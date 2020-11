Hoe werkt een VPN

Als u in de huidige high-tech wereld op reis bent is het belangrijk om in verbinding te blijven met wat belangrijk voor u is. Als u het internet gebruikt, biedt een virtual private network (VPN) dienst u degelijke privacy zodat u veilig online kunt gaan, of u zich nu in Portugal bevindt of in het buitenland. ExpressVPN biedt Portugese klanten een hoog niveau van bescherming tegen een betaalbare prijs.