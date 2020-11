Twitter VPN: Deblokkeer Twitter in 4 stappen

Overheden en scholen blokkeren Twitter

Sommige overheden, vooral in Azië en het Midden-Oosten, gebruiken firewalls en censuurwetten om de informatiestroom onder de inwoners te controleren, vooral in tijden van sociale en politieke onrust. Uw provider blokkeert mogelijk Twitter geheel op verzoek van de lokale overheid. Sommige scholen gebruiken firewalls en inhoudsfilters om te voorkomen dat studenten toegang hebben tot kostbare informatie op Twitter. En in sommige landen, zoals in Duitsland en Frankrijk, wordt bepaalde inhoud verborgen op Twitter om te voldoen aan lokale wetten.

Maar het blokkeren van Twitter is een rechtstreekse aanval op uw vrijheid van meningsuiting. Eis het recht op om uw mening te geven met een VPN.