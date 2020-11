Hoe een VPN werkt

ExpressVPN is een betrouwbare Virtual Private Network (VPN) dienst die uw online veiligheid vergroot. ExpressVPN laat u veilig online gaan met een ander IP adres, en het versleutelt uw internetverbinding, waardoor anderen uw gegevens niet kunnen zien terwijl zij onderweg zijn, of u nu in Warschau bent, in Wroclaw, of in het buitenland.

Wanneer u ExpressVPN gebruikt houdt dat in dat uw internet provider alleen maar versleuteld verkeer door onze servers ziet gaan, dus zij kunnen uw browsing gegevens niet zien en de websites die u hebt bezocht niet traceren. Het is een mooie manier om uw verbinding een extra veiligheidslaag te geven voor een betaalbare prijs.