь и наслаждайтесь!
NBC и Peacock TV
Цена: 10 долл. США в месяц и выше
Каналы: NBCSN, NBC и Peacock TV
Компания NBC получила право на трансляцию «Тур де Франс» в США. Гонка будет освещаться на каналах NBC и NBCSN, синхронная трансляция также будет вестись на Peacock TV — в онлайн-кинотеатре NBC. Компания предлагает различные бесплатные пробные периоды.
Как приступить к просмотру:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в США.
- Перейдите на сайт fuboTV (70 долл. США в месяц), YouTube TV (65 долл. США в месяц), Sling TV Blue (от 35 долл. США в месяц), DirecTV Stream (от 70 долл. США в месяц), Hulu (70 долл. США в месяц) или Peacock TV (от 5 долл. США в месяц) и зарегистрируйтесь. Для оформления подписки вам потребуется действительный почтовый индекс США (например, 08012, 60061)
- Наслаждайтесь просмотром!
Внимание. Вам потребуется платежная карта, выданная американским банком, для оформления подписки на fuboTV, Sling TV, Hulu, DirecTV Stream или Peacock TV.
Узнайте больше о просмотре fuboTV, YouTube TV, Sling TV, DirecTV Stream и Hulu + Live TV с ExpressVPN.
Смотрите отдельные эпизоды «Тур де Франс» на YouTube
YouTube-канал «Тур де Франс» откроет вам доступ к отдельным эпизодам, лучшим моментам, закадровым съемкам, ежедневным обзорам и так далее. Для просмотра:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов, где доступен YouTube.
- Откройте официальный YouTube-канала «Тур де Франс».
- Наслаждайтесь просмотром!
Хотите смотреть гонку на большом экране? Вот все способы подключить ваш ТВ к ExpressVPN.
Где и как смотреть «Тур де Франс» 2022?
В этом году гонка будет проходить с 1 по 24 июля. Одна из самых известных и престижных велогонок мира, «Тур де Франс» состоит из 21 этапа, которые проводятся на протяжении 25 дней. Маршрут этого года начинается в Дании, а заканчивается на Елисейских Полях. Вот расписание этапов «Тур де Франс» 2022:
|Дата
|Локация
|Расстояние и местность
|1 июля 2022
|Копенгаген
|Заезд на время (13 км)
|2 июля 2022
|Роскилле > Нюборг
|Равнина (199 км)
|3 июля 2022
|Вайле > Сённерборг
|Равнина (182 км)
|5 июля 2022
|Дюнкерк > Кале
|Холмистая (172 км)
|6 июля 2022
|Лилль > Порт-дю-Эно
|Холмистая (155 км)
|7 июля 2022
|Бенш > Лонгви
|Холмистая (220 км)
|8 июля 2022
|Томблен > Планш де Бель Фий
|Гористая (176 км)
|9 июля 2022
|Доль > Лозанна
|Холмистая (184 км)
|10 июля 2022
|Эгль > Шатель Ле-Порт-дю-Солей
|Гористая (183 км)
|11 июля 2022
|День отдыха
|12 июля 2022
|Морзин Ле-Порт-дю-Солей > Межев
|Холмистая (148 км)
|13 июля 2022
|Альбервиль > Шевалье Коль де Гранон
|Гористая (149 км)
|14 июля 2022
|Бриансон > Альп-д’Юэз
|Гористая (166 км)
|15 июля 2022
|Ле-Бур-д’Уазан > Сент-Этьен
|Равнина (193 км)
|16 июля 2022
|Сент-Этьен > Манд
|Холмистая (195 км)
|17 июля 2022
|Родез > Каркасон
|Равнина (200 км)
|18 июля 2022
|День отдыха
|19 июля 2022
|Каркасон > Фуа
|Холмистая (179 км)
|20 июля 2022
|Сен-Годенс > Пейрагюд
|Гористая (130 км)
|21 июля 2022
|Лурд > Отакам
|Гористая (143 км)
|22 июля 2022
|Кастельно-Маньоак > Каор
|Равнина (189 км)
|23 июля 2022
|Лакапель-Мариваль > Рокамадур
|Индивидуальная гонка с раздельным стартом (40 км)
|24 июля 2022
|Париж, Дефанс > Париж, Елийские Поля
|Равнина (112 км)