Neem de beste VPN voor GeForce Now games

GeForce Now prijs en games

GeForce Now heeft twee opties voor abonnementen: standaard lidmaatschap (gratis) en Founding lidmaatschap (4.99 USD per maand of 24.95 USD voor zes maanden). Het gratis lidmaatschap biedt spelers maximaal één uur per keer toegang tot de GeForce Now servers, terwijl Founding leden tot zes uur per keer kunnen spelen. Founding leden komen ook vooraan in de wachtrij te staan bij het begin van een game, terwijl standaard leden langere wachttijden kunnen ervaren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de server.