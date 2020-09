3. Gebruik HTTPS

HTTPS is de versleutelde versie van HTTP, het protocol waarop internet is gebouwd. Als u gebruikmaakt van een moderne browser, kunt u zien of u HTTPS gebruikt door in de adresbalk te kijken of er een hangslot icoontje staat. Maar omdat zelfs grote websites soms terugvallen op het niet-versleutelde HTTP, biedt de EFF een browserextensie met de naam HTTPS Everywhere die alle verzoeken terugstuurt naar HTTPS.