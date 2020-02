Hoe deblokkeert een VPN Facebook?

ExpressVPN is een VPN dienst welke uw IP adres verbergt en uw internetverkeer versleutelt door het langs één van de 160 veilige VPN serverlocaties te sturen waaruit u kunt kiezen tijdens het verbinden.

Als u bijvoorbeeld een VPN serverlocatie in de VS kiest, dan kunt u inloggen op Facebook en deze gebruiken alsof u zich in de Verenigde Staten bevindt, ook al bent u daadwerkelijk heel ergens anders.