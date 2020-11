Hoe gebruikt u een VPN snelheidstest voor snellere downloads

Latentie is de tijdsduur van een datapakket vanaf uw apparaat naar de VPN serverlocatie, gemeten in milliseconden (ms). Serverlocaties die zich verder weg bevinden van uw huidige locatie hebben normaal gesproken hogere latentie. Hoe lager de Latentie, hoe beter voor uw verbinding.

Downloadsnelheid is een meting van de hoeveelheid datatransfer in kilobits per seconde (kbps). Hoe hoger de Downloadsnelheid, hoe beter voor uw verbinding.

U kunt verschillende niveau's van streamingkwaliteit behalen met verschillende Downloadsnelheden.