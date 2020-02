Download anoniem

Deel niet langer alles met uw internet provider

Uw internetprovider is de toegangspoort tot het internet. Ze zien alle websites die u bezoekt, internet zoekopdrachten en downloadverkeer. Maar vertrouwt u ze echt? Ze zijn namelijk gewoon een groot bedrijf. Misschien verkopen ze de gegevens over uw internetverkeer wel aan derde partijen zoals overheidsinstellingen of andere bedrijven.

Als u met ExpressVPN op uw computer en andere apparaten verbonden bent kan uw internet provider niet zien wat u doet. Uw web activiteit is anoniem. Uw zoekopdrachten zijn anoniem. En uw downloads zijn anoniem.

Ga anoniem online

Uw identiteit en persoonlijke informatie lopen risico als u zonder VPN online gaat. ExpressVPN verbergt uw IP adres en locatie. Het beschermt ook uw data door middel van krachtige 256bit encryptie.

Dit betekent dat niemand uw internetverkeer kan onderscheppen. En de websites waar u mee verbindt zien het ExpressVPN server IP adres en de bijbehorende locatie, nooit die van u. U kunt vrij en anoniem het web verkennen en files downloaden.

Geen logs van activiteiten of verbindingen

ExpressVPN vindt dat privacy een fundamenteel recht is, en bewaart geen logs van activiteiten of verbindingen. Het gebruik van gedeelde IP adressen betekent dat, wat u ook doet, niets naar u herleid kan worden. Dus als u online gaat met ExpressVPN is uw privacy gegarandeerd.

Met het ExpressVPN netwerk hoeft u zich geen zorgen te maken dat logs over uw online activiteit gedeeld wordt met een derde partij, ExpressVPN slaat namelijk helemaal geen logs op.